MPF攻略｜盤點表現最佳基金　港股基金無影　專家：今季仍要減持

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-09 10:00

環球股市今年首季表現各異，美股的道指、納指創新高；歐股方面，德國DAX及法國CAC季內呈升勢；至於亞股，日經平均指數曾創逾30年新高，反觀恒指在2月衝上31183點後，回落至3月底的28378點，而內地股市主要指數走勢亦同步遜色。

各大市場表現分野，致使強積金旗下股票基金表現亦相應出現差距。

首季港股基金跑輸恒指

據積金評級統計，今年首季表現最佳的10隻強積金成分基金，美股基金、歐股基金及環球基金各佔3隻，回報率皆超過6%。反觀亞洲股票基金，只有一隻上榜，即宏利的日本股票基金，惟成功以8.25%回報居首。

首季港股恒指升4.8%，若以積金局的強積金基金平台歸類屬香港股票的成分基金，合共有26隻，首季表現十大不入。期內升幅最佳的是友邦的中港基金，回報3.94%，十大持倉截至今年1月底，依次為騰訊（0700）、友邦保險（1299）、建設銀行（0939）、滙豐控股（0005）、美團（3690）、中國平安（2318）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）、港交所（0388）、工商銀行（1398）。

表現最差的則是永明旗下的「綜合計劃香港股票投資組合」，回報為負0.54%，十大持倉截至去年12月底，依次為友邦保險、騰訊、美團、阿里巴巴、港交所、小米、金蝶國際（0268）、中國人壽（2628）、長城汽車（2333）、比亞迪（1211）。

至於港股基金單月表現，3月全部錄得負回報後，4月終有部分基金錄得正回報，表現最佳的是永明的「施羅德強積金香港投資組合」，回報2.91%；表現最差的是海通的「香港特區基金」，負回報0.12%。

龐寶林：中港股票基金今季仍要減持

首季美股基金表現優秀，東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林認為，今季（第2季）美股基金短期內仍可持有，「美股今個月（4月）仍創新高」，而且美國總統拜登的2.2萬億美元基建方案未知會否成功通過，新舊經濟股盈利亦不錯，但第三季則要小心，因好消息已在第二季盡出，包括疫情封鎖措施或解禁，反而加企業稅因素或在第三季反映，故第二季若見高位，或要部署離場。若屬「舊錢」（現有帳戶結餘），或要提早到5月考慮是否離場，「新錢」（未來供款）則可觀望今季一整季。

歐洲基金方面，龐認為今季強積金部分資金仍可持有以分散風險。

至於中港股票基金，他相信今季仍需繼續減持，「內地仍小心地『收水』、減槓桿，外國針對中港升級，拜登沒撤去前任總統特朗普制裁，（某程度）還加了，中港處境愈來愈困難。要到第三季再研判中港股票基金，屆時利好因素包括內地或完成去槓桿、歐洲製造業產品要依賴內地市場等」。