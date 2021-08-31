平保房地產投資傳被調查　累股價曾穿60元　專家﹕保險股寧選友邦

中國平安（2318）在房地產的投資遭到監管當局調查的傳聞，讓該內險股龍頭今日（31日）逆市下挫之餘，更一度失守60元，創自2017年10月中旬以來新低。縱使市場人士認為，平保股價有跌過龍之嫌，可是在短期內難出現大反彈。

平保今日跌足全日，盤中一度更跌至57.65元，收市報60.4元，跌3.82%。

觸發今日股價下跌，與《路透》昨日（30日）一篇平保房地產投資項目遭銀保監調查有關。報道更引述2名消息人士指，中銀保監正調查平保在房地產的投資，並要求其停售與房地產市場相關另類投資品的權利，並指平保是唯一被指有「系統重要性」的保險公司。

對於有關平保未有回應，僅發表公告表示公司各項業務經營穩健，守法合規；以及發聲明指出公司並無銷售與房地產掛鉤的另類投資產品。同時又指出公司對房地產的投資，並未觸及監管上限水平。

中央強調均富 平保需肩負「國家級任務」

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，中國平安作為國內最大的保險及金融機構，在國內經濟面對困難時，中央又強調均富，從事保險的中國平安資金鏈非常充裕，故需要肩負更大的國家級任務。

中國上半年純利為580億元（人民幣‧下同），按年下跌15.5%。平保投資屢屢失利，相關投資更變成「燙手山芋」。公司在2月投資内房華夏幸福失利減值達359億元人民幣，佔風險敞口六成，導致1至6月期間的淨利潤下降15.5%。華夏幸福截至6月底的逾期債務和利息為692億元，公司表示其違約及流動性壓力或會影響其營運及融資。聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，隨著相關資產重整持續，如果資產質素有好轉可能會有回撥，但亦不排除需要繼續就投資作減值。

相信平保有機會「跌多咗」

今年4月平保又出資507.5億元救方正集團，最近又豪擲330億元收購凱德集團旗下6個來福士資產。根據一份花旗研究報告，平保整體房地產相關風險敞口達1,855億元，佔其3.8萬億元的總體投資組合中越4.8至4.9%，惟未計沒有披露的涉房資產以及6個來福士資產，市場普遍對平安所投資的項目均抱持負面態度。

龐寶林指，中國平安對華夏幸福的投資，未來出現進一步減值或是回撥資金的確難料，關鍵在於資產質素能否有所好轉。受累於「國家級任務」的影響，加上平保本身業務表現遜色，以及A股投資氣氛不算太好，故平保近期股價表現低迷，但龐寶林相信有機會「跌多咗」。

預期友邦中線股價最多可再升1倍

相比另一保險股，龐寶林更看好外資行友邦保險（1299），隨著中國開放外資金融機構在國內經營，友邦已經在四川設立分公司，又與郵儲行（1658）洽商合作，潛在客戶高達8億人口。他相信，隨著友邦進一步加大中國業務，提升品牌價值，加上其投資發展保險科技（InsurTech），預期中線股價可以再升50%至100%。

回到中國平安的前景，龐寶林相信股價短期內難見大彈，但同時下行空間有限，相信今日的低位有所支持，而早前業績公布後的高位則見阻力，約70元水平。他笑言，「任務完成後，可能股價會升得好勁呢」。

黃敏碩上望友邦110元至115元

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，平保短線壓力仍然存在，受累於華夏幸福的撇賬問題，加上中期表現未如理想，他估計仍有潛在5%至10%跌幅。

黃敏碩同樣認為，與其選擇保險股，不如首選友邦，其亞洲區業務讓投資者有所憧憬，各地通關後有望更多美元保單推動業績表現，以現價計93元「換馬仲可以」。他認為，友邦中線可重返「紅底股」，上望110元至115元。