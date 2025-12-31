恒指2025│1年飆5570點　連升兩年　 有機構料2026年或高見36500點

2025年最後一個交易日恒指單日跌224點，收報25,630點，全年累計升5,570點或27.8%，並且是連續第二年上升。恒指今年初起自20,000點水平攀升，更於10月初觸及近4年高位27,381點；財政司司長陳茂波早前發文指，以升幅計今年是恒指自2017年以來表現最好年份，在全球主要股市中表現亦名列前茅。至於回顧去年底各大行預測目標價，究竟哪間預測最接近實際數字？



2025年除夕恒指收市報25,630點

今年市場憧憬美國減息令美滙轉弱，帶動資金流入亞洲市場，加上美國關稅影響大致消退等利好環境，恒指在今年內大部份時間都能站穩20,000點水平，雖然於4月7日曾因關稅消息而一度大跌3,021點至19,828點，創恒指歷來單日最大點數跌幅，不過及後恒指甫即反彈並持續向上，更於10月初一度升至27,381點的近4年高位。2025年最後一個交易日收報25,630點，單日跌224點。

恒指全年升5,570點或27.8%，連續第2年上升，點數升幅是2017年以來最高。

大行去年預測2025年恒指目標價：19,400至26,000點

回顧去年底多間大行對2025年恒指目標價展望，預測值（不包括區間值）介乎19,400點至26,000點之間。其中最樂觀是花旗銀行，2024年年底已估算恒指目標價達26,000點。至於去年底估算最保守的是摩根史丹利，當時預測恒指基本情形目標價為19,400點，與實際相差6,230點。

2026年恒指目標價預測：最高36,500點

展望2026年，多間機構均預期恒指將會重上30,000點水平，當中星展銀行預測來年恒指基本情境目標為30,000點，最高可見36,500點。滙豐私人銀行亦將恒指2026年底目標價定於31,000點。