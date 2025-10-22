「聯匯之父」力挺黃金　 對加密資產仍抱懷疑︰我建議遠離穩定幣

穩定幣等加密貨幣的熱潮，一度被視為將影響傳統貨幣支付與結算。「聯匯之父」祈連活（John Greenwood）談及穩定幣話題，直呼「我的建議是遠離穩定幣」，他認為所謂穩定幣，其實不如專注於加快銀行系統的交易速度。



而對於環球宏觀經濟，祈連活則認為歐美通脹並不嚴峻，內地陷入通縮的主要原因是貨幣增長率不足，另外長期看好黃金。



倡遠離穩定幣 不讚成推廣加密資產

穩定幣話題今年引發熱議，一度被視為將改變全球交易與結算格局，甚至取代SWIFT 系統，祈連活認為，穩定幣基本上是法定貨幣步入加密資產領域的墊腳石（stepping stone），而其本人並不讚成推廣加密資產，因為其不穩定亦不可靠，甚至常被用作不法用途。

因此他認為，與其發展穩定幣，更好的做法是構建本土與海外的即時轉賬系統，加快銀行體系的交易速度，話題結束時，祈連活更直呼，「我的建議是遠離穩定幣」。

「聯匯之父」祈連活（John Greenwood）談及穩定幣話題，直呼「我的建議是遠離穩定幣」。（夏家朗攝）

指內地通縮因貨幣增長緩慢

針對環球宏觀局勢，其認為歐美近年的廣義貨幣增長率，即M3、M4非常低，相信通脹不是問題。而亞洲區的日本，則因為通脹過低，恐恢復至疫情前的低利率。

至於中國內地，他認為通縮的根本原因是貨幣增長率過低，人民銀行始終只降息10個基點的步伐，過於緩慢，量化的方面更是幾乎沒有座位。他認為，內地其實應該在利率方面採取強有力的措施，去刺激貨幣增長。

祈連活長期看好黃金價格的增長，認為金價甚至可見12,000美元，只要時間夠長。（資料圖片）

長期看好黃金 惟短期波動難測

此外，祈連活長期看好黃金價格的增長，儘管短期波動不可預測。他形容，如今人們使用法定貨幣，央行和政府解決金融危機的唯一方法是提供更多信貸，也就是印更多的鈔票。這意味著物價每年都會持續上漲，但沒有人能生產黃金，所以較難貶值。

他笑稱，未來一兩年內，黃金可能不會有什麼變化，但以孩子的一生來看，40、50、60年，「黃金價格不只會是4,000美元，可能會是6,000、8,000、10,000甚至12,000美元。只要時間夠長，這都是完全可能的。」