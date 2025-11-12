貿發局：77%受訪意大利企業計劃拓展亞洲業務　視香港為主要門戶

貿發局與總部設於米蘭的意大利中國理事基金會(ICCF)，早前聯合進行題為《意大利公司亞洲拓展聚焦：創新、醫健及零售行業 》的新調查。調查結果顯示，對很多日益聚焦亞洲的意大利公司而言，香港既是首選市場，也是重要的貿易夥伴。



上述研究項目是香港貿發局旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」(Think Business, Think Hong Kong)的一部分，活動將於2025年11月27日移師意大利米蘭舉行，超過700位來自香港和意大利的商界領袖、政府官員及投資者將聚首交流，發掘亞洲新經濟的商貿與合作機遇。

貿發局經貿研究總監范婉兒表示，調查結果顯示，77%的受訪意大利公司計劃未來3年內在亞洲拓展業務，當中中國內地、香港、日本、韓國及印度為他們首選的市場。她補充，當這些公司擴展亞洲業務時，他們認為香港發揮重要的促進作用，此項發現實在令人鼓舞。

繼今年一月在雅加達成功舉辦「成就機遇．首選香港」活動後，這項大型推廣將於11月27日在意大利米蘭舉行。（貿發局提供）

港是意大利在亞洲投資的第三大目的地

被問及香港能如何便利意大利企業在未來3年擴展亞洲業務，約93%的受訪者認為香港能提供有效支援，協助公司實現未來亞洲業務拓展計劃。香港是通往多個亞洲市場的戰略門戶，地位無可匹敵；與此同時，香港作為物流及供應鏈管理樞紐的實力也獲得廣泛認可。

以行業劃分，95%的受訪意大利創新和科技公司計劃進軍亞洲，其次是88%的醫療保健公司和86%的零售/批發公司。這方面的發展將會建基於意大利和香港現有的緊密商貿關係上。以2024年為例，兩地的貿易額達83億美元(折合約645億港元)，使意大利成為香港的第四大歐盟貿易夥伴及出口市場，也是第三大的歐盟進口市場。

截至2023年底，香港是意大利在亞洲投資的第三大目的地。香港投資者在意大利也有可觀的投資，香港是意大利第三大亞洲投資者。到2024年，約有200家意大利公司在香港營運。