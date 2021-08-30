路透﹕銀保監調查平保地產投資　分析員﹕不排除其他內險亦受查

據《路透》引述消息人士報道，銀保監正就中國平安（2318）的地產投資進行調查，同時指示平保停止出售另類投資產品，因有關產品多具與物業市場有關連。

報道引述平安表示，其在物業市場的投入低於監管機構上限，惟並無就有否遭到監管機構調查不作回應；銀保監亦無作回應。

報道指出，今次平保遭到銀保監調查，與該保險公司在今年2月時，公布其在內地發展商華夏幸福的相關曝險達540億元（人民幣‧下同）有關。早前平保在公布6月底中期業績前，亦公布就華夏幸福的投資作出359億元撥備。

華夏幸福為內地工業園及住宅物業開發商，在6月時該內地發展商涉及的逾期未償還本金及利息總值692億元。其違約情況及資金緊絀問題，對營運及融資皆帶來壓力。

曾被指示停止銷售另類投資產品

報道引述消息人士指出，平保作為系統性重要機構，對其進行調查是希望其物業投資組合的風險揭露出來，並且作出限制。

據花旗報道指出，平保從股權﹑債券及投資物業等方式，對內地房地產投資合共1,850億元。

另一方面內地監管機構在今年2月時，曾指示平保停止銷售另類投資產品，促使不少其銷售團隊無事可做。

報道亦引述有內地保險業人士指出，年內已與不同內房客戶會面，向對方指出無法提供融資，又指出縮減曝險已成為公司內部策略。

伍禮賢︰阻資金流入內房 料不只針對平保

光大新鴻基證券策略師伍禮賢指出，如果消息屬實，相信最新措施主要是延續現時針對內地調控內房的政策，包括監管內房融資渠道，不希望內房有太多槓桿，令內地房價進一步上升。他續解釋，如果平保在內房的投資無任何節制，繼續為某內房或某領域房地產投資提供資金，變相令他們擴張，與當局監管目的不符。

伍禮賢分析道，當局措施對平保無即時影響，但會令平保在房地產的投資及資金存在不確定性，例如未來有没有政策指明一定要撤出或限制相關投資，影響目前投資比例，以及未來投資方向。他相信，措施未必僅針對平保，有可能會延伸至整個行業，「查得平保，不排除查埋其他﹙內險﹚」，為行業的對投資收益帶來不穩定因素。

談及平保投資價值，他表示，平保最新中期業績差過市場預期，主要因為華夏幸福相關投資的撥賬，但伍禮賢認為反而是好事，因為今次減值力度夠大，利好未來利潤空間。受累最新消息，他估計平保短期有可能再試60元水平，籲投資者採觀望態度，待政策明朗化再入市。

平保今日收報62.8元，跌2.63%。