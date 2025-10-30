新股回撥機制改革造就熾熱市況　證監黃天祐回應　另警示DAT風險

香港證監會主席黃天祐上任至今已滿一年，他接受《香港01》訪問，回顧過去一年推動市場發展與監管方面的工作，並展望未來方向。從互聯互通擴容至虛擬資產監管，從固定收益市場發展至交易機制優化，黃天祐詳述證監會的政策思路與挑戰。



他強調要在創新與風險之間取得平衡，以維護市場穩定及投資者權益，在拆牆鬆綁的同時，「拆的不能是主力牆」，並會密切關注市場可能出現的系統性風險，採取措施進行干預和控制，但現時未見金融市場有系統性風險。



黃天祐表示，證監會密切關注市場可能出現的系統性風險，並採取措施進行干預和控制。（廖雁雄攝）

推動產品多元化 強化固定收益與外匯市場

展望未來，在互聯互通方面，黃天祐表示，證監會希望促進產品多元化和股份的包容性，讓更多產品納入互聯互通機制，例如人民幣櫃枱納入南向通。此外，目前正在探討將REITs（房地產投資信託基金）納入互聯互通，並研究如何進一步提升市場流動性，例如分階段拉近買賣差價，以及探討T+1結算等措施，以降低交易成本。

除了互聯互通機制，黃天祐指出，香港在股票和期貨市場的發展非常成功，但在固定收益（Fixed Income）和外匯交易（Foreign Exchange）市場仍有提升空間。證監會與金管局共同發布了固定收益和貨幣市場的路線圖，旨在鼓勵更多企業在香港發行不同年期的債券，強化香港在這些市場的角色，並提升市場流動性。

黃天祐表示，透露證監會正在研究出台DAT相關指引。（廖雁雄攝）

警示DAT風險 加強監管與投資者教育

虛擬資產方面，黃天祐表示，證監會在亞洲地區的監管工作走在前沿，發布了虛擬資產藍圖及有關虛擬資產交易平台的諮詢文件。他強調，這些舉措旨在建立更完善的法規，確保市場運作的同時，提升國際投資者對香港虛擬資產平台的信心。

而近期熱議的DAT（Digital Access Treasury，數碼資產財庫），黃天祐表示，正申請上市的公司在審批過程中需要說服港交所和證監會。而已上市的公司，他呼籲投資者審慎參考，目前美國和香港都沒有法例規管上市公司參與投資數字資產，因此投資者需要非常小心，認清DAT的實質價值。

黃天祐表示，證監會與港交所共同研究進一步優化市場制度。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

黃天祐認為，香港的一般投資者對DAT不了解，因此證監會的投資者教育工作至關重要。他警告說，當這些活動正式落入規管之下，DAT帶來的溢價將會一夜消失，存在很大的風險。他又指出，市場日新月異，現有法律難以完全對應這些新興事物，因此風險較高，會監察市場情況，再研究是否有需要出指引。

同股不同權制度 平衡創新融資與小股東權益

優化上市制度方面，對於同股不同權（WVR），黃天祐表示，將與港交所共同研究，進一步優化該制度，以適應科技創新趨勢，同時確保小股東的利益不受損害。

黃天祐指出，WVR制度自2018年引入以來，已成為支持科技創新，特別是生物科技等領域發展的重要基石。因為它允許創辦人即使在持股比例下降的情況下，仍能透過持有不同投票權的股份來維持公司的控制權。 因此，證監會認同WVR制度在當今市場仍具討論價值，並希望能將更多符合條件的公司納入其中。

然而，在推動WVR制度優化的同時，他指，必須確保小股東的利益得到充分保障，現時特權股份的投票權不得超過普通股10倍，即每股最多10票，這一倍數是目前可以接受的，以避免小股東在公司重要決策中的話語權被過度稀釋，從而失去制衡或抗衡公司政策或投資的能力，特別是在大小股東利益可能不一致的情況。他補充，證監會會與港交所全面檢視及進一步優化，包括同股不同權在內的上市制度。

此外，對於延長交易時段的建議，黃天祐表示雖然理論上延長交易時間可能增加成交量，但必須審慎考慮對投資者，特別是散戶的影響，以及風險管理系統的承載能力。他強調，證監會作為負責任的監管機構，會考慮所有意見，確保市場發展是有秩序且能保護投資者利益。

黃天祐強調一個重要的原則，即信任基金經理或專業投資者在IPO定價過程中能達到良性和健康的職業模式，如果這個信任落空，則需要重新審視。（廖雁雄攝）

評新股市場機制 著重公平分配與專業定價

IPO回撥機制改革後，新股近期頻頻出現過千倍超額認購、首掛爆炒的熾熱情況，黃天祐指出，港交所出台的新股機制，證監會有參與決策和批准。他指，當初改變機制的初心，是希望對基礎投資者和散戶提供公平的分配，並重視和信賴基礎投資者的專業判斷，以使議價趨於公平水平。

他強調一個重要的原則，即信任基金經理或專業投資者在IPO定價過程中能達到良性和健康的職業模式，如果這個信任落空，則需要重新審視。黃天祐強調，證監會在監管過程中，會密切關注市場可能出現的系統性風險，並採取措施進行干預和控制，但現時未見金融市場有系統性風險。

他續補充道︰「證監會亦會一如以往密切監察市場，若發現涉嫌操控股價或其他不當行為，必定會主動展開調查並依法採取執法行動，以維護市場秩序和投資者利益。」