MPF攻略｜債券基金首季滿江紅　最差蝕半成　打工仔早沽為妙？

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-09 10:15

去年新冠肺炎肆虐全球下，資金避險情緒高漲，湧入美債，推高債價，令去年許多強積金債券基金相較往年錄得高回報，然而美國國債息由去年下半年起抽升，相應債價急跌，令今年首季強積金債券基金回報「滿江紅」。東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林表示，今年整體債券基金不宜沾手，若希望分散風險，亦只能考慮部署人民幣債券基金。

今年至今，最為市場留意的債市新聞，莫過於美國10年期國債孳息率曾升穿1.7厘，按年升約1厘，反映債價下挫。

據積金評級統計，今年首季強積金債券基金全部負回報，當中以永明的「施羅德強積金環球定息投資組合—普通單位」表現最差，負回報5.62%，翻查該基金季報，截至去年底，該基金的資產分布有約34%屬美元債券，約62%屬國際貨幣（除美元及港元）。

季內表現較好的頭5隻債券基金都是人民幣債券基金，最佳是宏利的人民幣債券基金，仍要蝕0.02%。

龐寶林表示，今年整體債券基金不宜沾手。（資料圖片）

部署債券基金視乎美元指數、美國債息

龐寶林表示，人民幣債券基金在債券基金類別中表現較佳，主要是人民幣息高：「AA評級的約有3厘，大體上能彌補債價跌幅。」美國10年期國債孳息率居高，債券基金表現必然不佳，「除非是通脹掛鈎債券，或者是短債」。

他指，目前亦非買入債券基金的時機，「美國10年期國債孳息率今年底或升到2厘以上，待息率穩定下來，才考慮部署債券基金……又或者若美國2.2萬億元刺激經濟不成，美元指數碌落88，就可以考慮亞洲債券」。美國國債孳息率攀升多月，指標的10年期國債孳息率由去年8月約0.5厘的低位，升至去年底的0.9厘以上，再飆至今年3月底、4月初曾觸及1.75厘以上，之後升勢才略回軟，今仍徘徊1.6厘水平。

債券基金一向被視為保守的投資選項，龐認為，穩健保守型的投資者可選人民幣債券基金，「因為美國經濟若6、7月達不到他們希望有的效果，美元或會瀉，人民幣相對有數個百分點升，加上人民幣債券本身3厘息，屆時人民幣債券基金回報應頗佳」。該類投資者在第二季仍可在歐洲股票基金、美國股票基金各配置三成，其餘是人民幣債券基金。「若美元指數跌，持亞洲股票基金亦可。」

至於進取型投資者，他認為可等6月亞洲股票或見低位時才全倉押注亞洲股票基金，視乎美國經濟情況，今年下半年才觀望債券基金。