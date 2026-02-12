專訪｜幣安CEO撐比特幣勝黃金　料如AI融入日常　豪言愈跌愈買

進入 2026 年，黃金成為動盪中的核心避險資產。另邊廂，被稱為「數位黃金」的Bitcoin（比特幣）價格持續受壓，一度跌至6萬美元邊緣，較去年10月歷史高位「腰斬」一半。同時比特幣也現「身份危機」，是另類資產？是避險資產？還是經已是主流資產？



正當市場質疑「數位黃金」神話破滅之際，幣安聯合行政總裁鄧偉政（Richard Teng）接受《香港01》專訪時卻展現出堅定信心，並直言在個人層面「越跌越買」是最佳時機。他強調比特幣在可轉移性和全球轉帳工具方面，功能性遠超黃金。



進入 2026 年，Bitcoin（比特幣）價格持續受壓，一度跌至6萬美元邊緣，較去年10月歷史高位「腰斬」一半。（Reuters）

「越跌越買」 個人增持、公司建倉最佳時機

「每一次我看到回調，個人層面是我accumulate（增持）的最好時機，公司層面是build（建倉）的最好時機」，鄧偉政信心滿滿地稱。被問到比特幣跌穿7萬美元的看法，這位從傳統金融轉戰加密行業的舵手，毫不掩飾他的長期信仰。

對比近期金價走強，鄧偉政稱：「黃金的走勢非常強勁，那也是近兩三年的事。但think into perspective（宏觀來看）——Bitcoin compared to 4 years ago has multiple growth（比特幣相較四年前已翻了數倍）。黃金已經存在幾百年，Bitcoin非常新，但Bitcoin在這麼短的時間內取得如此大的traction（勢頭），變得越來越主流。」

鄧偉政表示，在個人層面，比特幣會「越跌越買」。（梁鵬威攝）

比特幣 vs 黃金 功能性與便利度大不同

他直言，儘管黃金有悠久的歷史，但在可轉移性和作為全球轉帳工具方面，比特幣和加密貨幣的功能性遠高於黃金，「黃金你可以投資，但作為支付工具，你要交易10公斤、20公斤黃金，那個交易額才多少？但Bitcoin和Crypto是幫助global transfer（全球轉帳），作為remittance、transmission（匯款、傳輸）的便利度，是黃金永遠達不到」。

鄧偉政引用數據指，目前全球僅8%人持有加密資產，「當它double到20%、triple到30%，你可以看它的走勢會多強勁。」另外，機構持有比特幣數量穩定在130萬粒，1月趁市場走低時更增持4.3萬粒BTC。

被問到比特幣會否再次升上10萬美元，他笑言：「長期肯定是，可能是時間的問題。我是一個holder（持有者），我對這個industry是very bullish（非常看好）。我沒有crystal ball（水晶球），但我就是hold for the long term（長期持有）。」

鄧偉政表示，儘管黃金有悠久的歷史，但在可轉移性和作為全球轉帳工具方面，比特幣和加密貨幣的功能性遠高於黃金。（資料圖片）

料三至五年後區塊鏈將如AI般融入日常

特朗普第二次上任美國總統前，已多次表明支持AI及加密貨幣發展，鄧偉政認為這是重大利好，「特朗普是一個非常strategic（具戰略眼光）的leader（領導者），他看得到Crypto和AI是兩個fundamental technology（基礎技術），未來每一個經濟環節都會用這兩個行業來rebuild（重建）。」他指美國通過《GENIUS Act》（《天才法案》）後，穩定幣市值及交易量均大幅上升，「他給了行業很大的clarity and certainty（清晰度和確定性）」。

特朗普第二次上任美國總統前，已多次表明支持AI及加密貨幣發展，鄧偉政認為這是重大利好。（Reuters）

作為從傳統金融轉型到加密行業的先行者，鄧偉政感受最深的是速度，「傳統金融的基礎架構是四、五十年前打造的，而Web3行業變化的步伐非常快，跟傳統金融比，我們做一個新產品線、新開發快很多。我們現在做的東西，傳統金融也看到了，這真的能夠改變整個行業的趨勢。」

他對行業前景極度樂觀，「三到五年後，這個行業會演變得非常不一樣，會有更多use case（應用場景）。到時Blockchain、Crypto會成為part and parcel of everyday life（日常生活的一部分），你不需要刻意去想它——就像AI一樣，你不會說『這是AI』，因為它已經融入生活了。所以對我來說，這是一個自然的進程。」