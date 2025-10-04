倒閉潮持續　「清盤王」黎嘉恩︰弱肉強食係悲哀　贈企業求生三招

本港經濟浮沉，倒閉潮持續，清盤、重組呈請宗數增加，專門處理企業「身前、身後事」的「清盤王」黎嘉恩接受《香港01》訪問時稱，房地產行業是重災區，而市場生態是殘酷的「弱肉強食」。



儘管清盤、重組生意隨經濟低迷而上升，他卻感嘆道：「呢個就係一個悲哀！」究竟企業如何在逆境中尋求出路？從債務重組的技巧到引入救兵的策略，從與銀行周旋的智慧到求救時機的把握，安永企業重組與業務重塑戰略與營運諮詢主管合夥人黎嘉恩以豐富經驗，剖析企業當前危機與求生之道。



黎嘉恩以豐富經驗，剖析企業當前危機與求生之道。（梁鵬威攝）

近年香港企業面臨的營運挑戰日益嚴峻，去年強制清盤呈請已是15年新高，而今年破產呈請及強制清盤呈請數字持續攀升，首八個月分別錄得6,707宗、544宗，接近去年全年水平，按此下去，可推算出今年破產清盤潮將會惡化。

地產行業最危 債仔「講數」有技巧

哪些行業危機最大？黎嘉恩指，全世界經濟浮浮沉沉，還需要一段時間才能穩定，但一些能力較弱的公司未能支撐下去，現時處理的重組案件規模較以往大。房地產行業首當其衝，「成個地產市道都唔好，無論係內地，定係香港」，當前市況下，寫字樓最為嚴峻。

在債務重組過程中主要的障礙是缺乏買家，他形容現時「買家市場」，「買家好多選擇，佢哋係好睇價錢」，所以物業本身的quality（質量）尤為重要。

黎嘉恩指，現時處理的重組案件規模較以往大，房地產行業首當其衝。（余俊亮攝）

不過，銀行見抵押品價值下跌，便會出手「Call Loan」（催收貸款），很可能成為壓垮企業的最後一根稻草。黎嘉恩指，本身樓市已經低迷，企業現金流大受影響，因此做債務重組，還有一個技巧，「要同所有債權人一齊講數，如果一間間講就俾人逼死！呢間畀少少錢，第二間知道又走嚟逼你，咁你咪不斷俾人逼？」

除了與債權人聰明地「講數」，黎嘉恩還透露一個小秘密，「呢個世界好得意、好現實，你以前對得佢（銀行）最好，爭佢最少錢，不斷還錢畀佢，但可能佢第一個殺你，相反另一間銀行，你對佢最差，一直都無還錢畀佢，拖佢又無抵押，反而佢第一個支持你，因為佢唔想你執咗，到時一個仙都無」。因此，在與債權人「講數」時，他建議，優先與企業欠債最多的銀行去談判。

黎嘉恩建議，與債權人「講數」時，優先與企業欠債最多的銀行去談判。

重組三招：拖、減、搵救兵 「黑武士」也是弱肉強食

黎嘉恩強調，其工作並非只有「清盤」，更多是擔任「企業醫生」，進行重組工作，「救返生啲公司」。他解釋，香港沒有美國Chapter 11的破產保護機制，但通過法院的債務重組安排，公司可以避免直接清盤，成功的重組能讓員工、債權人、股東都「攞返啲嘢」，遠比清盤這種「員工損失、債權人損失、股東又損失」的共輸局面好。

至於如何拯救一間公司？他分享三大招數：一是「拖」，最普遍的做法是向債權人爭取債務延期，並給予「Sweetener」（甜頭）利誘；二是「減」，即直接削債；三是「搵救兵」， 引入白武士或出售資產。

黎嘉恩指，專業人士的責任是為債權人爭取最大利益，只要出價最高、條件最好，就是成功的重組。（梁鵬威攝）

但他笑言，世上沒有純粹的白武士，「個個入嚟都希望賺錢」，商業世界很現實，所謂的「黑武士」也只是條款更苛刻、出價更狠的投資者。

對於有人認為「黑武士」趁火打劫，黎嘉恩指，歸根究底是「弱肉強食」，「就算白武士入嚟，都係想賺錢。」他強調，專業人士的責任是為債權人爭取最大利益，「我唔理黑貓白貓，總之捉到老鼠就係好貓」，只要出價最高、條件最好，就是成功的重組。

企業何時需求救？ 忌自作聰明

那麼何時才是企業求救的最佳時機？黎嘉恩提醒，一旦預見財務危機，應立即尋求專業協助，切勿「自己同債權人講數」，「我自己身體唔好，做手術嘅時候，會揀個好出名嘅醫生，定系揀個日日做住手術嘅醫生？一定係後者！」

黎嘉恩提醒，一旦預見財務危機，應立即尋求專業協助。（資料圖片）

他比喻道，專業重組人員日日處理相關案件，談判技巧絕非老闆自己能比。若等到客戶流失、員工搶生意離開才求救，公司已失去重組價值，屆時只能走向清盤。

點評某大型地產商 「未去到最差」

此外，被問及本港大型發展商近日陷入債務危機，黎嘉恩坦言：「佢都未去到最差嘅地步。」他判斷，某些地產商背後「會有人支持」，但其未來走向仍屬未知。

不過，黎嘉恩認為樓市雖然未必有上升空間，但已跌到谷底。同時，他又點名零售業、制造業、進出口業，他認為問題不在經濟，而在性價比，「好多人攞深圳比較，當個價錢低咗，啲人自然返深圳消費」。

誠然，在這場沒有硝煙的戰爭中，企業能否及時自救、專業人士能否力挽狂瀾，將決定無數企業與員工的命運。