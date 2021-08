騰訊雲訪問｜3招解決數據安全隱患　港舵手：冀5G助拓物管雲服務

近年市場上經常提到「雲服務」一詞,或許不少人聽見都感到「一嚿雲」。但不得不承認,雲服務已經成為全球龐大的市場,企業需求殷切,去年單是中國整體雲服務市場規模便達2,256億人幣,不少龍頭科技公司都有提供雲端服務,潛力無限。



其中,股王騰訊﹙0700﹚亦早布局雲業務,旗下騰訊雲在港發展已有3至4年,去年港澳區收入增長達100%,客戶數目大增3倍。騰訊雲國際副總裁譚樂文便透露,在5G發展成熟下,公司未來或涉獵更多物業管理的項目,透過雲服務讓客戶更易於管理大廈,甚至整個園區。



雲端服務模式可簡單分為三種,分別是 SaaS(Software as a Service;軟體即服務)、PaaS(Platform as a Service;平台即服務)、IaaS(Infrastructure as a Service;基礎架構即服務)。

根據國際數據資訊(IDC)發佈2021年第一季度中國公有雲市場數據顯示,單是IaaS+PaaS的市場規模便達到46.32億美元,折合相當於300億元人民幣,當中阿里雲以市場份額40%排名第一,華為與騰訊並列第二。

港澳區主打金融業 人工智能助eKYC

僅僅在港發展三四年,原來騰訊雲已經為不少企業提供雲服務。騰訊雲國際副總裁譚樂文稱,騰訊雲的客戶包括內地及海外企業,而香港區方面主要是服務其他互聯網公司,以及香港四大支柱之一的金融業。

特別是本港的金融業,譚樂文指出,今天不少金融機構無須要求客戶親身到分行開戶,當中涉及的認證技術便是由雲端服務建構而成。「開戶AI技術,例如eKYC(Electronic Know Your Customer,電子化認識你的客戶),客戶透過手機、電腦,遙距進行身份核證開戶。只要提供自己的證件、相片,甚至對鏡頭作出一些動作,騰訊雲便會運用人工智能的技術,進行eKYC」。

譚樂文強調,香港比較多公司需要用上遙距開戶,例如是證券、保險、銀行業,只要關乎開戶,騰訊雲都可以提供身份核證的技術。

微信在國內擁10億用戶。(資料圖片)

騰訊「護航」 微信十億用戶成優勢

作為騰訊旗下子公司,騰訊雲坐享全球最大型科技公司之一的龐大資源,利用母企作後盾,搶佔市場。

除了使用部分雲服務之外,企業更可以把自家的核心系統建構「雲」上。其中,騰訊旗下的虛擬銀行「富融銀行」,以及騰訊有份投資的證券平台富途及線上保險平台Blue,均把整個系統設置在騰訊雲之上。

除了上述比較常見的雲端服務外,有別於其他雲服務提供商,騰訊雲有騰訊在背後支持,在音視頻處理的技術積累一定經驗。譚樂文稱,在國內音視頻技術的市場,騰訊雲市佔率達90%。另外,騰訊雲賴以同系微信十億用戶的生態圈,吸引企業透過騰訊雲建立私域流量,進軍內地接觸國內的消費者,基於微訊上方的功能—公眾號、小程序、微信支付,與騰訊雲構建整合方案提供予客戶,「比其他同業較為獨特的優勢」。

譚樂文指,「私有雲」對於數據安全比較敏感、安全問題較為嚴重的公司,可避免因其他公司分享雲服務而產生數據安全問題。(黃舒慧攝)

「私有雲」助確保數據安全

隨著國家監管部門對數據安全的要求更嚴格,掌握著客戶、廣大用戶龐大數據的騰訊雲,便有三大層面為客戶提供信心。其中,騰訊雲提供「公有雲」及「私有雲」,對於數據安全比較敏感、安全問題較為嚴重的公司,例如是銀行、證券公司等,便需要用上「私有雲」,避免因其他公司分享雲服務而產生數據安全問題。

其次,譚樂文提到騰訊本身已對網絡安全投入較多,騰訊主業的遊戲業務,不時受到網絡攻擊、流量攻擊,遊戲世界又會發生盜號等問題,故騰訊已有一定經驗對付網絡安全隱患。除此之外,騰訊雲亦不斷在第三方機構進行安全認證。譚樂文稱,在國內、海外的認證機構都有給予認可,騰訊雲未來亦會不斷取得各地的認證。

騰訊雲計劃未來或進一步拓展物業管理。(黃舒慧攝)

或加強服務物管 5G迎正面推動

騰訊雲今年6月宣布於曼谷、法蘭克福、香港及東京設立4個全新數據中心。騰訊雲的基礎網絡設施現已覆蓋全球27個地區,包括曼谷、法蘭克福、東京和香港。最近又與香港排名第一的數據中心服務商新意網(1686)合作,騰訊雲設立在港第三個數據中心園區(可用區,Availability Zone ),正正座落於新意網的MEGA Campus,以滿足其快速增長的客戶需求。

未來發展方面,譚樂文透露騰訊雲未來或進一步拓展物業管理,透過不同的感應器收集物業內的各類數據,從而讓物業管理者更輕易掌握和控制。他補充,騰訊雲旗下的智慧建築管理平台「微瓴」(Welink),正正可讓客戶透過操作系統管理大廈,甚至整個園區。

對於5G發展愈來愈成熟,譚樂文相信將會對雲業務帶來正面的推動作用。他直言,隨著5G發展漸趨成熟,將進一步推動用量、數據需求,由個人用戶的遊戲、音樂等需求,以至企業的物聯網(IoT)、機械化(Robotic)及無人駕駛等領域,均有助帶動雲服務的需求量。