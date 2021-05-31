iBond 2021｜專家籲全家總動員　料每人4手一家四口隨時賺8000蚊

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-01 10:11

政府推出的通脹掛鈎債券（iBond），一向都受市民歡迎，來到第八批當局更加碼至最多200億元。有專家估計，每人最多可獲4手，更建議全家總動員，齊齊抽iBond！

金管局早前公布發行第八批通脹掛鈎債券（iBond），目標發行額為150億元，可按需求酌情將發行額提高至最多200億元。債券年期為3年，每半年派息一次，「保底」2厘息，與去年10月公布發行的第7批一致。每手入場費為1萬元。

近年環球經濟轉差，加上受疫情影響，通脹持續降溫，據港府最新公布的數字，上月綜合消費物價指數按年升0.7%；剔除政府一次性紓困措施影響，基本通脹率為僅0.3%。在這個通脹水平下，政府推出與通脹掛鈎、保證有至少兩厘息的iBond，在銀行存款接近零的情況下，相信可吸引不少投資取向較保守的人士購入。

iBond保證有至少兩厘息的，在銀行存款接近零的情況下，可吸引投資取向較保守的人士購入。（資料圖片）

不過翻查政府債券網頁零售債券發行計劃發現，原來過往6期iBond派息都比保底息率高，最多一次更超過6厘息。資料顯示，首批2014年到期的iBond，首次派息年利率已經高達6.08%，每1萬元債券利息為309.83元；之後大部分時間的派息率均逾兩厘，7批iBond、共37次派息當中，只有5次是低於兩厘。

各期iBond每輪派息▼▼▼

值得留意的是，隨著越來越多人接種疫苗，大部分商業活動，開始習慣在「疫市」下運作，以及各國央行「放水」刺激經濟帶動下，經濟復甦速度已較預期快，通脹好大機會將持續升溫，iBond的的確是穩健，而且比定期存款回報更高的投資產品。

以上一次iBond分配結果去看，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲4手。有43%認購三手或以下，將獲全數配發所申請的債券。認購三手以上的有57%，均將先獲發三手債券，並進行抽籤，其中89%將獲配發多一手，即總共4手，這批人佔申請總數50.6%。

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+ 9 + 9 + 9

溫傑：考慮全家總動員

因此如何有技術去抽iBond，以求獲得最多手債券，的確是要花時間研究。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，有「閒錢」的市民，可考慮動用部分資金抽iBond，「拎10萬、8萬出嚟，去拎最多的手數，又或考慮全家總動員咁抽，機會大啲。」

他指，iBond有政府保底的兩厘息，又會隨通脹上升而增加派息，若果首日iBond債價僅升到到102、103元等水平，建議可繼續持有；相反，若果通脹預期突破上升，債價升到105元或以上，就可考慮即日離場，「可以考慮短線啲，反正都賺到未來一、兩年的利息水平。」因此，iBond是「進可攻退可守，可作短、中長線部署。」

以此計算，倘一家四口每手獲分四手，待債價升至105元沽出，至少可賺8,000元。

若果抽完iBond後「有錢淨」，又或者首日已沽貨的朋友，就可考慮買入內銀股，又或者三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（3187），認為ETF入場費較低，而且每季派息，不過他強調，買股票與買iBond的風險水平不同，投資者投資前，要小心評估。

溫傑建議「全家總動員」咁去抽iBond 。（資料圖片）

陸金所：料每人平均獲4至5手

陸金所香港行政總裁蔡華亦建議，投資者應將部分資金配置iBond ，他解釋，現時市場上好難找到類似iBond的投資工具，抗通脹之外亦可以安全、穩定、及持續派息，一旦通脹持續升溫，政府又會增加分派。

他相信，上一批的iBond 在基本上看不到出現通脹的可能性、股市較好的情況下，仍有40多萬人「入飛」，今次的反應一定較上次熱烈，若可以的話，可考慮全家總動員去抽，「孖展都可以，試一下，多抽一點，到最後可能（每人）有4、5手。」

陸金所蔡華建議，投資者可將部分資金配置iBond．（羅君豪攝）

第8批iBond認購期於6月1日上午9時至6月11日下午2時。所有持有香港身份證的投資者，可透過配售銀行、證券經紀、香港中央結算有限公司認購。該批iBond將6月23日發行；並在6月24日掛牌。