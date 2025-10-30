上任一年　證監主席黃天祐回顧三大期望　做到這點「此生無憾」

證監會主席黃天祐上任一年，接受《香港01》訪問，回顧了其上任之初所提出的三大期望，黃天祐指出，證監會一直強調監管與市場促進發展並駕齊驅，證監會的最終目標並非僅為監管而監管，而是要確保市場在發展的同時，能有效保護投資者利益，並促進香港經濟增長。



他強調，證監會會前瞻性地檢視過時的規則和執法方法，並與業界保持頻密溝通，以優化程序，降低合規成本，使市場運作更加暢順，強調要在創新與風險之間取得平衡，在拆牆鬆綁的同時，「拆的不能是主力牆」，會密切關注市場可能出現的系統性風險，並採取措施進行干預和控制，但現時未見金融市場存在系統性風險。



黃天祐表示，證監會過去一年落實監管與市場促進發展需「並駕齊驅」。（廖雁雄攝）

落實三大期望​​​​ 監管與發展並重

黃天祐提到，去年上任時觀察到香港經濟開始有明顯改善，包括貿易、進出口等各方面表現良好。他認為在經濟復甦之際，證監會的工作更顯重要，在保護投資者的同時，也必須重視市場發展。因此，他提出「監管和發展並重」，堅信有效的監管應能促進經濟增長和發展，而非單純的管制。

他提到，證監會過去一年落實監管與市場促進發展需「並駕齊驅」，並透過與業界頻繁溝通，檢討過時規則，優化程序，以降低合規成本，令市場運作更暢順。

至於第二個期望，黃天祐表示，與管理團隊及董事局的充實合作。他強調證監會的工作並非單靠個人，而是整個團隊的努力，面對市場的巨大挑戰和變化，證監會需要不斷檢視監管方法和工具是否「與時並進」。

第三個期望是與港交所積極合作，他指出，在過去一年，證監會與港交所在市場基建的投入方面做了大量工作，以確保港交所的基建能夠容納市場不斷發展，並加強了雙方的合作。

證監會與港交所在市場基建的投入方面做了大量工作。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

時間證明一切 聚焦企業管治與市場秩序

對於自己一年的表現，黃天祐表示，不作自我評價，認為時間能證明一切，儘管如此，他坦言，在過去一年擔任證監會主席的職位上，感到「相當開心」，又讚揚了團隊的凝聚力，形容大家「一條心，一條team（團隊）」，共同肩負著證監會的重任。

作為主席，他指出，自己的職責並非直接參與產品審批或日常執行，而是確保市場能夠有秩序地發展，規模不斷擴大，香港作為國際金融中心的地位將得到鞏固，並為上市公司提供良好的集資與發展平台，他會感到「此生無憾」。

黃天祐尤其關注上市公司的企業管治水平，他表示，希望在機制上有所豐富，例如在多元化、內部監控和風險管理以及氣候變化披露方面都有所提升。但他強調，更重要的是要優化和提升上市公司的公司水平，透過良好的公司管治機制，推動公司提升業績，從而提升香港股市整體的市盈率。他亦呼籲機構投資者應更積極地履行股東責任，監督上市公司的表現。

黃天祐強調，證監會透過內部團隊組合和自我學習，培養同事在不同新興領域的專業知識，以應對不斷變化的市場挑戰。（廖雁雄攝）

優化資源配置 精打細算中提升專業性

人手方面，黃天祐表示，證監會的預算受立法會嚴格審批，因此在人手和資源運用上需要精打細算。他強調，證監會透過內部團隊組合和自我學習，培養同事在不同新興領域的專業知識，以應對不斷變化的市場挑戰，而非單純增加人手。

被問及年底屆滿的​​​​證監會行政總裁梁鳳儀是否續任，他不作回應，只談及證監會行政總裁及董事並沒有退休年齡限制。

​​​​政府早於2015年已將新入職公務員的退休年齡由60歲延長至65歲，有報道指證監會亦由2019年起逐步將退休年齡由60歲延長至65歲。若梁鳳儀今次再續約3年，屆時會超過65歲，市場因而估計有關當局或要作研究安排。