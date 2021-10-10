離婚分身家都要「揀地方」？　律師︰港成離婚之都 　擁不少優勢

許多人在結婚時都會思前想後，也會選擇到海外結婚，但當婚姻有什麼「冬瓜豆腐」，最終不得不提出離婚，為了保障自身利益，原來選擇離婚地一樣重要。有律師指出，由於香港法律制度，在港離婚有不少「優勢」，本港已繼倫敦之後成為「離婚之都」。



2019年香港離婚率達48%，幾乎每兩對夫婦，就有一對離婚收場，據政府統計處公佈，1991年至2019年本港離婚宗數不斷增加，由1991年的6,295宗上升至2019的21,157宗。高葉律師行創始人兼合夥人葉煥信表示，除了本地夫婦在港離婚，還有不少外地夫婦選擇來港離婚，包括外國夫妻、中港夫妻，香港已繼倫敦之後成為了「離婚之都」。

港成「離婚之都」 擁不少優勢

葉煥信表示，不少人選擇來港離婚，是由於香港法制來自英國，行普通法制度，家事法庭有酌情管轄權，如何分配家產「無固定公式」計算，有較多「爭拗空間」，再者在港離婚時雙方資產透明度亦高於其他國家。

他續稱，其他國家或地區，未必可以輕易得知雙方資產細節，但香港的家事法庭，離婚程序中雙方有責任完整且詳細披露雙方名下財產，包括任何第三方代為保存的財產，「家產有幾多無所遁形，是否屬於雙方資產，亦成爭拗點。」

高葉律師行創始人兼合夥人葉煥信指出，本港已成為繼倫敦後，另一「離婚之都」。（許世豪攝）

司法管轄權成關鍵

由於資產透明度高，香港被視為離婚首選地之一，但未必人人都能在港離婚。葉煥信稱，據香港《婚姻條例》，夫婦必須符合以下其中一個條件，才可經由香港法庭處理離婚申請。包括婚姻的任何一方是以香港為居籍；向法庭提出呈請或申請當日之前3年內，婚姻的任何一方慣常居於香港；向法庭提出呈請或申請當日，婚姻任何一方與香港有「密切聯繫」。

由此可見，即使夫婦二人並非於香港註冊，只要與香港有「密切聯繫」，亦可選擇在港離婚化，但何謂「密切聯繫」？葉煥信指出，不單只要在港有資產，即使其中一方擁有一間香港上市公司也不足以定義為「密切聯繫」，更要本人經常在港處理業務，甚至在港組織家庭，但都要視乎每個案件的實際情況。

惟跨境婚姻的話，至少涉及兩個不同地方的管轄權。以內地為例，內地以「大陸法」為主，財產分配有明文規定，假若財政更強的一方，搶先在內地申請離婚，是否又能「截糊」？葉煥信指出，「鬥快都冇用」，要視乎一籃子因素，例如香港是否有司法管轄權，是否適合處理該宗案件，再者考慮該宗婚姻是否應該終結，以至小朋友利益等。

葉煥信指出，由於本港不承認同性婚姻，同性情侶不能在港離婚。（《大叔的愛》劇照）

有結婚無離婚？

如果雙方在香港結婚，又是否可以在港離婚？葉煥信指出，不是在某國結婚就代表該國家有司法管轄權處理離婚，「兩個人在香港結婚，但沒有以香港為居籍，且雙方不常居於港，可能就沒有辦法在香港離婚，假如二人本身亦沒有居住之地的戶籍，可能就沒有國家肯受理他們離婚」。

這引申到另一議題——同性婚姻。葉煥信認為，婚姻制度的目的是保障結婚雙方，尤其是依賴方能在離婚後受到保障，《婚姻法》根本概念是不要讓任何一方在離婚後失去保障，假如一對同性情侶在外國結婚，即使雙方均是香港人，但由於香港法庭不承認同性婚姻，這對同性情侶就不能在香港離婚，再加上沒有外國護照，或許無法在結婚之地離婚。

葉煥信感歎，如果說法律是保護弱者的，那麼承認同性婚姻，不是因為浪漫，不是為了追上時代需要，不是反歧視，而是令到任何人在任何情況下都能受到保障。