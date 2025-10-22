老鋪黃金擬折讓4.5%配售新H股　總籌27.19億港元

老鋪黃金(6181)發布公告，2025年10月21日，公司與配售代理(即摩根士丹利及高盛)訂立配售協議，據此，配售代理已有條件及單獨(而非共同或共同及單獨)同意作為公司代理盡力促使合共不少於六名承配人按照配售協議所載條款並在其條件規限下購買371.18萬股新H股，配售價為每股H股732.49港元。

配售股份分別佔本公告日期已發行H股及已發行股份總數的約2.66%及約2.15%。配售價每股H股732.49港元，較10月21日(即配售協議日期)於聯交所所報收市價每股H股767.00港元折讓約4.50%。公司將根據一般授權發行配售股份。配售完成後，籌集的所得款項將進一步增強集團的財務實力、市場競爭力及綜合實力，並促進集團的長期健康及可持續發展。

假定所有配售股份均獲悉數配售，配售的所得款項總額及所得款項淨額預計分別為約27.19億港元及約27.07億港元。配售所得款項淨額擬用於以下用途：公司將自配售收取的所得款項淨額為約27.07億港元，其中(1)70%用於存貨儲備；(2)10%用於門店拓展及現有門店位置優化和麪積擴建；及(3)20%用於補充流動資金及一般企業用途。