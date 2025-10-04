「清盤王」轉會安永緣由曝光！　黎嘉恩親自組班　首重呢個特質

在香港會計界，人稱「清盤王」黎嘉恩（Derek）一直是行業「大佬」。去年他忽然離開效力近36年的德勤後，並於今年8月加入安永，出任安永企業重組與業務重塑戰略與營運諮詢主管合夥人。



這一轉變不僅引起業界關注，更令人好奇，為何在名成利就之際，選擇重新出發？黎嘉恩「轉會」後首次接受傳媒訪問，直言「轉工並非為錢」，而是追求新的挑戰與發展空間，又指未來會親身搭建自己所屬的團隊，最看重求職者一特質。



黎嘉恩去年離開效力近36年的德勤後，並於今年8月加入安永。（梁鵬威攝）

黎嘉恩在舊東家打拼三十多年後，毅然轉投另一家「Big 4」安永（EY）。轉工一個多月，他直言新環境充滿驚喜，形容公司文化極度「Embrace」（包容），「唔同部門嘅人，個個都好主動嚟搵我傾計，睇下點樣合作。」

新工最大挑戰 三十多年習慣歸零

從做了三十幾年的地方轉到新環境，黎嘉恩笑道：「最大嘅分別就係我要適應新嘅環境，新嘅System（系統）。」他坦言，一切由零開始，認識新同事是挑戰，但過程愉快，「我不得不說 impressive（令人印象深刻）。」

相比之下，與舊東家德勤官非等事情，他選擇「向前行，唔向後睇」，一概不提。被問及是否已解決，黎嘉恩指「要發生嘅會發生。」

轉工非為錢 追求「Invest to Win」

黎嘉恩在30多歲便晉升為德勤合夥人，並在會計界打出名堂，是行內有名的「清盤王」，為何如今在「花甲之年」轉換跑道？他否認是薪酬問題，「唔係為錢」，而是新公司給予的彈性空間及理念吸引他，「安永俾到我一個比較好、有彈性嘅空間。」

黎嘉恩指，轉換新環境，一切由零開始。（梁鵬威攝）

他特別欣賞公司的「Invest to win」口號，認為這代表公司願意投資未來，並致力簡化繁複工序，「令到啲同事都舒服啲。」

「怕辛苦，唔好入Big 4！」 黎嘉恩

在會計行業打拼半生，黎嘉恩有意加入Big 4的年輕人，送上忠告：「怕辛苦，你就唔好入Big 4，我成日都講，唔好做Accountant（會計）！根本係賣時間。」

黎嘉恩以身作則分享地獄式工作日常，「每日朝早9點前返到，夜晚都要應酬，最早返到屋企都接近夜晚10點。」週末也未必能休息，他舉例指上周五晚在北京開會至夜晚11點，周六清晨5點就要趕飛機返港，只為「禮拜六畀返啲時間係屋企」。

他強調，在當今數碼轉型浪潮中，人工智慧（AI）影響各行各業，特別是諮詢服務領域，自動化程度提升，但機會是留給有準備的人，「你要一直裝備自己」。

對在在Big 4工作的人來說，加班至通宵達旦並不算出奇。（視覺中國）

最看重求職者一特質 否則First Hon都Reject

黎嘉恩剛轉工，自然要搭建自己的團隊，他透露會親自落場招聘，最看重求職者是否「Well prepared」（準備好），「我試過First Hon（一級榮譽）嘅人都Reject（拒絕）！有啲好有信心嘅，走入嚟好叻咁，Show（展示）到佢First Hon，校長亦都打電話畀我，咁就同我講『 你一定要請佢』，但都唔請。」

他解釋，「Well prepared」並非成績好就足夠，而是必須展現對行業的熱誠與了解，「做我哋啲行係唔容易嘅，壓力好大。」他形容，做審計是長時間工作，而做重組是「個腦要不斷轉，反應要快」，精神消耗極大。

從德勤到安永，黎嘉恩的轉職不僅是他個人職業生涯的新篇章，亦反映了專業服務行業在面對數碼轉型和經濟挑戰時，對人才和創新理念的重視。他以自身經驗勉勵年輕人，在「賣時間」的行業中，唯有不斷裝備自己，才能在變革中覓得新生。