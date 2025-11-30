人形機械人④｜環球同起跑　3港企另闢蹊徑分杯羹　巧避先天不足

業界形容，如果把人形機械人發展比作一場馬拉松，中國與歐美，其實目前幾乎都在前一千米的起跑階段。本港渴望創科發展已久，怎奈受地理面積、市場規模等限制，始終未得一飛沖天。伴隨機械人競賽「起步槍」再響，近乎同一起跑線的較量，就多有港企不甘落後。



天然劣勢既難立刻彌補，「本地薑」便不追求製造空翻、跳躍的人形機械人本體，而是紛紛另闢蹊徑，細至精密零件，廣至配套平台，各顯神通入局，分得一杯羹。



R2C2：港首間合作波士頓動力 先谷工程場景

「若果你買宇樹機械人返嚟，開箱會有好大嘅希望落差，因為呢些叫通用機械人，唔係設計畀單獨應用場景，所以佢唔係一個雪櫃，買返嚟插電就用得」，R2C2創始人王𤨢燊開門見山介紹到。

時下機械人公司，會預設買家有團隊進一步研發，例如鐵路隧道，需要低底盤；而煤氣電廠等高地，或就需能飛行。R2C2目前就依客製化需求輔助開發，主要聚焦四足機械人。

美國著名龍頭波士頓動力Boston Dynamics便是靠四足機械人起家，R2C2在港名號漸嚮，也是源自其與Boston的合作，自2020年開始，就成為波士頓動力四足機械人的，首家香港特約開發商，目前也與「杭州六小龍」的宇樹、雲深處合作。

年營收近百萬美元 今年將推產品予歐美買家

王𤨢燊憶述，海外畢業後「回流」，第一桶金便是為政府土木工程署，提供機械人勘探，他至今仍感歎，未料官方會合作「名不見經傳」的初創。其團隊2020年成立，現由5名工程師組成，主要涉獵工程領域。他舉例稱，地盤等重複性高又危險的場地，用家會衡量機械人與人身意外成本，乃至延誤、吊銷牌照等更大損失，因此料該領域最先使用機械人。

團隊此前採用「project cycle（項目週期）」模式，一般週期3個月，日後則會改為「product（產品）」形式。其續指，現已開始與美國、英國、匈牙利、巴西的分銷商傾合作，希望參考美國軍用機械人標準，細機定價1萬美元以內，大機則介乎3至5萬美元。

團隊年營收粗略估計約50至100萬美元，截至今年首季，公司創業以來共賣出13隻裝有其系統的機械人。同期對比同業，其表示全球該領域入局者較少，相似業務的公司有德國的Energy Robotic，應約賣出40幾隻，另有獲英偉達Nvidia支持的Field AI，目前應大約賣出近30隻。

且因為掌握軟件製造的核心科技，即便有關稅壓力，也基本不受影響。他笑稱，電腦板價錢都差不多，甚至電池都是Amazon網購，雖是港企，但其實「Made In邊度都OK」。

R2C2創始人王𤨢燊的另一大目標，則是搭建機械人領域的IOS或Android系統。（周令知攝）

打造機械人領域IOS系統 謀兼容各機型數據

王𤨢燊的另一目標，則是搭建機械人領域的IOS或Android系統，即通過協作平台，令產品連接不同品牌的機械人、傳感器甚至算法。他多次征戰創業比賽，也曾遭質疑機械人為何需要聯通，其就在心裡默默反駁「你試下iPhone影張相，airdrop畀Android喇！」

他解釋道，例如想把波士頓的運營數據調入宇樹，現在便不能辦到，機械人價格未算平，需要工作數年，故而會積攢大量的數據、地圖、任務、歷史，如果更換品牌，但上述四樣無法兼容的話，徒增用家困難，因此希望打造機械人的生態系統，令其可以「溝通」。

本地初創巧捷力醫療，主打全柔性的內鏡手術機械人。（資料圖片）

巧捷力醫療：港術式純熟 中大教授推內鏡手術機械人

除卻「聰明大腦」，「靈巧雙手」同樣必不可少，既是人類「教」機器，自然需「名師出高徒」。數年來，本港醫療行業狀元雲集，人才眾多便令發展醫療機械人，頗具優勢。

本地初創巧捷力醫療，主打全柔性的內鏡手術機械人，可進入狹窄的人體腔道，通過體外操作完成手術。公司是本地罕有成功獲得外部融資的機械人企業，據聯合創始人郭嘉威透露，目前融資已至B輪，不乏國資背景的VC青眼有加，通過私人基金共募得1,700萬美元。

郭嘉威亦是中大工程學院教授，他講解稱，假設手術要求是「切豬扒」，人工操作的難度就似「頭上戴刀去切」，而使用機械人則「多了兩隻手握住刀」。其機械人現參與輔助「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」，已成功為十名患者切除整塊膀胱腫瘤，也是全球首例。

郭嘉威明言，發明機械人，先需要人能做到，了解手術術式的難點，再由機械人將醫生的動作縮小化、靈敏化、精準化。而不同地區擅長術式有別，例如某些地區會因難度放棄部分術式，亦或採取粗糙的縫合法。而上述的內鏡微創手術，本港的純熟程度便領先世界。

巧捷力醫療聯合創始人、中大工程學院教授郭嘉威。（黃浩謙攝）

港醫工合作利實驗 冀循18A上市或尋併購機會

另一邊廂，手術機械人多需臨床測試，需要醫生願意配合承擔一定風險。他以英國為例，當地准臨床測試（pre-clinical）、動物測試監管要求重重，但本港對此類的研究測試包容，且願意推動「醫工合作」，令醫學院幫助機械人研發設計。

除卻本港資質，團隊亦為機械人申請美國藥監局（FDA）醫療證，也在內地藥監局（NMPA）申請資質，便於日後更廣泛的測試和銷售。郭嘉威希望先在世界各地，起碼建立5個以上的培訓中心，培養用家群體，通過教學培訓等方式，令到入門級的醫生都可以輕鬆操作。

美國達芬奇的手術機械人，素來是業內標桿，郭嘉威希望可藉助大灣區的產業鏈優勢，日後能較達芬奇產品更平價，更普及。公司亦有打算，循專為生物科技公司打造的《上市規則》18A章登陸港股，或尋求商業化的併購機會。郭嘉威笑而形容稱，希望可以帶領團隊「超英趕美」。

來自美國的漢森David Hanson，在2013年摘得本港投資推廣署創業大獎後，便扎根香江。（陳葦慈攝）

漢森機器人：美國人來港創業十年 近華南製造慳成本

港企立志追趕美國，也有外國團隊漂洋過海，落地化身港企。來自美國的漢森David Hanson曾於迪士尼擔任技術顧問，在2013年摘得投資推廣署創業大獎後，便扎根香江。

公司旗下最知名的機械人索菲亞（Sophia），於2017年被沙特官方認可國籍，成為全球首個「機械人公民」，漢森也與其「父女」相稱。只因她擁有高度逼真的皮膚、五官及表情，更精通85種語言，可與人自由交談，甚至時常在公開場合語出驚人。

漢森坦言，香港與華南地區一衣帶水，區域的製造能力強大，產出的機械人玩具栩栩如生，售價不足100美元，對比北美地區，類似的產品成本卻要貴4倍，他直呼，這裡的玩具是成本極小的「科技奇跡（technology wonders）」，商業機會巨大。

同時國際局勢錯綜複雜，其希望母企能成為一個離岸組織，在貿易戰的亂流中屹立不倒，故而香港就成為其首選。

主打社交陪伴 闢AI+美學賽道

除卻香港總部的十幾位僱員和承銷商，其在美國亦有研發團隊，另有生產線在大灣區，多地區全面佈局。公司於疫情期間，就曾推出醫護類機械人，並實現量產，如今接獲的訂單多來自高校，例如在意大利幫助治療自閉症，也在美國幫學生進行認知心理學研究。

有別於市場上以動作技巧見長的機械人，漢森希望結合AI+美學，打造具備教育陪伴等功能的社交機械人。他明言，許多科企還沒重視機械人面部，「人類透過面部表情交流，我們認為理所當然，但實際上推動了美容、娛樂等許多產業，這會是巨大的產業」。

漢森直言，如果今次市場真的期待，機械人不只作為工具，就需要培養其個性，需要表達美的科學，需要情感驅動。對這些細節需求的關注，是時下環球競爭中，都較少觸及的，而其公司便可趁此良機研發創新，代表港企攻入該片藍海。