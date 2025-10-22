聯匯之父祈連活︰港元改與人幣掛鉤不明智　料美元仍將主導數十年

被稱為「聯匯之父」的祈連活（John Greenwood）接受《香港01》訪問時表示，聯匯制度的韌性，便是在面對當前地緣政治不明朗的波動市況中，非常有適應性。其認為美元在未來數十年內，仍將是主導的貨幣，港幣轉而與人民幣掛鉤的設想並不明智。



料美元主導地位 仍將持續數十年

祈連活表示，歐元與人民幣目前仍無法取代美元的地位。自第二次世界大戰以來，無論身處哪個國家，只要擁有美元，就可以購買商品和服務，用於貿易和投資。由於近期特朗普政府的一些動作，外國的央行及政府對於持有過多的美元，而倍感謹慎，轉而進行多元化投資或持有黃金，但這並不會威脅美元的地位。

他直言，於歐元而言，缺乏可類比美國國債的東西，例如投資者可以買法國、意大利、西班牙各自的債券，但歐洲缺乏聯邦制的政府發債，因此無法取代美元在存款方面的地位。而對於人民幣，祈連活則認為不可自由兌換（not convertible），存在匯出難度。

因此其認為，美元仍將是主導貨幣，且這種地位可能還會持續數十年。

不讚成港元掛鉤人民幣 斷層緩衝更有利

論及聯匯制度的設計，有市場聲音指，港元或將改與人民幣掛鉤，祈連活直言，將貨幣掛鉤於不可兌換的貨幣並不明智。因為香港的體系本質上依賴一定程度的套利。要成功套利，必須能在不同貨幣間自由轉換資金。如果因為外匯管制而無法做到，就不是好主意。

祈連活形容稱，對內地與香港而言，兩個體系保持一定的距離或者斷層是方便的，這樣香港可以作為一個有利的緩衝地帶，例如在IPO市場，香港可以承接大量資金的流入與流出，而不會影響中國內地。另外，香港其實更貼近全球經濟週期，而時下仍由美國主導全球經濟週期。

但他也直言，地緣政治風險下，今年大型IPO湧入香港，吸引資金，令利率下降，促進本港的經濟活動屬短期正常的反應，不過這種影響能持續多久，就未能清楚預見，聯繫匯率制度的優點，就是它對這類情況非常具有適應性。

祈連活直言，年內港匯「過山車」符合預先設計。（資料圖片）

年內港匯「過山車」符合預先設計

年內港元匯率大幅波動，祈連活也將其形容為「過山車」，但他也表示，這一切都是在預期的設計之中，系統本身就設定了這樣的運作。

而年初時，本港財赤狀況惹全城關注，從而引發對聯匯的質疑，祈連活直言，財政系統的惡化是土地銷售收入大幅下降的結果，政府迫切需要尋找更多收入來源，但事實上是貨幣體系可以在大政府或小政府、政府赤字或盈餘的情況下運作，因此財政與貨幣體系，不應加以混淆。

被稱為「聯匯之父」的祈連活（John Greenwood）認為貿易戰似乎仍在升溫。（夏家朗攝）

經濟競爭最好聚焦企業 指特朗普試圖倒轉時空

縱觀環球局勢，他認為關稅戰仍在升溫，但其實中美在經濟領域最好的競爭方式，是企業之間的競爭，而不是政府不斷干預各種交易，但不幸的是，特朗普正在這樣做。

他指出，讓每個國家專注於自己最擅長的領域，才有所謂的比較優勢，才符合自由貿易的原則，也是過去四十年全球化成功的根基，而特朗普現在仿佛試圖倒轉時空（reverse the clock），假裝可以恢復美國的製造業。