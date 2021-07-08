港股8連跌累挫逾2000點　專家籲投資者可收集ETF　惟要戒急用忍

撰文： 張偉倫 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-08 19:05

踏入7月後，港股投資者的心情相信會日益沉重。畢就大市日日皆下跌，計及上月下旬，更是連跌8日，累計跌幅2,135點。恒指表現如此疲弱之勢，投資者愁眉不展實不難理解。面對這般市況，投資者應如何自處？有專家指出，經過連日跌市後，現階段投資者應考慮將部份資金泊入交易所買賣基金（ETF），不應試圖低撈個股，並告誡投資者出手時，要以戒急用忍態度。

今日港股表現極度疲弱，全日跌幅逾800點，兼且只有3隻成份股可以幸免於難，逆市上揚。綜觀整體市況，跌勢相當全面，合共有14隻成份股跌幅超過4%，當中表現最差為海底撈（6862），跌幅達7%。至於近期表現較強勢的兩桶油中石油（0857）及中海油（0883），跌幅均逾5%。

處於監管風眼的科技股，當然是被投資者沽貨的一份子，其中美團（3690）大跌6.4%。不論新﹑舊經濟股皆遭到投資者掟貨，反映出投資者恐慌情況何等高漲。

曾跌穿250天平均線

由於今日大市低見27110點，曾跌穿250天平均線（處於27113點），進一步引起投資者對後市前景的憂慮。金利豐金融研究部執行董事黃德几預期，後市會在此水平附近上落。

他指出近期大市弱勢，一方面疫情受控及經濟復蘇等利好消息已反映，反而受到內地加強對科技行業監管，相關股份受壓屬毋庸置疑。因此後市走勢要視乎能在收復27300點。

雖然市況相當疲弱，但是黃德几認為投資者毋須過份恐慌，建議投資者將手頭上的四分一資金泊入ETF產品。可是行動時要保持戒急用忍態度，並且不應考慮低撈個股。

美團今日大挫逾6%，為第三大跌幅藍籌。（資料圖片）

李偉傑﹕後市走勢視乎內地政策取向

大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指出，近期市況失色與內地政策取向有關，相信投資者現時會觀望本周末期間，會否再有新措施出台。他明言目前衡量後市走勢，已非用市盈率或市賬率等指標，而是在於政府的政策取態。若屆時未見有新措施，投資者或會引入博反彈。

他表示若投資者目前手頭上持有的是正股，可以繼續持有，若是衍生工具便要留意市況波動情況。

至於是否要將資金轉泊入公用股避險？李偉傑認為一般散戶投資者現階段毋須考慮將資金泊入相關股份，免除日後再換馬時產生額外成本。