專訪｜最快年底調整店舖組合　卓悅部署北上賣奶粉︰一邊開一邊試

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-26 08:32

本周六就是5月1日—五一黃金周的首日，疫情前這是零售業的旺季，店員都會忙到不可開交，不過疫情反覆，本港尚未開關，店舖生意只可靠本地消費撐起，生意情況與昔日大相逕庭。卓悅（0653）主席陳健文接受《香港01》專訪時表示，現在所有香港人都無法出外旅行，有許多原本在外地讀書和工作的港人也回到香港，以致本地消費創了前所未有的新高，惟仍難抵銷旅客生意跌幅。

「香港得700幾萬人，點新高都好，以前一年有成5,000萬至6,000萬訪港旅客過黎，人數上都講緊7、8倍，而且人哋單價係大好多，本地人消費唔會去到幾千蚊咁買！」他估計要等到疫情回穩、重啟自由行往來後，香港的零售市道方可恢復。

2020年全年的初步訪港旅客數字為約357萬人次，較2019年下跌93.6%。（資料圖片）

去年本港受到疫情侵襲，訪港旅客人數大減，零售業頓成重災區，卓悅去年營業額按年下跌63.1%至5.39億元，虧損擴大至2.56億元。

陳健文透露公司今年首季營業額與去年差不多，未有太大起色，平均單價由疫情前的過千元，降至300至500元，雖然單價下降，但客人購物次數就變得更頻密。公司亦積極拓展網購業務和增加產品種類，本來卓悅是主打美妝產品，現在更有出售保健品和生活百貨等產品，「美妝類產品我哋會繼續堅持去做，但只是整個業務中的一部分，未來希望協助客人構成外在美、內在美及生活美。」

同時，公司正全面推動數碼轉型，開發更多新零售應用，例如是用科技做貨物分揀管理、以及讓海外新貨上架日期與當地市場同步。陳健文指過往大眾將卓悅定位為美妝公司，現在卓悅已是零售科技公司，又是電商平台，未來公司會重點做科技生態建設工作，惟不會考慮設立無人店，「零售業嘅客戶體驗係好重要，冇必要做到成間店都冇人，店舖一定要有員工，未來銷售員會變到更似專家，向顧客提供更多資訊。」

陳健文透露卓悅未來會在特定數量之產品有一些折扣，讓客人不斷有驚喜。（資料圖片）

料銷情未必受惠電子消費券

不少零售業員工現在或要放無薪假，惟卓悅員工卻不用放無薪假、減薪及凍薪。陳健文說公司明白員工都要養家餬口，只要做得到，都會盡量給員工較好的待遇，公司會以促銷活動去刺激銷售，一些特定數量的產品會有折扣，以吸引更多回頭客。雖然港府推出的電子消費券計劃料在暑假開始接受登記，但他覺得公司沒有出售太多民生商品，措施未必會刺激到銷情，屆時會繼續推出優惠吸客。

陳健文在去年2月初斥資1.58億元，從卓悅創辦人葉俊亨夫婦手上購入其持有的40.4%股份，晉身為卓悅大股東，持有公司59.9%股份。在入主之後，零售業慘遭疫情重創，卓悅的生意也蒙上陰霾。陳健文稱是次投資的時機是很合適，因為每一個的投資決定都沒有任何重新假設的機會，「只要發生咗就合理」，加上現時是本港零售業前所未見的時期，在生意淡靜之際，方可著手做更多科技升級轉型工作。「閂埋門先可以做到更多嘢，對公司黎講可能係好事，以前我哋坐響度等客到，國內有句話叫『躺着就能賺錢』，可能我哋都係，如果冇呢次疫情，香港轉向新零售嘅進程會更慢。」他續道未來本港零售業要繼續向遊客提供良好的服務，做好購物天堂的口碑，這樣才可吸引更多遊客訪港。

現時卓悅全港共有23間門店，當中單是旺角，已有6間分店，他指公司內部尚在討論應要調整旅遊區的門店數量，還是要調整門店面積，惟這些店舖的租約尚未完結，所以今年公司仍會維持現有店舖數量，可能要到今年年底或明年初才會有較大的調整潮。

陳健文指卓悅未來除了會拓展內地市場外，也計劃在東南亞國家插旗，傾向是新加坡、印尼及泰國，暫時未有確實時間表。（張浩維攝）

內地母嬰產品市場潛力龐大

事實上，卓悅已決定把業務重心由香港轉至中國，過往不少內地旅客及水貨客都會來香港爆買奶粉和嬰兒紙尿片，令卓悅從中發掘到商機，公司旗下附屬公司卓悅生活元素將會夥拍香港3861企業集團及關聯公司進軍內地母嬰產品市場，出售奶粉、尿片、產後調理等一系列的產品，目標今年內在大灣區開設過百間門店。

陳健文強調公司仍會保留香港業務，但未來最大的市場將會是內地，因為內地每年大約有1,400多至1,500萬新生嬰兒，若再加上這些產後孕婦之數目，已經相當於香港4倍人口，市場潛力龐大，因此公司便與在內地擁有近3,000間零售店的3861合作，為客人提供更佳的服務體驗。

不少香港企業進攻大灣區市場時，也會遇到「水土不服」的情況，陳健文笑稱公司並未遇上太大困難，皆因內地人對卓悅品牌認知度高，「真係好幸運，佢哋對卓悅仲有唔少美好回憶，幫到我哋發展業務。」他續道有朋友與他分享，卓悅與3861公布合作消息後，馬上登上了中國熱搜榜，在百度搜尋中有差不多30頁的搜索結果，未來公司會先做好大灣區市場，「一邊開一邊試」，之後再考慮在中國沿海地區及一線城市開店。