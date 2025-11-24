科技園領軍往歐洲　推進科企商業化　港創科搶先獲富士康2億投資

香港創科能量，正以前所未見的步伐登上國際舞台！在香港科技園公司的積極推動下，八家頂尖創科企業將前進意大利米蘭，參與「成就機遇．首選香港」大型推廣，以香港為支點，開啟「歐洲—亞洲」雙向戰略佈局。



科技園公司行政總裁黃秉修強調，此行不僅要助本地企業「走出去」、搶攻歐洲市場，更要將國際企業「引進來」，借助香港的區位與制度優勢，成為他們進軍內地及亞洲的門戶。從人工智能賦能意大利時裝產業，到綠色科技與生命健康的跨界合作，香港創科正以技術實力與開放生態，參與全球創科發展。



科技園公司行政總裁黃秉修表示，香港品牌在品質和知識產權方面也較具優勢，對注重自身設計和知識產權的歐洲買家更具信心和吸引力。（黃文琪攝）

科技園將參與11月27日香港貿發局於意大利米蘭舉行「成就機遇．首選香港」(Think Business, Think Hong Kong) 大型推廣活動。這次出訪，科技園帶領了八家來自其生態圈的創科企業參與，此行的目的，一方面是推動香港創科公司加速在歐洲市場的發展、吸引投資者，另一方面是向海外，特別是歐洲的公司，介紹香港的創科生態和市場機遇，以期吸引他們落戶香港，並以香港作為進入中國內地和亞洲市場的重要跳板。

意大利市場的獨特優勢在於其堅實的工業基礎和著名的時裝傳統。黃秉修指出，香港創科公司在人工智能（AI）等領域的技術，特別契合意大利的工業升級需求。例如有創科公司Nuvatech利用AI技術進行虛擬試穿等應用，也與意大利的時裝界傳統高度配合，具備明顯的市場優勢。此外綠色出行和生命健康科技是科技園鎖定的重點領域。

「引進來」：香港作為亞洲市場重要門戶

在吸引歐洲企業方面，他指出，許多歐洲初創企業對亞洲市場，包括香港、內地市場的運作和法規並不熟悉。科技園的角色是提供充分的資訊，包括香港的市場架構、法規流程，並協助他們建立合作夥伴、銷售渠道及投資等方面的網絡。

黃秉修指出，香港創科公司在人工智能（AI）等領域的技術，特別契合意大利的工業升級需求。（資料圖片）

黃秉修期望這次的米蘭行程能達到預期效果，包括吸引投資者、促成商業配對，並承諾安排專人跟進每間公司，以推進商業化的進程。他重申，科技園歡迎所有國際企業進駐，目前並無針對特定國家提供更多優惠，希望建立一個開放的創科生態圈。

「走出去」：助科企加速歐洲發展

針對歐洲市場對品質和認證的高標準，尤其是歐盟標準和知識產權保護的嚴謹性，科技園將提供協助。黃秉修強調，香港品牌在品質和知識產權方面也較具優勢，對注重自身設計和知識產權的歐洲買家更具信心和吸引力。

科技園會加強幫助香港公司「走出去」，特別是協助他們克服歐洲市場在品質認證和嚴謹監管環境等障礙。同時，也會協助企業建立網絡，包括尋找合作夥伴、生意夥伴及銷售渠道。

他補充，香港在生命健康科技領域擁有強大的研發實力，例如在手術機器人等項目上成果顯著。然而，商業化過程中仍面臨挑戰，主要是由於本地缺乏成熟的供應鏈和有限的空間，導致如電動車製造等需要廣泛供應鏈的生產難以在香港進行，多數生產需在內地。對此，香港科技園公司正致力於透過連接生產鏈和投資者，不斷推進科研成果的商業化進程。

港創科公司獲富士康投資逾2億元 望5年內上市

香港機械人公司Robocore Technology 就是科技園生態圈一份子，是次會在科技園帶領下出席米蘭推廣活動。公司業務核心是提供機械人解決方案，包含硬件和系統平台，能整合不同品牌的機械人及物聯網設備，進行統一控制，涵蓋掃地、巡邏、醫療等多種功能。其機械人在醫療領域具備競爭力，特別是針對香港醫管局等客戶，細小機身能在醫院床位之間狹窄的空間中轉彎進入，是目前唯一能進入病床區工作的機械人。現時香港醫管局採用的機械人，每隻售價約8萬港元。

該公司CEO 林朗熙表示，公司已建立起一個龐大的開放平台生態系統，吸引了約2,000個開發者團隊（Developer Group），在平台上為機械人編寫各式應用程式（App）。目前服務7000名客戶，並已出售約15,000隻機械人。

Robocore Technology行政總裁林朗熙預計在獲得新一輪投資及擴大銷售規模後，明年可實現盈利，目標於五年內上市。（圖左為林朗熙）（黃文琪攝）

林朗熙透露，雖然目前尚未有盈利，但已獲得跨國企業富士康3000萬美元（約2.34億港元）的戰略投資，資金將專門用於拓展美國的護理安老院市場。

美國的長者安老服務是Robocore Technology的重點業務， 林朗熙表示，目前已在140間老人院投入使用，該業務已實現177萬美元的收入，是吸引富士康投資的關鍵投資，目標供應全美約3萬間護理安老院，預期此舉將帶來巨大的收入增長。公司目前整體尚未盈利，但預計在獲得新一輪投資及擴大銷售規模後，明年可實現盈利，目標於五年內上市。

除了美國市場，Robocore Technology在科技園的協助下亦積極開拓歐洲市場，目前約有一半生意來自歐洲。公司將機械人投入到12,000多間郵政局，可處理郵政、收錢、列印郵票等服務。