富四代鍾培生斥「百億」攻日本樓　親揭覓「隱藏靚地」攻略

「富四代」鍾培生諗頭多多，搞電競辦拳賽，惹來不少注目，但家族地產起家，早於曾祖父鍾奕莊一代已在東南亞廣置物業，祖父鍾江海更是赫赫有名的「工廈大王」，作為家族第四代，鍾培生始終與磚頭有緣。



他近年把投資眼光投向香港人最愛的「後花園」——日本，透露已投資百億日圓，換回港紙亦有5億，在當地買地起樓收租。鍾培生於訪問中，分享其攻日策略。



不少人創業念頭，由自身經歷出發，鍾培生也不例外。談及進軍日本市場的契機，他分享自身多次赴日旅遊體驗時指出，當時他想租用服務式住宅（Serviced Apartment），卻發現當地租務手續繁瑣、回覆緩慢，住宅格局的實用性亦不及香港。正是不完美的體驗，讓他嗅到潛在商機，趁日圓匯率正處低水，進軍日本房產市地，搜尋「隱形靚地」，自建服務式住宅收租。

「富四代」鍾培生百億日圓攻日本樓。（廖雁雄攝）

吼世代傳承「隱形靚地 」

何謂「隱形靚地」？鍾培生指出，日本有許多老牌家族正面臨傳承問題，「有啲高齡嘅第四、五代富商，啲樓唔想俾個仔，於事想賣咗佢。」這類規模較小、世代傳承的「隱藏版」土地，便成為他的首要目標，也符合手上銀彈規模。

他續稱，「日本地產圈子好窄，永遠都係同一班人。」而透過在外國求學時期累積的人脈，鍾培生結識了許多財閥家族的二代、甚至十幾代成員，順利打入日本的樓盤市場，並與當地發展商建立聯繫。

至於為何主打日本規格的服務式住宅，鍾培生則解釋，這類這類物業的投資回報高達7、8厘，若後續轉售予日本房地產基金，數年間已可大賺數倍。翻查資料，日本服務式住宅之所以備受青睞，尤其流行於新手投資者之間，主因在於其投資門檻相對較低，且收益穩定。這類物業主要提供傢俱、家電及日常管理服務的一站式居住方案，主要客群為商務人士、長期旅居者及觀光客，因而能維持較高的出租率與收益率。

揀地標準仍然是「location」

與香港一樣，買樓睇「location」。鍾培生指，他會以香港人心態，設身處地去計數，「第一樣係會諗下地理位置，自己肯唔肯住呢度，第二樣就係呢幅地可以起幾多層。」

他指，首先要睇土地嘅開發潛力，包括可唔可以改建或裝修來提升物業價值，從而提高投資回報。同時，他偏好靠近地鐵站、交通便利的地段，並特別青睞有「日本富人區」之稱的東京港區。「雖然該區租金回報未必最高，但資產持有期長，如果可以透過重建或改作服務式公寓，潛在回報相當可觀。」

資料顯示，日本主要城市的住宅租金正持續攀升。以東京23區為例，今年第二季平均租金按季上漲0.9%，按年升幅擴大至8.4%，續創新高。

港日對磚頭文化大不同

作為地產界「初哥」，「越級」攻打海外市場並非易事。回憶起步階段，鍾培生與朋友合資時格外謹慎。「點知我睇咗6、7幅好正嘅地，未問得切，就已經畀人買走咗。」而在投資規模方面，他透露，在家人支持下，目前已達到「11位數」，即100億日圓，換回港紙約莫5億元。

對比香港與日本的房地產投資環境，鐘培生指出最大差異在於市場文化。近一年香港房地產市場政策變動較為頻繁，如在2024年初財案中全面撤辣，取消所以辣招稅等調控措施，導致投資者傾向短線炒作；反觀日本市場則較少炒風，買家多以長期持有為目標。而日本人居住習慣更是大不相同：「香港人習慣同屋企人一齊住，但日本人就好鍾意租樓、一到十六、十七歲就會想搬出嚟住！」

根據國際房產顧問高力國際（Colliers）統計，今年第一季全球投資者向日本住宅市場投入了112億美元，較五年平均高出6%，使日本成為全球第四大房地產投資目的地，而美國、新加坡與香港投資人為前三大資金來源。