卓悅電商平台貨種大增　成人用品回頭客高　呢類產品最估唔到

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-26 08:32

卓悅自去年疫情爆發後，便立即變陣轉攻電商市場。卓悅（0653）主席陳健文表示，公司平日線上及線下生意比例為2：8，若果有電商節日，線上及線下生意可達一半一半，當中網店成人用品的銷情是意想不到地好，而不少女客人也會購買性玩具，令公司考慮把成人用品項目做到更加專業。

陳健文說公司去年推出電商平台後，產品部同事便搜羅了一些有趣的產品放在平台上出售，其後發現成人用品回頭客比例較高，「客人原來都好受落，可能係我哋嘅觀念甩左，唔應該用有色眼鏡去睇呢件事，應該要當係日常用品去提供返比客戶。」不過，公司不會在實體店出售成人用品，因為公司被大眾定型為美妝店，這個形象不是一時三刻可以改變，加上客人如到店舖購買，可能會不好意思，因此這些產品只可在卓悅電商平台購買。

點擊下圖，一覽卓悅出售的成人用品：

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首次直播就「開齋」賣金飾

平台上另一種「有趣」的產品則是珠寶首飾，他笑稱公司第一次推出直播帶貨時就賣了一件7,000多元的金飾，賣出後也花了一些時間解決送貨問題，最終將貨品順利送到客戶手上。未來公司會繼續擴展平台的產品種類，下個月將會推出圖片搜索和推送產品功能，之後再增設廣告視頻製作功能，「設定主題後，可以響我哋圖片庫搵相，再設計短片，加埋banner（橫幅）、配埋文字和音樂，做出黎效果好專業。」

近年零售業出現直播帶貨趨勢，卓悅去年開始就著手培訓超過200名前線員工成為KOL（網絡直播意見領袖），以網上直播方式介紹最新產品資訊，並與客人作即時互動。陳健文坦言零售業講究「人貨場（即店員、貨品和店舖環境）」，但當銷售轉到網上平台，客人只可看到貨物的圖片或短片，沒有店員向他們講解產品的特點，或者為他們在琳琅滿目的貨物中推薦合適的商品，這樣就要靠KOL跟他們介紹產品。他認為本港的直播帶貨風氣在去年才開始有一定熱度，但暫時仍未形式一個行業，難以預測何時可以與內地睇齊。「香港主要係影星和明星先返到去內地發展，KOL做直播帶貨都係鳳毛麟角，唔係好得咁，真係要慢慢試，可能轉去做東南亞市場反應會唔同。」