人形機械人⑤｜初創講求三大條件　學商齊呼融資難　無米炊怎煮？

「所以什麼才是現在最急於克服的困難？」做科研每當發問至此，學界、業界竟似心有靈犀，不約而同給出了唯一的答案，即錢少融資難。人形機械人作為今年熱門投資主題，動輒數億的融資好消息，卻似乎罕有發生在本港企業中。



俗話說「巧婦難煮無米之炊」，港企渴求把握創新機遇，惟融資困難的原因五花八門，「一文錢逼死英雄漢」。究竟什麼樣的企業才能有幸得到創業資金支持，是個體的不足，創投基金的觀念差異，亦或有背後結構性的問題可供追問？



呻科學園貴租逼金鐘 移動機械人難移動

「初創要三大條件，資金、地方、人才，我哋三樣都冇」，本地機械人初創企業R2C2創始人王𤨢燊苦笑道。在九龍的工業大廈內，他的辦公室似「災難現場」，零件遍地幾乎令人無處落腳。據其透露，這裡租金約廿蚊一呎，計及水電煤，單月開支約1.2萬元。

談及科創孵化，科學園總會被第一個想起，王𤨢燊表示，的確有受到科學園邀請，不過還是因成本退卻，直呼租金貴逼金鐘，「科學園差不多35蚊一呎，萬三到萬五蚊只可以租到（當前辦公室的）一半，擺嘢都唔夠」。

翻查科學園價目表，當中「實驗室」場地，不含管理費的月租，已是每呎38元起步。（資料圖片）

為印證這種說法，記者翻查科學園價目表，當中「實驗室」場地，不含管理費的月租，已是每呎38元起步，最高42元；「辦公室」則較平，每呎月租約25元。對比金鐘，美聯（0459）工商鋪近期成交顯示，最近一筆統一中心的租盤成交，呎價27元，其餘海富、力寶中心等成交呎價，也約為30至40元。中原工商鋪的成交價與之相若，足見所言非虛。

亦有初創透露，考慮租用深圳較平場地，「我哋在香港做移動機械人，結果實驗場地支持不到移動」。但由於硬件龐大複雜，如何運輸北上仍是難題，因此現也只處於設想階段。

機械人融資淪兩難 融不到VS融太少

寸土萬金的問題存在已久，節流不易，便需謀開源。王𤨢燊表示，港府對初創支持已算多「難搞的是投資方」，不僅因市場水緊，更因其融資目標，得到兩個「好極端的反應」。

一開始，公司希望籌資2百萬美金，折合約1500萬港元，亞洲區普遍認為偏貴。他舉例稱，美國公司Field AI兩輪融資獲4.05億美元的天價，刷新行業紀錄；而同類型德企Energy Robotic據公開資料，種子輪就已獲得2百萬歐元，折合1,800萬港元的融資。更不必談內地企業，有各方資金助力，動輒融資上億元。

另一邊廂，投資者也都會思考，幾千萬港紙是否夠支持吸引人才、租賃場地。王𤨢燊坦言，事實上就算融到幾千萬的資金，也「九成九」不夠，一年後就已經比不上世界最頂級的公司，對於投資自來說就是「total loss」，滿盤皆輸。

因此會有投資者向其建議，「你不如執一執，考慮raise﹙籌﹚返一兩億（港元），仲有一線生機」，他自嘲道，現在科技角力，各方都更偏愛本土公司，「但香港的投資方好保守，在香港startup能集到幾百萬都上報紙啦！」

本地機械人初創企業R2C2創始人王𤨢燊直言，港投資方對於投資機械人偏保守，初創集資困難。（周令知攝）

高校科研經費競爭猛 不敢「死磕」硬件

機械人創業集資難的困擾，不止初創獨有，眾多高校教授，即便有「產學研」政策扶持，依然需要「勤儉過活」。

中大機械與自動化工程學系陳翡指出，在港做科研，首先便是人工貴。內地碩、博學生，主要由國家開人工，需要教授自掏荷包的部分，可能每人每月僅1千元人幣。但香港的教授需自負學生人工，每月約1.8萬元，遠高於內地，因此用於科研硬件的經費，並不充裕。

中大機械與自動化工程學系陳翡指出，出於成本高企，教授們往往不得不在技術上做取捨，例如不敢死磕硬件。（黃浩謙攝）

而目前獲得官方出資支持，主要有兩種途徑，即RGC（研究資助局）及ITC（創新科技署）項目。陳翡介紹指，RGC工程領域項目，一般為秋天申請，次年出結果，3年內約可支持160萬元。ITC項目即「產學研1+計劃」，資助上限為5年支持1億元。不過據其透露，該項目還需自行聯絡外部投資者加入，難度較高。

此外，亦有一些與廣東省的合作項目，但也意味著需獲兩地認可，競爭實在激烈。故而在機械人研發中，教授們往往不得不在技術上做取捨，例如不敢死磕硬件，不敢過分強調驅動器的技能，否則動輒便是千萬元級別的投入。

不過，近來港府對於機械人的資助再有加碼，今年9月，創新科技署就推出30億元「前沿科技研究支援計劃」，吸引國際頂尖研究人員，每宗獲批申請可獲約1至3億元的資助。據官方披露，已透過「AIR@InnoHK」平台，資助成立了16間專注於AI及機械人的研發實驗室，匯聚了過千名科研專才。

手術機械人融資逾億港元 中大教授：需定義好應用場景

在一眾苦求融資的企業中，中大機械與自動化工程學系的郭嘉威教授團隊，算幸運者。不過他苦笑道，「我不否認我融到錢，但好難，好不容易」。

郭嘉威主力研發內腔鏡手術機械人，他聯合同事創立的巧捷力公司，目前已行至B輪，總共募得私人基金1700萬美元，折合約1.3億港元，當中不乏大學支持，有國資背景的基金出手，同時也獲得政府獎勵等。

他表示，融資主要目的是為獲取醫療證，而臨床實驗、搵廠房度身定做生產線等亦需資金。其研發的機械人現已成功輔助手術，為十名患者切除整塊膀胱腫瘤。他直言，人形機械人的應用場景還沒有定義好，除卻打跟斗，市場還沒有想到合理的商業模式，恐趣味性因素更多，投資者方才躊躇不前。

中大機械與自動化工程學系的郭嘉威聯合創立的巧捷力公司，主力研發內腔鏡手術機械人，成功獲得融資。（黃浩謙攝）

戈壁創投：揀產業鏈重點企業 早期投資先「看人」

創業者各有苦衷，究竟怎樣的天之驕子，可以令投資者青眼有加，本港創投基金給出了答案。戈壁創投執行董事莊漢彬指，每家基金各有風格，其團隊就青睞技術比例高、發展未成熟的偏早期公司，大多處於B輪以前。他直言，投資在更早期、估值更低時，期待的回報會更高，對應的投資時間也會延長，4至5年都算尋常，直至有好的併購機會或上市才會退出。

他笑稱，這個時間跨度，甚至長過許多婚姻，所以早期投資最要緊是「看人」，考察創始人的性格，例如是否懂得請人組建團隊，其自身是否具備韌性。此外，亦都需考察技術路徑以及同業競爭，希望最終的市場天花板足夠高。

他舉例指，已投資的千覺機械人，從事視觸覺的傳感器研究（Pressure sensor），有其配合，機械人才能做出更靈巧的動作，另一間源絡科技，則聚焦於靈巧手，均是產業鏈的重要部分。公司目前投資組合，東南亞與中港市場約各佔一半，單計機械人賽道，目前投資比例，佔據香港基金組合的雙位數百分比，且有計劃加速對於該賽道的投入。

戈壁創投執行董事莊漢彬強調，港產機械人公司應當懷有國際化的思維（Global mindset），將目標市場拓展至海內外，屆時可謀求更多的融資機會。（陳葦慈攝）

解畫本地初創融資「缺口」 籲培養國際化視野

而問及本地機械人初創融資難的問題，莊漢彬則拆解指出，與其說港產機械人公司難融資，不如說是融資鏈路存在「缺口」。他解釋稱，香港是資本市場活躍的地方，在後期的PE（私募股權）以及上市的融資階段，已經非常成熟。

至於最初的種子輪、天使輪，儘管尋求天使投資者很難，但香港作為發達城市，擁有眾多的家族辦公室，相信創業者藉助3F（家辦Family Office、家庭Family、朋友Friend）足以湊出一筆啟動資金。其直言，想找有能力能寫出一張天使支票（Angel Cheque）的人，香港肯定能在全球城市中排前十。

對於天使輪與上市中間的融資「缺口」，莊漢彬直呼理解，他指出，香港並不缺VC（風投），只是這些VC的關注點比較國際化，可能會更關注美國、中東等地的項目。不過近兩年已經見及，許多公私營的資本，都在出手填補缺口，包括政府、龍頭科企、私人VC等。

此外莊漢彬亦都教路稱，機械人企業融資的標準，難以一概而論，畢竟樣品、量產、技術成本都不同，但一般的準則，是籌集到的資金，足以支持公司進入發展的下一里程碑。他特別強調，港產機械人公司在創立的第一天，就應當懷有國際化的思維（Global mindset），將目標市場拓展至海內外，屆時便可在當地市場，謀求更多的融資機會。