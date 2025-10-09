恒生私有化｜營運總監趙蕙雯4000萬買跑馬地豪宅　上手21年賺逾倍

滙豐控股（0005）今日（9日）宣布以每股155元作價，向旗下恒生銀行（0011）提出私有化，涉資達到1,061億元，並且明言不會提高私有化作價。兩家大型銀行出現大動作的情況下，恒生銀行營運總監趙蕙雯新近入市買樓，擲4,000萬元買入跑馬地比華利山高層四房，呎價逾2.4萬元。



恒生營運總監趙蕙雯4000萬買比華利山

據知，是次成交為跑馬地比華利山D座高層1室，實用面積1,651平方呎，屬四房間隔，單位新近以4,000萬元沽出，呎價24,228元。至於，新買家為趙蕙雯（CHIU WAI MAN VIVIEN），與恒生銀行營運總監趙蕙雯同名，料為同一人。

恒生銀行

較估價高逾6%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為3810萬元，而恒生估價則為3767萬元。即最新成交價較估價高5%至6.2%。

至於，原業主則早於2004年以1,600萬元購入，持貨至今21年，是次轉手帳面獲利2,400萬元離場，單位期內升值約1.5倍。