15萬元起家到年做10億生意　港朱古力廠舵手︰做實業未必輸！

在荃灣工業區，有一間規模達2萬呎的朱古力工廠，公司名字叫Multizen﹙善龍食品﹚。消費者或許無印象，皆因公司主力代工生產朱古力及烘焙食品，但設廠6年至今，本港合作的品牌、星級酒店及餐廳已超過100個，而公司內地廠房更為Hershey's、Godiva及Mars等大牌子生產朱古力，中、港連美國公司每年總收入達到1.3億美元﹙約10.14億港元﹚。



公司創辦人兼行政總裁李承東﹙Tommy﹚不是甜品師博，本科在美國名牌大學康奈爾大學﹙Cornell University﹚修讀工業工程學科，聽落與朱古力「大纜都扯唔埋」，當初又如何入行？



Multizen於荃灣開設2萬呎的朱古力工廠，為不少品牌及酒店代工生產朱古力等食品。（余俊亮攝）

不慣職場文化 兩萬美金創業

李承東稱，他畢業後，曾留在美工作數年，但又不認同大公司文化，「一半時間開會，一半時間玩政治遊戲，又要顧上、顧下，又要顧左、顧右，好浪費！」 回港後，求職中小企公司惟不果，「因為我讀嘅大學唔差，人地見到我履歷後，反而問我點解要嚟見工，以為我玩佢！」

做不成打工仔，便做老闆。李承東憶述道，自已於1993年、未夠30歲用兩萬美元創業，起初是接日本客戶訂單，由内地工廠生產朱古力蛋（類似Kinder出奇蛋）內的小型玩具，「一開始創業時非常順利，2萬變4萬、4萬變8萬，慢慢賺到第一桶金。」

後來日本客戶建議李承東生產朱古力外殼，他便去意大利找食品代工廠生產，連同玩具包裝一起，變相是一間貿易公司；到了2000年才開始設廠，深圳生產糖果、上海做朱古力，2006年再搬往江蘇省南通開設55萬呎工廠，該廠房現時每日可製造100萬粒朱古力（大概15噸），內地客戶包括Hershey's、Mars及Godiva等大牌子。

李承東稱，想證明香港再工業化是有可能的。（余俊亮攝）

創業甜中帶苦 冀用行動證港能再工業化

一切聽落順利，但創業猶如吃一口朱古力，甜中也有苦澀。嘗試到第一桶金甘甜後，李承東乘勝追擊，於2003年開始在美國設廠，開始銷售自家品牌的糖果，但終蝕了七位數，關閉了美國工廠後，改為與一間美國本地工廠合併，他後於2011年收購該工廠。「始終中國人管理美國人是很難的事情，一定要搵返本地人管返本地人才work！」自此，Multizen專注代工食品，全球3間工廠收入達1.3億美元，其中朱古力佔營收九成。

即使是站穩內地市場，6年前「回流」香港斥資1億港元開廠，身邊有也有朋友「溫提」，「好叻計數的朋友會同我講，買層樓1億好快變兩億，一年收息或收租都一千幾百萬元！」但做廠多年的李承東反而認為本港產業太單一化 ，好像只有從事地產、金融行業才能賺錢。「一間香港公司在大中華區做到最大的朱古力代工廠，成個團隊都好自豪……70、80年代香港點解咁繁盛，因為有好多工廠，但突然香港變咗你做地產、金融，你就得，其他就好似無人理，但金融養到好少人！」

荃灣工廠面積2萬呎，可日產2萬粒朱古力，中秋節期間也有生產月餅。（余俊亮攝）

Multizen香港業務現時一年生意額有八位數，經過數年虧損，今年可望收支平衡，明年更有望賺錢。李承東稱，希望證明香港再工業化是有可能、有希望，他感謝香港政府很支持自己，部分大型機器亦是透過政府計劃的資助購買，「我們是第一批由國内返港的工廠，不僅能為香港經濟作貢獻，亦能創造就業職位。」

隨著越來越多訂單數量，李承東表示中秋節的月餅已經要另租用倉庫放置，預計未來數年亦會越來越多內地訂單，希望未來能擴展廠房，甚至興建一整棟工廠，「希望證明投資工業都可以有回報、不是一盤慈善生意，呢幾個月你買股票都輸，做實業未必一定輸！」