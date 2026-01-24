優必選單月飆3成　屢斬億元訂單 VS 虧損頻配股　機械人熱潮點追?

機械人板塊又見炒風，伴隨瑞士達沃斯論壇開鑼，全球首富馬斯克Elon Musk直言預計，其旗下人形機械人明年底前，可向公眾開售，再惹市場憧憬。港股方面，號稱「人形機械人第一股」的優必選（9880）近來表現亦亮眼，近一個月大升三成。



雖有回升，公司較最高位時股價超過320元，市值曾逾千億的表現，仍是遙遙不及。仿若天平的兩端，一邊廂是大單頻傳、行業潛力廣闊的利好，另一邊則是尚未扭虧、屢次伸手配股的隱憂，誘惑的甜美與風險的審慎，究竟各重幾多？



依靠消費、教育機械人創收 人形機械人貢獻有限

優必選近排股價轉入升軌，當年以「人形機械人第一股」的名號出世，最受關注的，自然也是其旗下人形機械人Walker系列產品，相關影片亦時常於網絡流傳。

不過翻查財報，甚至溯及招股書，便可知人形機械人更類似於公司的「代言人」，創收功臣則另有其「人」。依板塊劃分，其業務主要分為消費級、教育、物流及其他行業機械人四大類別。消費與教育級的機械人，在2025年上半年，分別錄得逾2億元人幣收入，合計貢獻公司總收入的約三分之二。

而人形機械人所隸屬的「其他行業定製」分部，收入按年減少近3成至0.6億元人幣，亦只佔據總收入的10.3%。且分部內不單有Walker機械人，亦包括康養類、自主移動等機械人，可見walker貢獻的收入或更少。不過財報就解釋，主要由於上半年聚焦新應用場景產品開發，新品將在2025年下半年發佈，並確認收入。

2024僅交付10台人形機械人 2025料訂單總額14億人幣

下半年確乎利好頻傳，本周與歐洲航空巨頭空中巴士Airbus，簽署服務協議，擬共同拓展機械人在航空製造場景的應用落地，帶掣股價當日飆近一成。事實上，從去年第四季開始，公司已開始頻見大單。

9月初，其先公佈奪得2.5億元人民幣，全球人形機器人最大採購合同，隨後又刷新該紀錄，中標廣西防城港市數據採集與測試中心和科創教育項目，中標金額2.64億元。計及2025年全年，公司預計人形機械人訂單總額約14億元人民幣。

直觀與2024年的情況對比，當時優必選全年僅僅交付10台人形機械人，全年虧損11.6億人民幣。儘管公司尚未放榜2025年全年業績，但視乎訂單量，短短一年光景已見另一番天地。

優必選人形機器人Walker S1。（資料圖片）

屢陷減持恐慌 創始人新發禁售承諾

優必選早先禁售期滿，屢陷入減持風波，惹來股價暴瀉。先有騰訊（0700）匆忙沽貨，套現逾10億元。而後即便是公司高管，亦密密減持，例如執行董事王琳，據港交所股權披露顯示，近年始終緩步減持，持股比例從逾一成，縮至4.5%。

不過，去年12月底，公司創始人兼首席執行官周劍，親派定心丸，自願承諾將不以任何方式，減持其個人持有的該公司7057.44萬股H股，落場為股價護航。

擬斥16.7億人幣 收購深交所上市企業鋒龍43%股份

同時期，公司亦宣佈向四名獨立第三方，收購深交所上市的鋒龍股份（深：002931）43%的股份，以協議轉讓+要約收購的方式，總現金代價近16.7億人幣，市場紛紛猜測，公司此舉或為行至峰迴路轉，又向A股市場有所佈局。

鋒龍股份的主營業務為割草機等園林機械零件，本為傳統製造業公司，不單可以幫助機械人企業完善產業鏈，且A股市場，當前的成交額與流動性均強於港股，或可在兩市之間發揮協同效應。不過優必選也澄清稱，未來三年不會借殼上市。

優必選收購深交所上市的鋒龍股份（深：002931）43%的股份。（資料圖片）

尚未扭虧 上市兩年六度配股籌74億

斥資逾16億大手收購，自然需要財力支持。但天平的另一端，虧損是不爭的事實。2025年上半年，優必選虧損4.4億元人幣，按年收窄18.5%；經調整EBITDA則虧損3.2億元，較上年同期的3.1億元，反而有所增加。

且視乎毛利率，公司整體毛利率錄得35%，較2024年同期的38%減少，主要由於教育機械人分部的毛利率降低導致，而教育機械人本是重要的創收生力軍。據招股書披露，當時公司就明言，教育機構未必會於短期間內複購產品及服務，或為潛在風險。

而招股書披露的公司過往前五大客戶資料，不乏有貴陽市教育局等，多間「位於中國的中國政府教育部門」。公司當時也坦言，需經過投標程序才能獲得中國公立學校或教育機構的合約，可供競標的項目數可能有所減少，亦未必能成功競得新項目。

公司主要客戶中，多有與政府有關的教育部門。（招股書截圖）

而更直觀令市場擔憂的，其實是公司自2023年底掛牌以來，上市短短兩年，便六度出手配股，合共籌資已達74億元。

最近亦是最大的一次配股，便是去年11月底，配售3146.8萬股新股，集資淨額約30.6億元。公司指，所得用於整合集團所從事的智能服務機器人上下游供應鏈，並用於購併、業務營運及發展所需，足見資金緊張的陰霾未解。

公司自2023年底掛牌以來，上市短短兩年，便六度出手配股，合共籌資已達74億元。（資料圖片）

張智威：優必選待回調至百元可吸納 力薦另一ETF

信誠證券聯席董事張智威表示，儘管公司尚未扭虧，但從前一年底全年虧損11.6億人幣，至去年中期，半年虧損收窄至4.4億元人幣的表現看來，相信扭虧在望，且機械人板塊本身方興未艾，「投資就是要投資希望」。至於屢次配股的擔憂，他則形容為是必要的「忍受痛苦的時期」，在研發的階段屬正常。

問及時下公司尚未盈利，難通過市盈率比對估值，卻有高達600億的市值，不知相配與否。張智威直言，若視乎市帳率，公司目前約為27倍。其本人另睇好的一隻醫療機械人股份，微創機器人（2252）市帳率就高達104倍，因此優必選未算過貴。

不過從投資時機而言，公司去年底時，股價始終在100元大關反復，近期才重炒上，因此還需回吐至百元左右吸納，方才合理，目標價則可上望前高160元左右。

他續指，港股的機械人股選擇未算豐富，許多機械人概念的新股亦多為炒氣氛，不妨將目光轉向內地市場。他推薦指，華夏中證機器人ETF（562500），追蹤一攬子產業鏈公司，於散戶而言或更為簡單全面，可為追蹤機械人板塊的好選擇。