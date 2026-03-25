7-Eleven香港45週年　「探索式消費」成新引擎　概念店生意多120%

從1981年跑馬地的第一間店舖，到今日過千間分店遍佈全港，7-Eleven不經不覺已陪伴香港人走過45個年頭。這家被港人親切稱為「七仔」的便利店，早已超越單純的零售點，成為市民生活中不可或缺的一部分。



7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良接受《香港01》訪問時，細數品牌45年來的初心與轉變，並透露未來將雙線並行，一方面以鮮食留住顧客，另一方面透過概念店開拓「探索式消費」，為這個經典品牌注入新活力。



雷理良指，7-Eleven目前在港澳店舖總數超過1,130間，市場佔有率高達68%，穩居便利店龍頭地位。（葉志明攝）

雷理良指，7-Eleven目前在香港及澳門的店舖總數超過1,130間，市場佔有率高達68%，穩居港澳便利店龍頭地位。他笑言，「七仔」這個稱呼本身已是香港獨有的親切印記。「唔同地方有唔同講法，台灣叫『小七』，但香港人好多時都叫『七仔』。我哋希望7-11呢個品牌真係深入到香港民心。」

為慶祝45周年，7-Eleven將推出一連串歷時半年的活動，橫跨至8、9月。其中焦點之一，是在跑馬地門店復刻1981年首間分店的經典面貌，讓市民重溫昔日情懷。

7-Eleven跑馬地復刻門店。（相片由由7-Eleven提供）

雷理良透露，復刻店將還原當年店舖的模樣，店內更會加入多個經典元素，包括懷舊玻璃樽汽水、用舊電飯煲售賣的茶葉蛋，以及復刻版思樂冰，以「時光倒流價」讓顧客重拾舊日時光，即活動期間由3月25日起至29日，顧客以7元優惠價讓顧客自備容器 (容器高度限制為8寸x 8寸) 斟一次思樂冰，自攜容器越大，就可以斟到越多思樂冰。

鮮食概念店突圍 「探索式消費」吸引年輕客群

除了懷舊，7-Eleven亦積極求變。今年2月在啟德零售館開設的概念店，主打盲盒、Kpop產品及寵物用品，結果反應遠超預期。雷理良直言：「呢間舖嘅反應真係比我預期仲要好！」他指出，這類產品佔了該店三分之二的生意，生意額更較一般商場分店高出120%，成績相當驚人。

「我哋見到成個顧客群都係後生啲，佢哋鍾意探索式消費，逗留嘅時間耐咗，搵到佢哋自己要搵嘅嘢，自然消費都會多咗。」雷理良分析，這種模式正好回應年輕一代對情緒價值的追求。

他透露，概念店的成功並非偶然，去年7-Eleven曾在銅鑼灣開設鮮食概念店，推出更具規模、設備更齊全的7仔食檔，結果鮮食銷售在半年內大幅增長超過三成，鮮食佔比更達30%，「我哋見到鮮食絕對係一個正確方向！」未來希望有7仔食檔的門店鮮食佔比也逐步提升至三成。

雷理良表示，去年7-Eleven曾在銅鑼灣開設鮮食概念店，推出更具規模、設備更齊全的7仔食檔，鮮食銷售在半年內大幅增長超過三成。（葉志明攝）

今年目標改裝60間店

雷理良表示，未來將雙線並行發展。一方面繼續加強鮮食業務，今年目標開設20間新概念店，並改造60間現有店舖，重點擴大鮮食櫃位及引入更多新產品。他稱：「我哋一定會繼續轉型，做一個新嘅概念，無論係鮮食定探索性產品，都希望帶到新鮮感畀顧客。」

改裝計劃涵蓋自營及加盟店，資本開投資金由總公司負責，加盟商則透過利潤分享計劃參與。雷理良強調，這項投資回報理想，亦獲得員工正面反響。

雷理良表示，未來將雙線並行發展。一方面繼續加強鮮食業務，今年目標開設20間新概念店，並改造60間現有店舖，重點擴大鮮食櫃位及引入更多新產品。（葉志明攝）

非煙草類銷售錄單位數增長 對前景審慎樂觀

面對煙草稅調整對零售業的影響，雷理良坦言去年下半年受到一定衝擊，但隨著鮮食的帶動，今年頭兩個月非煙草類銷售已錄得單位數增長，市佔率更持續提升。他對今年市道持「審慎樂觀」態度，「我覺得環境係一回事，自己都要做好自己。」

雷理良更預告，7-Eleven將趁著45周年之勢，推出自家品牌限量版產品，「台灣7-Eleven嘅吉祥物好受歡迎，我哋都想做多啲自家IP，突破傳統便利店嘅框架。」

他又提到，手機應用程式已錄得超過100萬次下載，每月活躍用戶超過30萬，未來將繼續透過應用程式推出舊價優惠及預購活動，吸引顧客持續使用。

從復刻懷舊到探索創新，7-Eleven用45年時間與香港人一同見證城市變遷。未來這間「梗有一間喺左近」的便利店，將繼續守護港人的日與夜。