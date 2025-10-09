恒生私有化｜豪擲千億！　專家拆解滙豐三大動機　或「養肥再賣」

滙豐（0005）突然出手，擬將恒生銀行（0011）私有化！這家自1972年上市的老牌銀行，獲大股東滙豐以每股155元現金提出收購，並計劃撤銷其上市地位。然而，恒生當前正深陷壞帳風險攀升風險之中，為何大股東滙豐選在此時豪擲千億，啟動私有化？《香港01》將從作價細節，以及滙豐背後的策略動機，拆解這場金融布局。



滙豐突然出手，擬將恒生銀行私有化，涉資千億！（資料圖片）

溢價30%隱含市賬率1.8倍

恒生銀行昨日﹙9日﹚報119元，市賬率（PB）為1.42倍，市值約2,232億元，而私有化作價較昨日收市價119元溢價約30%，隱含 2025 上半年度市賬率1.8 倍，意味公司市值約2,903億元。

滙豐目前持有約63%恒生股權，為私有化滙豐將須向其他股東支付總額1,061億元。

恒生銀行受商業房地產貸款風險拖累，不良貸款率由去年底的6.12%，升至今年6月底的6.69%。（資料圖片）

恒生商業地產風險貸款飆至668億元

儘管千億金額對滙豐而言並非巨額負擔，但恒生銀行當前正面臨嚴峻的壞帳風險。該行受商業房地產貸款風險拖累，不良貸款率已升至今年6月底的6.69%，而未計內地貸款的本地商業房地產（CRE）貸款中，已信貸減值客戶貸款較半年前增加26%，達到250億元。

此外，截至今年6月底，CRE中「具風險貸款」逾660億元，被評為「第2階段」風險提升的貸款，即由去年底的294.38億元，大增逾倍；若加上「第3階段」（涉及250億元）的香港商業房地產貸款，總額達到918.6億元，較2024年底的492.4億元大幅上升87%。

根據銀行風險分類標準，「第2階段」指信貸風險顯著增加的資產，需計提全週期預期損失；「第3階段」則為已發生實質違約的資產。

王良享表示，滙豐認為恒生最壞時間已經過去。（資料圖片）

王良享拆解私有化三大動機

香港商業房地產市場近月成交雖有好轉，惟市道仍然未有明顯起色，早前市傳滙豐罕有直接要求恒生銀行出售房地產貸款組合，惟進展未見，是否因此促使滙豐決心將恒生私有化？

對於滙豐計劃私有化恒生，資深銀行家、臻享顧問董事總經理王良享表示，動機有三。首先，滙豐認為市場低估恒生價值，「呢個都係大部分私有化最主要原因」。截至昨日﹙8日﹚，今年滙豐股價已累升逾50%，而恒生股價只升逾30%，跑輸大市，儘管業績並不算「靚仔」，但7月底公佈業績後，股價並沒有大幅下跌，再加上美國開始減息，滙豐認為恒生最壞時間已經過去。

其次，王良享續指，恒生撤銷上市地位後，有利減壞賬，「好多嘢不用披露，無需再避重就輕去處理」。最後，王良享認為，兩間銀行日後會加大協同效益，客戶、人手進一步整合，「以前裁員等事都唔可以太大動作，而家可以大刀闊斧！滙豐更有可能待恒生轉好時，再高價出售恒生。」

陳鳳翔認為，滙豐可能未必想事情進一步惡化，因此選擇出手。﹙資料圖片﹚

陳鳳翔︰滙豐可能未必想事情進一步惡化

事實上，市場對恒生壞賬之關注，並非好事。香港銀行學會高級顧問陳鳳翔則認為，香港沒有一間銀行面對社會壓力會無動於衷，「當一間銀行面對財務虧損傳聞，信譽就會受到動搖，或引發擠提風險。對於此類銀行，無非是政府接管，或是大股東處理。」

陳鳳翔認為，滙豐可能未必想事情進一步惡化，因此選擇出手，幫助恒生過渡，日後可能再高價出售恒生。