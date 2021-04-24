老細不坐房　可與員工打成一片？　專家﹕要收效呢個因素最關鍵

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-24 10:00

作為一名高階管理層，在公司是無房勝有房？已為現今管理學中的哲學問題。作為全球大行﹑擁有近160年歷史的滙豐（0005），已將位於倫敦總部的行政人員樓層拆除，將私人辦公室變成客戶會議室及合作空間。高層無個人辦公室的安排，會否有助公司業務發展更上一層樓？有人力資源專家指出，無房辦公室安排能讓上下層員工更容易打成一片，不過卻有資料外洩的憂慮，並且為員工帶來心理壓力。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）日前接受外媒報道時，指出該行已拆除倫敦總部行政人員樓層，將高層們的私人辦公室改變成客户會議室和合作空間。他笑言自己與其他高層都被「趕出了」辦公室。改建亦下面兩層開放式樓層變成機動辦公桌（hot desk）。

大型金融企業於21世紀20年代，不再為高層設辦公室。標榜創意及開放空間的科技企業，在更早時間已採用有關安排。Facebook行政總裁﹑有「教主」之稱的朱克伯格（Mark Zuckerberg）在2015年搬新總部時直播強調，自己和其實管理層都沒有專屬辦公室，選擇與其他普通員工共坐，不加任何隔板。

這樣大玩「開放」及「透明度」的理念近年大熱，疫情更進一步促進，不少老細紛紛仿傚，望打造平起平坐的工作關係，及猶如朋友間的工作理念。這種安排最終能否收到提升整體工作之效？

祈耀年指出，滙豐已拆除倫敦總部的行政人員樓層。（資料圖片）

袁偉基：減少專屬辦公室可以減低營運成本

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，從老闆層面，減少專屬辦公室可以降低營運成本，加上並非所有產業都需要員工長留辦公室。如祈耀年所言，高層員工通常在世界工作，造成滙豐總部辦公室有一半時間是變相閒置；祈耀年本人亦不會一周五日都留在辦公室，因此專用辦公室屬不必要。另外，新安排可提升員工與老闆之間人際關係，拉近兩方距離，更認識對方。

不過袁偉基亦指出，新安排效果要視乎老闆處理人際關係的能力。若為人較不圓滑，或會造成壓力。「老闆唔走你敢唔敢走？梗係唔敢㗎啦」。當老闆「OT」中，下屬當然要顯示出他們努力工作的一面，變相令員工「難以偷閒飲咖啡」。另一方面，卻可提升員工的工作效率，他笑言﹕「佢望住你笑，你都已經有壓力啦」。所以從管理角度而言，不設專屬辦公室是百利而無一害。

就香港情況而言，幸運的是，本地較多中小型企業，可能只有3至5人規模，變相老闆亦是「員工」，彼此之間十分熟悉，較少階級觀念。

朱克伯格曾透露，在Facebook內並無個人專屬辦公室。（資料圖片）

周綺萍：有辣有唔辣

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，如Facebook這些IT、Media的公司以創意為主，都會望上司下屬有較多互動性，加強交流，所以不設專屬辦公室是吻合他們文化。其實早在10年前，傳統行業如銀行、金融公司，已開始消除中低層間距，以往中層都需要「坐房」。所以最新安排將透明度，已經開放到管理層。

這種開放管理式好處是上層與下層隔模相對較少，會「無咁官僚」，因為設立房間造成隔膜，若開放式處理，下屬可更隨意搵上司討論，亦方便上對下的指導（coaching），較容易「打成一遍」，老闆或者高層對公司整體現況更加了解，加強公司一致性。

可是新安排「有辣就有唔辣啦」。她笑言「老闆佢坐咗落嚟，哇，佢成日喺到𥄫住曬」，會對員工造成一定的壓力。所以要視乎要視老闆「style」。若是親切友善，反響較少，可是為人較強勢，對員工帶來更大心理壓力。員工工作時難免會戰戰兢兢，個人工作空間因而減少，私隱方面又會出現問題。

若高層與較基層員工坐位較相近，當不小心說話較大聲時，席間所有人都知道對話內容，部分公司較核心的事務資源出現外洩之虞，另外，沒有房間作備存資料，加上不少人「出出入入」，或引致容易遺失或外洩敏感文件資料的問題。