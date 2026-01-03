港股飆5570點八年最勁　僅呢間大行「估中」!　上闖3萬關仍存疑?

新歲又至，港股2025年以全年飆5570點的靚麗升幅，錄得8年以來最好表現，驚艷眾人。若回顧2024年底，主要大行對於2025年的市場預測，僅一間大行當時便堅定看漲，成功「估中」港股2025年的高位。



而展望2026年，承接去年的不俗表現，市場對於後市的取態多更加樂觀，大行紛紛劍指30000點關口之上。不過亦有大行審慎給予18700點的最悲觀情形，並給出四大需留意的內外變數。



恒指2025年最高見27381點 漲幅跑贏美股

先回顧港股舊年表現，全年最低位為1月中旬的18671點，即便4月初特朗普關稅殺到，亦未跌破該支持位。而從上漲動能而言，年初時Deepseek橫空出世，先引領大市踏上首輪升浪；在關稅壓力隨談判逐漸緩和後，恒指亦緩步上揚，於10月初見頂27381點。

不過市場翹首以待的28000點，終未能在2025得見，大市第四季漸趨橫行，最後一個交易日，半日市收跌224點，險守50天線，以25630點收官。但計及全年，仍錄得5570點升幅，相當於漲逾27%，為8年以來最佳表現。

縱觀環球主要指數表現， 恒指跑贏美股三大指數，在亞太區主要指數中，僅遜色於南韓KOSPI指數驚人的75.6%漲幅，及深成指的30%漲幅，位列區內第三。另外，國指累漲1623點或22.3%；科指則累漲1047點或23.5%，為成立以來表現最佳。

恒指2025年最低位為1月中旬的18671點，最高位為10月初的27381點。（彭博截圖）

資源股包攬藍籌升幅冠亞軍 外賣大戰參與者受累

從個股表現看來，藍籌績優生大洗牌，2025年拔得頭籌的升幅王，份屬資源股中國宏橋（1378），全年勁飆1.8倍。該股表現亮眼其實早有端倪，其於2024年就已算名列前茅，位列當年的漲幅第四。

而同登2025藍籌升幅光榮榜的，就有同作為資源股的紫金礦業（2899）、AI語境下芯片角力參與者中芯國際（0981）、受惠於Labubu爆火惟近期已回吐的泡泡瑪特（9992）及2025年突熱炒的生物醫藥概念股翰森製藥（3692），四者均錄得倍升。

而受累於內捲的負面影響，部分明星科技股，卻黯然神傷，參與外賣大戰的美團（3690）與京東（9618）全年分別跌31.9%及17.9%，位列跌幅榜的第一和第四位。此外，理想汽車（2015）挫31.0%，比亞迪電子挫20.0%，中升控股（0881）挫16.8%，跌幅靠前，淪為舊年輸家。

2025年藍籌升幅前三名分別為中國宏橋、紫金礦業和中芯國際。（彭博截圖）

北水買入港股逾1.4萬億 最愛阿里巴巴

而刺激大市揚升，北水的力撐功不可沒，2025年南下資金買入港股達14,129億元，刷新歷史記錄，按年大增73.9%。單計9月份，北水就已流入1,885.2億元，創下了2021年初以來的新高。

視乎北水偏好，2024年第四季才納入港股通的阿里巴巴（9988），成為北水「寵兒」，淨買入金額最高。緊隨其後，北水亦偏愛美團（3690）、建行（0939）、騰訊（0700）、小米（1810）、中移動（0941）等股份。

至於慘遭北水沽貨的對象，前五位就分別為舜宇光學（2382）、新華保險（1336）、濰柴動力（2338）、華虹半導體（1347）、ASMPT（0522）。

2025年北水買入港股達14,129億元，刷新歷史記錄，按年大增73.9%。﹙資料圖片﹚

港股幾乎跑贏全部大行預測 惟花旗曾高看至28000點

而港股年終成績單放榜之時，也往往是各間大行預測「功力」揭曉之刻。翻查2024年底，主要大行對於2025年的走勢預測，當時儘管有「924行情」的政策利好加持，市場仍對地緣政治風險加劇，存在較大憂慮，因此預測點數未算進取。

以當時情形計，較為悲觀的預測尚不足20000點，例如大摩給予的基本情形預測為19400點，最熊情形下，甚至低看至14000點，料中資股盈利增長持續受壓，將評級降至「略為減持」。渣打給予的悲觀情形區間，亦只介乎18000至20000點。

而最為「命中」港股2025年驚艷表現的，還屬花旗，其當時預測恒生指數年中目標26000點，年底目標28000點，成功覆蓋港股高位所達的27381點。

此外，高盛當時的目標價雖不及花旗樂觀，但明言對港股予以「超配」評級，並建議追隨中國消費者動向，高配傳媒娛樂、零售、保險板塊，並上調醫療保健和券商板塊評級。

大行預測劍指三萬關 大摩花旗憂盈利修正動力弱

結合目前已釋出目標價的主要大行看法，約半數均劍指30000點樓上。最牛情形出自星展手筆，料恒指今年預測市盈率為13倍，基準情形對應30000點，最高就可望36500點。

最熊預期則來自大摩，大摩歷年釋出目標價時，推演的悲觀與樂觀情形，大多較分化，今年亦延續此風格，介乎18700至34700點。其明言，中資股其實還面對內外多重變數，主要包括企業盈利的質素與可持續性、估值重修後的上行空間有限、2026年通縮壓力持續以及美國經濟增長潛在路徑不明確，增加全球宏觀的不確定性四大方面。

另外，參考去年最為「命中」的大行花旗的觀點，該行早先一改姿態，反而調低中國股票評級至「中性」，料年底的目標價為28800點，在眾大行中，由較進取轉為較保守。

花旗解釋稱，主要由於宏觀前景未有起色，企業盈利增長有減慢迹象，再重估空間不大。不過該行仍表示，較之於A股，更睇好H股，因其對於美聯儲息口變化更敏感，推薦的板塊就包括科技股、健康和保險股等，首選恒瑞醫藥（1276）、舜宇光學、ASMPT、騰訊、友邦（01299）、攜程。