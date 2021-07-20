AI投資｜用ETF砌組合　StashAway港舵手︰炒股難發達　應學巴菲特

來自新加坡的人工智能（AI）投資管理公司StashAway，今年4月進軍香港，成為集團在全球第四個主要市場。StashAway主要為散戶和合格投資者提供自動化和個人化的投資組合管理，協助用戶設立投資目標，志在透過中長線投資達至可觀回報。



StashAway香港區董事總經理梁穎瑩（Stephanie）曾於投行高盛及麥肯錫任職，她接受《香港01》訪問時指出，StashAway著重教育投資者長線投資，直言「唔好諗住炒股發達」，皆因十個人之中有一個發達，但其餘九個人蝕錢不會公諸於世。她認為，正確的投資方法，應仿「股神」巴菲特長線穩定投資，即使每年平均回報只有10%，但透過複息效應，一段日子後便能累積很多金錢，助投資者達成各種人生目標。



StashAway於2017年推出，至今已完成6輪融資，籌集逾6,000萬美元﹙約4.68億元﹚，投資者包括紅杉資本印度公司。該公司相繼在星加坡、馬來西亞、阿聯酋推出服務，今年4月進軍香港，全球在管資產規模已達到10億美元﹙約78億港元﹚水平。

StashAway香港區董事總經理梁穎瑩坦言，與星、馬市場同期相比，香港區增長較快，資金管理規模及客量較公司預期多出80%。客戶類型則與星加坡相似，大約50%來自金融業，兩三成來自科技業，其他是從事教育、律師、醫生等專業人士。

StashAway香港區董事總經理梁穎瑩稱，公司今年4月進軍香港，其增長相比星、馬地區更快。（翟梓謙攝）

客戶平均年齡30至45歲 專業人士為主

不過，與星馬市場的不同之處是，香港客戶平均年齡為30至45歲，而星馬為25至40歲，梁穎瑩解釋指可能是由於香港客戶要到達那一個年齡層，才開始有一定儲蓄或額外資金做投資。另外，她又指星馬的客戶本身有較佳的儲蓄概念，而香港的年輕人比較熱愛炒股，未必對長線投資感興趣。

StashAway的客戶多數以專業人士為主，當中不乏來自金融業。既然客戶是從事金融業，或對投資略有心得，為何還要使用StashAway的服務？梁穎瑩解釋指，要知道管理一個股票基金必須做好分散投資，組合內最少要有20至30隻股票，而且要長期追蹤，適時「換馬」，而普遍投資者並沒有足夠的時間、知識、資源去鑽研。

股神巴菲特曾指標普500指數ETF最值得投資。（Getty）

聽股神話 ETF是好東西

講起投資策略，曾任職高盛投資研究及交易部的梁穎瑩，「炒味」一點也不濃，她認為，散戶一般都不願意把大部分身家投放在單一股票上，而StashAway的投資策略亦是教人買入一籃子ETF。

提到投資ETF，她隨即點出三大好處，首先ETF本身已經存在分散投資；其次是收費相比買賣基金，甚至比強積金還要低；第三是一些指數每日都自動進行重整。梁穎瑩笑言︰「Warren Buffett（巴菲特）都話買ETF！」

既然梁穎瑩提及到投資ETF的各種好處，順利成章地，StashAway顯然是主力投資低收費的美股ETF。公司更以人工智能（AI）算法為基礎，提供12個風險回報組合。根據其獨家研究的SRI﹙StashAway Risk Index﹚，風險指數由6.5%至36%，例如風險指數是6.5%的話，系統會確保一年內虧損超過6.5%的機率，不多於1%，而至今往績都達標。

回報方面，以最高風險的StashAway Risk Index 36%為例，該投資組合去年的回報率為16.5%，同期追蹤100%股票的MSCI World Equity Index回報率為12.9%。梁穎瑩補充，公司推出服務約4年半的時間，均能跑贏參考基準。

StashAway提供12個風險投資組合，香港客戶大多數選擇大約是20%至22%的風險水平。（StashAway官網）

強積金的投資概念 長線「高風險高回報」

12個組合可謂「有辣有唔辣」，梁穎瑩透露，香港人傾向選擇風險較為溫和的投資組合，大約是20%至22%。「問啲人多數跌幾多會瞓唔著，大多數20%已經瞓唔著」，不過她又指風險水平與客戶的年齡掛勾，概念與強積金相似，若然客戶是計劃30年後退休，理應選擇最高風險的投資組合，因為長線而言「高風險高回報」；但若然距離目標的投資年期愈短，能夠承受的風險水平亦應隨時間而減少。

由高盛等傳統投行，走到初創AI公司，梁穎瑩認為在StashAway能夠服務到的人，比以前在大機構、投行、家族辦公室等都要多。她直言，不少香港人沒有一個好方法去賺錢，近年Youtube上更有不少財經台教人炒股，她坦言「無用㗎，唔好諗住發達」，原因是十個人之中有一個人或者會發達，但其餘九個人蝕錢是不會公諸於世。再者，她強調投資是數十年的事，即使是全世界最強的投資者——巴菲特，他持續每年平均回報亦只有10%，但可以持續數十年，複息效應便能累積很多金錢。

StashAway仍處於快速增長階段，全球在5個市場設立辦工室，旗下擁160名員工，超過一半資源投放於科技工程。梁穎瑩透露，期望公司於未來幾年內上市，但仍言之尚早，當前首要是專注做好投資的平台，爭取時間獲得客戶信任，將以往沒有的金融產品帶來香港。