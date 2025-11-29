領展派息8年低　股價受壓致股息升至7厘　專家︰現價為入手機會

被視為「收息愛股」領展（0823）上星期交出令人失望的中期成績表，削減每基金單位分派5.9%至126.88仙，屬8年來最低。業績公佈後，領展遭不少大行唱淡，股價應聲下挫。截至周五﹙28日﹚，領展收報36.88元，績後累瀉約13%，相當於約2年派息。



不過，隨著領展股價受壓，股息率也相應回升，不少散戶開始考慮是否趁機「撈底」。對此，《香港01》邀請專家作出分析，其中獨立股評人溫傑表示指出，雖然減派息引發投資者不滿，導致股價大幅調整，料股息率已升至約7厘，對長線投資者而言具有一定吸引力，「其實而家係機會嚟，真係可以入手。」



領展最新一份中期業績成行政總裁王國龍年底退休前的「告別作」。（黃寶瑩攝）

中期分派見8年低 海外續租逆市增逾16%

截至今年9月底止半年，領展收益為70.23億元，按年下跌1.8%，扣除物業經營開支後的物業收入淨額為51.78億元，減少3.4%。最受市場關注的中期每基金單位分派下降5.9%至126.88港仙，為8年來最低。

集團指出收入下跌主要受中港兩地續租租金出現負增長。香港方面，零售物業續租租金調整率為負6.4%，其中商鋪續租租金下跌5.9%，而街市跌幅更達9.3%。至於內地，集團續租租金跌幅更達16.4%。

中港市場疲弱表現，獲海外業務表現緩解。澳洲市場在通脹與消費強勁的帶動下，續租租金大幅增長16.3%，在新加坡物業續租租金增長12.9%，租用率接近滿額，成為集團最穩定的收入來源。

領展目前手上現金33.5億元，惟負債達550億元，淨負債比率按年上升1.9個百分點至22.5%。管理層在業績會上明言，未來將側重海外收購，預期在海外投資項目將多於香港的退出項目。不過，領展首席財務總裁黃國祥表示，淨負債比率仍顯著低於監管的要求，令集團有空間作其他大型投資。

領展最新中期業績表現令市場大失所望，其中中期每基金單位分派跌至8年來最低。（資料圖片）

業績後大行看法現分歧

領展績後，大行看法分歧。高盛、里昂和花旗都維持「買入」或「跑贏大市」評級，主因負面因素已反映於股價，且股息率具吸引力；此外，美國降息與債券收益率下降亦有利於收息型房託。

不過摩根大通把領展評級由「增持」降至「中性」，目標價由48元大幅下調至38元。該行指出，管理層對經營環境的看法轉趨謹慎，預計下半年續租租金跌幅可能擴大，並提醒存在減派息的可能性。

獨立股評人溫傑則指出，領展現價約36-37元是入手的好機會。（資料圖片）

溫傑︰撈底機會現 股息7厘抵買

大行看法不一，惟受訪的兩位專家則一致叫買。獨立股評人溫傑表示，領展中期業績雖符合市場預期，但減派息引發市場明顯失望，導致股價下挫。他續指，中港零售市場最壞時期或已過去，但復甦仍需時間。面對北上消費趨勢的影響，他認為集團可透過調整租戶組合應對，「例如霸王茶幾都幾好，甚至而家24小時健身中心等新興業態最啱佢。」

溫傑認為，儘管集團短期業務承壓，但領展股息率已升至7厘，高於美國十年期國債收益率，估值進入合理區間。他強調，若投資者對領展並無偏見，當前股價水平可視為入手機會，並預期36至37港元價位已反映大部分利空因素，下行空間有限。

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩表示，投資者應以「基金」視角看待領展。（資料圖片）

黃敏碩︰中長線逐步吸納

另一方面，王道資本及家族資產執行董事黃敏碩持相同看法，他認為領展當前股價已反映部分風險，逾7厘的股息率為投資者提供一定防守性。此外，他預期中港零售市道需待2026至2027年才有望實現復甦，並帶動租金回升。

黃敏碩特別提醒，投資者應以「基金」視角看待領展，指出其業務模式已從過去高度透明、集中於本地的模式，轉向更積極與多元的收購策略。

他建議投資者可以中長線角度逐步吸納，但同時預期股價要重返40元以上水平仍需時間。