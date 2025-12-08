信銀國際袁妙齡︰續增聘前線人手　財管目標未來3年保增雙位數

本港經濟及樓市等待全面復甦，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，整體市場仍存在較大波動性及挑戰，例如本港失業率時有回升，故此不敢「極度樂觀」，但認為可以尋找當中機遇。其中，金融市場今年以來表現不錯，港府也積極推動香港資產管理及家辦業務，加上內地企業出海及來港上市需求持續，這些上市企業高管及大股東都會為本港財富管理市場帶來更多需求。



袁妙齡表示，整體市場仍存在較大波動性及挑戰，但可以尋找當中機遇。（資料圖片）

目標未來3年 私銀業務達高雙位數增長

2025年快將結束，對於銀行業是不錯的一年，特別是客戶對財富管理的需求持續強勁。以信銀國際為例，今年上半年個人及商務銀行整體經營收入同比增長近四成，當中淨利息收入增長近三成，非利息收入增長近五成。另一方廂，該行私人銀行業務上半年經營收入增長近六成，其中非利息收入增近八成。

袁妙齡接受《香港01》訪問時續表示，9月以來該行整體個人及商務銀行業務，包括財富管理及跨境業務等，均維持上半年的增長趨勢，對於全年這些業務達致高雙位數字增幅具備信心，「未來三年業務目標是私人銀行業務達高雙位數增長，財富管理業務繼續以雙位數增長。」而為配合私人銀行業務發展，提升客戶體驗，信銀國際私人銀行中心最近遷至中信大厦。

人手方面，袁妙齡表示，為配合業務增長需求及目標，也會繼續增聘人手，預計會以前線人員為主。與此同時，也好透過科技及人工智能，提升客戶體驗。對於增加科技應用會否減少對人手需要，她就回應稱，希望整體業務增長可以帶動整體人手需求。

袁妙齡稱，該行未來三年業務目標是私人銀行業務達高雙位數增長。﹙夏家朗攝﹚

跨境業務新增客戶增長近 2 倍

目前信銀國際在香港擁有21家分行，較早前24家有所略減。袁妙齡解釋，部分分行規模較小，故此有進行重整合併，同時也推動現有分行的整合及升級，包括加強財富管理服務及配套，以及加入ESG元素等，提升客戶體驗。對於未來是否會繼續推動分行重整合併，她表示，目前已告一段落，未來反而會密切留意例如北部都會區等地區需求，而考慮增設分行。

跨境業務方面，上半年新增客戶同比增長近 2 倍，資產管理規模（AUM）增長三成。目前跨境客戶佔整體客戶比重達30%，袁妙齡表示，信銀國際母公司中信集團，品牌在內地有一定歷史，而高端客戶為集團重點客戶之一，兩地業務有所聯動，內地客戶來港會傾向找尋熟悉的銀行品牌，而內地方面也會向香港這邊推薦相關客戶。

袁妙齡表示，基於目前的勞工市場數據轉弱、通脹未見大幅飆升，以及政府停擺對經濟帶來負面影響等因素，料聯儲局今年仍有一次減息機會。（Reuters）

料聯儲局12月再減息

業務發展以外，市場也關注美國聯儲局減息步伐，包括會否在本周再度減息。袁妙齡表示，聯儲局今年以來減息步伐相當審慎，九月份才重啓減息，至今分別輕微減息兩次，合共 50 個基點。因應貿易政策不確定性等各項因素， 聯儲局在減息路徑上的不確定性加劇。基於目前的勞工市場數據轉弱、通脹未見大幅飆升，以及政府停擺對經濟帶來負面影響等因素，料聯儲局今年仍有一次減息機會。而目前美國信貸條件偏緊，料減息在明年仍會持續。

港息方面，她指出，大型銀行的最優惠利率已回落至 2022 年加息前的水平，加上存款利率已接近零，因此利率相對缺乏進一步下降的空間。而港元拆息料整體跟隨美元利率，但同時受本地港元資金供求情况影響。目前隔夜拆息與美國擔保隔夜融資利率走勢相近，均處於較高水平，料隨著聯儲局推進減息，拆息亦會同步回落。不過，當前外圍政策仍然不穩，並處於環球貿易秩序重塑階段，仍應關注資金流波動而導致的利率波動風險。

今年以來投資市場氣氛轉好，袁妙齡直言客戶的風險胃納有所增加。﹙夏家朗攝﹚

息口回落及人才計劃 望為港樓帶來支持

客戶投資偏好方面，袁妙齡表示，今年以來投資市場氣氛轉好，客戶的風險胃納有所增加，會增加在較高風險包括股市方面的投資，歐美股市及亞洲股市方面的配置均有所增加，但整體仍傾向平衡投資，固定收益類投資仍存在較大需求。而跨境客戶及高端客戶等，也對於傳承類產品包括保險產品，存在需求。

至於本港樓市方面，袁妙齡表示，美國息口政策料繼續回落，而本港住宅需求持續，優才計劃也吸引優才來港，帶動租盤等需求，有望繼續為本港樓市帶來支持。