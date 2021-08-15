騰訊雲訪問｜3招解決數據安全隱患　港舵手：冀5G助拓物管雲服務

近年市場上經常提到「雲服務」一詞，或許不少人聽見都感到「一嚿雲」。但不得不承認，雲服務已經成為全球龐大的市場，企業需求殷切，去年單是中國整體雲服務市場規模便達2,256億人幣，不少龍頭科技公司都有提供雲端服務，潛力無限。



其中，股王騰訊﹙0700﹚亦早布局雲業務，旗下騰訊雲在港發展已有3至4年，去年港澳區收入增長達100%，客戶數目大增3倍。騰訊雲國際副總裁譚樂文便透露，在5G發展成熟下，公司未來或涉獵更多物業管理的項目，透過雲服務讓客戶更易於管理大廈，甚至整個園區。



雲端服務模式可簡單分為三種，分別是 SaaS（Software as a Service；軟體即服務）、PaaS（Platform as a Service；平台即服務）、IaaS（Infrastructure as a Service；基礎架構即服務）。

根據國際數據資訊（IDC）發佈2021年第一季度中國公有雲市場數據顯示，單是IaaS+PaaS的市場規模便達到46.32億美元，折合相當於300億元人民幣，當中阿里雲以市場份額40%排名第一，華為與騰訊並列第二。

港澳區主打金融業 人工智能助eKYC

僅僅在港發展三四年，原來騰訊雲已經為不少企業提供雲服務。騰訊雲國際副總裁譚樂文稱，騰訊雲的客戶包括內地及海外企業，而香港區方面主要是服務其他互聯網公司，以及香港四大支柱之一的金融業。

特別是本港的金融業，譚樂文指出，今天不少金融機構無須要求客戶親身到分行開戶，當中涉及的認證技術便是由雲端服務建構而成。「開戶AI技術，例如eKYC（Electronic Know Your Customer，電子化認識你的客戶），客戶透過手機、電腦，遙距進行身份核證開戶。只要提供自己的證件、相片，甚至對鏡頭作出一些動作，騰訊雲便會運用人工智能的技術，進行eKYC」。

譚樂文強調，香港比較多公司需要用上遙距開戶，例如是證券、保險、銀行業，只要關乎開戶，騰訊雲都可以提供身份核證的技術。

微信在國內擁10億用戶。（資料圖片）

騰訊「護航」 微信十億用戶成優勢

作為騰訊旗下子公司，騰訊雲坐享全球最大型科技公司之一的龐大資源，利用母企作後盾，搶佔市場。

除了使用部分雲服務之外，企業更可以把自家的核心系統建構「雲」上。其中，騰訊旗下的虛擬銀行「富融銀行」，以及騰訊有份投資的證券平台富途及線上保險平台Blue，均把整個系統設置在騰訊雲之上。

除了上述比較常見的雲端服務外，有別於其他雲服務提供商，騰訊雲有騰訊在背後支持，在音視頻處理的技術積累一定經驗。譚樂文稱，在國內音視頻技術的市場，騰訊雲市佔率達90%。另外，騰訊雲賴以同系微信十億用戶的生態圈，吸引企業透過騰訊雲建立私域流量，進軍內地接觸國內的消費者，基於微訊上方的功能—公眾號、小程序、微信支付，與騰訊雲構建整合方案提供予客戶，「比其他同業較為獨特的優勢」。

譚樂文指，「私有雲」對於數據安全比較敏感、安全問題較為嚴重的公司，可避免因其他公司分享雲服務而產生數據安全問題。（黃舒慧攝）

「私有雲」助確保數據安全

隨著國家監管部門對數據安全的要求更嚴格，掌握著客戶、廣大用戶龐大數據的騰訊雲，便有三大層面為客戶提供信心。其中，騰訊雲提供「公有雲」及「私有雲」，對於數據安全比較敏感、安全問題較為嚴重的公司，例如是銀行、證券公司等，便需要用上「私有雲」，避免因其他公司分享雲服務而產生數據安全問題。

其次，譚樂文提到騰訊本身已對網絡安全投入較多，騰訊主業的遊戲業務，不時受到網絡攻擊、流量攻擊，遊戲世界又會發生盜號等問題，故騰訊已有一定經驗對付網絡安全隱患。除此之外，騰訊雲亦不斷在第三方機構進行安全認證。譚樂文稱，在國內、海外的認證機構都有給予認可，騰訊雲未來亦會不斷取得各地的認證。

騰訊雲計劃未來或進一步拓展物業管理。（黃舒慧攝）

或加強服務物管 5G迎正面推動

騰訊雲今年6月宣布於曼谷、法蘭克福、香港及東京設立4個全新數據中心。騰訊雲的基礎網絡設施現已覆蓋全球27個地區，包括曼谷、法蘭克福、東京和香港。最近又與香港排名第一的數據中心服務商新意網（1686）合作，騰訊雲設立在港第三個數據中心園區（可用區，Availability Zone ），正正座落於新意網的MEGA Campus，以滿足其快速增長的客戶需求。

未來發展方面，譚樂文透露騰訊雲未來或進一步拓展物業管理，透過不同的感應器收集物業內的各類數據，從而讓物業管理者更輕易掌握和控制。他補充，騰訊雲旗下的智慧建築管理平台「微瓴」（Welink），正正可讓客戶透過操作系統管理大廈，甚至整個園區。

對於5G發展愈來愈成熟，譚樂文相信將會對雲業務帶來正面的推動作用。他直言，隨著5G發展漸趨成熟，將進一步推動用量、數據需求，由個人用戶的遊戲、音樂等需求，以至企業的物聯網（IoT）、機械化（Robotic）及無人駕駛等領域，均有助帶動雲服務的需求量。