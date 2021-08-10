洗黑錢有三部曲　「反洗錢師」揭銀行反制術　政要開戶屬高風險？

「洗黑錢」騙案時有所聞，以往詐騙集團會透過傳銷電話，聲稱提供「搵快錢」機會或協助申請低息貸款，誘使學生或家庭主婦提供個人戶口；最近騙徒更將目標擴展至外傭社群，利用數百至數千元報酬，招攬外傭開設本地銀行戶口，以作傀儡戶口「洗黑錢」。



會計師事務所中遠環球集團創辦人、具「國際公認反洗錢師」資格的陳樂禧表示，對於升斗市民而言，「洗黑錢」感覺十分「離身」，但其實隨時墮入法網也懵然不知。他拆解「洗黑錢」三部曲，讓市民可有所防範。



國際公認反洗錢師陳樂禧表示，升斗市民隨時墮入法網也懵然不知。（余俊亮攝）

平時所講的「洗錢」、「洗黑錢」， 所指的是犯罪所得的金錢利益，並將有關現金存入銀行體系。嚴格來說有「三部曲」︰第一是「Placement」，即是將黑錢現金存入銀行體系；第二是「Layering」，即是將錢放入不同國家、不同銀行，以及不同公司，將一件事「複雜化」，讓外界不易追溯金錢來源；第三是「Integration」，花錢買貴重品，如樓房、豪華車、珠寶等，陳樂禧指，「透過這三個步驟，就能將錢洗白咗！」

現金密集型行業 戶口較易「洗錢」

普遍而言，社會大眾覺得「洗黑錢」是事不關己的事，然而市民有時做了「幫手」的角色卻慒然不知。曾在銀行擔任合規副總監的陳樂禧指出，「看見家庭主婦、學生會好容易被不法份子利用，幫手做了Placement角色。例如，不法份子會俾錢讓市民存入銀行，表面上市民好似咩都唔駛做，但其實他們已協助整個洗黑錢行為，或會被銀行列入黑名單，凍結其帳戶。」而且，若學生、家庭主婦戶口突然多了錢，但根本無工作，難以證明一筆資金的存在，自然會引起懷疑。

聽落老生常談，但卻時有發生。最近便有兩家庭共5人涉在2010至2012年間，利用個人或自行持有「零收入」公司的合共10個銀行戶口洗黑錢，涉款18億元，被裁定洗黑錢罪成，一人最重囚7年。

故此，不份法子會找「白紙」協助洗黑錢，「白紙」意思是無犯罪紀綠，不是銀行的黑名單，可開公司和銀行戶口。為避免銀行的猜疑，陳樂禧指，「不法份子會要求『白紙』找名目，開銀行戶口做生意，如在現金密集型（Cash Intensive）行業，做古董、珠寶等生意，即可以有大量現金交易的行業，中間可更容易做到『洗黑錢』的動作。」

銀行應對反洗錢流程，亦有「三部曲」。﹙資料圖片﹚

銀行「反制」三招 政要人物屬高風險？

雖然不法份子招數層出不窮，但銀行亦有相對政策處理。「洗黑錢」有「三部曲」，銀行反洗錢流程也有「三部曲」。陳樂禧表示，「這分別是預防、偵測，以及執行檢控（警察、海關）。銀行要做KYC，即客戶盡職審查，了解客戶背景、資金來源，以及流水帳，做足客戶風險評估。」

在預防方面，站在銀行角度而言，客人所處的行業、國家均是其風險因素評估之一。陳樂禧表示，普遍而言，政要人物（如副局長級或以上的人士）開戶屬較高風險，因一旦出現瀆職行為，便很容易有貪污、「洗黑錢」動作，「政協其實較難在銀行開戶口！」至於金融服務業，如找換店，也屬較高風險，因將現金經找換店，再轉換至自己戶口，將資金運入銀行體系，較容易「洗黑錢」。

問及如何偵測「洗黑錢」，陳樂禧指，銀行會看交易頻度，如大額銀碼一出一入 ，若戶口有不尋常交易，便會申報警察、海關相關部門。反「洗黑錢」會針對幾個行業做把關，包括銀行業、會計業、金融業、律師行等。他續稱，「規模較小的會計師樓、律師樓，可能要靠人手多些。他們會看銀行月結單，會否有不尋常交易。」

至於執法方面，警察、執法機構會看真實情況，若發現學生、家庭主婦被人利用，而不是主謀，會要求他們協助調查，最終被拘禁的機會不大。但陳樂禧提醒，雖然他們不至於坐監，但有機會以後不能開戶口，影響也是深遠的。

Bitcoin成為洗黑錢途徑之一，因難以追查資金來源。（路透社）

隨着虛擬貨幣盛行，Bitcoin也成為洗黑錢途徑之一。陳樂禧指，「虛擬貨幣比較容易洗黑錢，因為難以追查資金來源，如追查IP屬於咩人，就比較困難。」事實上，在轉換虛擬貨幣前，均需將資金存入銀行戶口，再在虛擬貨幣平台上，將資金轉換成虛擬貨幣。所以，在預防方面做好措施尤其重要，客戶在開銀行戶口前做好把關，做好客戶盡職調查，黑錢就不會入到銀行，也就不會兌換至虛擬貨幣。

打擊洗黑錢 暫靠業界上報

陳樂禧又指，平日會與不同監管機構如銀行、海關溝通，也會在防制洗錢金融行動工作組織（FATF）瀏覽最新資訊，以保持反「洗黑錢」的觸覺，他續指「會替上市公司、銀行、會計師樓等金融行業，制定守則，並建立機制預防『洗黑錢』。上市公司需要有一套反洗黑錢措施，自己會在這些位幫手，提供一站式反洗錢資訊。」

一般而言，上市公司、金融業會計界會設立打擊洗黑錢條例，最基本有套措施，如會有專業負責反洗黑錢專員（MLRO）。他稱，銀行會要求相關職員有相關經驗，亦會需持有國際反洗錢師資格。

陳樂禧表示，「打擊黑錢把關好重要，暫時主要靠業界上報。若有案件沒有上報，中間涉及洗黑錢，而MLRO無做好盡職審查，可能會坐監和罸款。」相關守則在銀行業界已有一段長時間，以前業界未算好認識反「洗黑錢」，但現在明顯在反「洗黑錢」上的認知和關注有所提升，「目前業界覺得有可疑，會盡量上報！」