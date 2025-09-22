IKEA小編抽水點解咁放？　全因呢一個文化　舵手爆審查較「薄弱」

提起IKEA宜家家居，很多人腦海中浮現的不只是傢俬或家品，還有那些總能「抽水」抽中港人笑點的小編帖文，以及令人忍不住「食多次」的餐廳肉丸。今年IKEA正式進駐香港半世紀，這家源自瑞典的企業，早已融入本地生活文化，成為許多家庭的共同記憶。



而背後推動這品牌在香港、台灣及澳門市場持續創新的，正是IKEA北亞區董事總經理李超誠。今次他接受《香港01》訪問，分享了自己在IKEA近30年的職業旅程，還揭示IKEA如何用「做自己」的文化，和「貼地」的產品策略，贏盡港人歡心！



IKEA北亞區董事總經理李超誠揭示IKEA如何用「做自己」的文化，和「貼地」的產品策略。（黃寶瑩攝）

紙造茶几顛覆華人傳統 產品策略夠「貼地」

1997年加入IKEA的李超誠，從前線到港澳台三地市場的掌舵人，他輕描淡寫地帶過二十多年的歷練，「我喺鋪嘅時候，做過Customer service（客服）、Operation（營運）同Sales（銷售），跟住做咗三間鋪嘅Store Manager（店長）。」這種從最基層做起的經歷，令他充分消費者真正的需求。

李超誠笑稱，可能有人指IKEA質量唔好，「譬如華人覺得傢私要實木，唔係實木就唔好，但佢冇諗過需求係咩」，例如IKEA採用蜂巢板技術製作小型茶几，以兼顧環保與實用性，「入面真係紙嚟，佢嘅用處就係一張茶几，你唔會擺好重嘅嘢，你亦都希望可以好方便咁搬動，所以你都唔需要一張實木茶几。」

面對香港「地少人多」的居住環境，IKEA在產品設計上特別注重空間效益與本地化需求。李超誠指，IKEA推出香港獨特的「四呎床」（闊度為4呎、長度則為6呎的雙人床）及更硬的床褥以迎合亞洲人偏好，亦有受港人歡迎的梳化床。

李超誠指，IKEA推出香港獨特的「四呎床」（闊度為4呎、長度則為6呎的雙人床）及更硬的床褥以迎合亞洲人偏好。（黃寶瑩攝）

「抽水」小編俘虜港人歡心 全因「做自己」文化

除了對IKEA產品有信心，問及多年堅守IKEA的原因，李超誠毫不猶豫地說：「喺IKEA你可以做你自己！呢間公司階級觀念真係比較少。」

這種開放包容的文化氛圍，也誕生了不少「抽水」抽中港人笑點的小編帖文，李超誠笑指，IKEA小編自由度非常高，審查機制比較「薄弱」，「我哋會有清晰指引，但創造﹙創意﹚係唔可以被限制，我哋都會有做過mistakes（出錯），但最緊要系Learn from mistakes（從錯誤中學習）。」

李超誠指，現時IKEA大部分職位都無需特定的工作經驗。（黃寶瑩攝）

每三年轉一次位 承諾IKEA請人唔睇經驗

當談及晉升秘訣時，他透露了一個關鍵數字，「其實我差唔多每三年就轉一個位」，這種職位輪調不僅是垂直晉升，更包含橫向發展，讓李超誠在各個業務領域都積累了豐富知識。

「IKEA唔係成日講一啲叫transferable skills（通用技能）」，他強調企業更看重溝通能力、領導力和學習能力，而非單純的工作經驗。這種理念打破傳統企業的框框，李超誠直言：「如果你唔畀機會人哋，人哋永遠都冇experience（經驗）」。他補充指，現時IKEA大部分職位都無需特定的工作經驗。

從前線到掌舵三地市場，李超誠的晉升經歷，體現了企業敢於嘗試、給予機會的人才理念。在IKEA五十年里程碑的時刻，他的個人成長故事也為IKEA香港發展歷程中添上生動的一筆。