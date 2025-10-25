金價創12年最大單日跌幅　專家示警撈底時機未到　呢個位方止跌！

金價走勢蕩氣迴腸，惹人心驚，自周一創下每盎司4381美元的高位後，急轉直下。次日夜晚，現貨金價急插6.3%，創下12年來最大單日跌幅，4,000美元大關岌岌可危。



黃金作為今年的明星資產，在地緣政治風險，推升避險情緒升溫的背景下，愈升愈有，年初至今大漲約67%，現貨金暫企4,100美元水平。而其近期大幅回調，難免令投資者蠢蠢欲動，專家卻示警稱，金價短期跌勢未休，宜沽不宜揸，投資者若想低吸，暫時務必忍手。



三大原因促使金價急挫 銀價跟跌

金價本周坐上「過山車」，破頂後回吐急插。獨立外匯分析師盧楚仁表示，促使金市劇烈回調的原因有三，一方面，地緣政治的壓力漸趨緩和，市場避險的情緒有所降溫。另一邊廂，美元價格近來企穩，美匯指數步步逼近100大關，與金價此消彼長。另外，年內金價漲勢迅猛，此時出現獲利回吐都屬正常。

盧楚仁同時指出，白銀市場亦有類似的跡象，銀價早先同樣暴漲，除卻受美元價值影響，也受惠於銅、稀土等價格，因供應緊張而攀升，從而帶掣基本金屬的價格上揚，而大幅上漲之後，便會出現獲利回吐。

金價自周一創下每盎司4381美元的高位後，急轉直下。（彭博截圖）

料金價短期已見頂 將回調兩至三成

從短期走勢看來，盧楚仁認為金價的跌勢未止，「跌到20%到30%，才有機會結束調整」，而銀價的跌勢就會較金價更顯著。單論黃金，他明言，起碼回落至每盎司3,500美元，才會有一個明顯的支持位，若這個價位都失守，下一處支持位則低至3,100元。

盧楚仁表示，本輪回調起碼要到11月中下旬才會停止，除非當中再發生地緣政治的意外變數，才可能提前結束跌勢，有所回升。不過他明言，短期而言4,300美元的位置已經見頂，破頂的機會不大，即便是有所回彈，料也只是在3,500至4,000美元之間，呈現區間波動。

他續指出，投資者需留意特朗普11月的關稅官司進展，如若特朗普敗訴，或將觸發美元及美股的暴跌，反而有機會幫助黃金迎來反彈行情。總體而言，盧楚仁認為追蹤金價走勢，最有效的方法仍是緊盯美匯指數，二者大抵呈負相關。

獨立外匯分析師盧楚仁認為，金價短期跌勢未止，起碼回調兩至三成。（資料圖片）

金礦股震盪更甚 「千祈唔好掂」

除卻金價的變化，於股市投資者而言，則更多關注黃金類股份的表現，盧楚仁分析指，金礦股的波動會更加厲害，總體而言的策略是「宜沽不宜揸」。21日深夜，現貨金價跳水，一度下跌6.3%，創2013年4月以來最大單日跌幅，美股方面金礦股應聲急插一成，追蹤業內最大生產商的VanEck黃金礦業ETF跌逾9%，為2020年3月以來的最差表現。

翌日港股開市，金礦股仍難逃厄運，紫金（2899）、招金礦業（1818）等金礦股，齊齊跌逾半成。盧楚仁認為，伴隨金價下跌，金礦股被拋售的情況或更加慘烈，直呼「千祈唔好掂」，手中有貨的投資者，也建議減持或平倉離場。

至於黃金飾品股，他則表示，需要視乎金價回落的速度。其舉例稱，如若跌得很快，例如迅速跌到每盎司3,000美元的顯著低位，相信可以引發一些搶購潮。反之，若是慢慢地跌、陰跌，則未必會對金店生意有所幫助。

盧楚仁認為，如若今次金價下行呈現陰跌，則未必對金店生意有所幫助。（資料圖片）

專家撐長期前景向好 滙研：兩股估值吸引

盧楚仁偏淡，大行與其他專家唱好的聲音不絕於耳，特別是金價長遠走勢。高盛表示，市場對黃金作為戰略投資組合多元化工具的興趣日益增長，相信明年底可漲至4,900美元。目前的拋售主要是投機性平倉和白銀市場的外溢效應導致，並非基本面惡化，包括各國央行、高淨值人士等真正的「聰明錢」，仍作為結構性買盤在持續流入。

東方匯理投資研究所也發聲稱，金價未來三年可能升至每盎司5,000美元。本輪金價上漲的一個關鍵特點是散戶投資者參與度提高，因而加劇了價格波動。

此外，有「聯匯之父」之稱的祈連活周內受訪時，亦強調在更長的數十年計的時間維度上，金價可能逐級突破至1萬乃至1.2萬美元，看好原因就在於，如今人們使用法定貨幣，央行和政府解決金融危機的唯一方法是提供更多信貸，也就是加印鈔票，但沒人能生產黃金，所以較難貶值。

結合滙豐證券早先報告，其指出金價每升1%，平均可帶動金礦股純利增加2%，而山東黃金（1787）作為純金礦股，敏感度最高，則同等條件下，每股盈利可增加3%。此外，料紫金礦業（2899）的產量可增長最快，因此該行讚二股的估值具吸引力。