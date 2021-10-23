「守規矩」累地產股趴地 　大孖沙撈底成功　專家籲「觀望住先」

上月中外電一篇有關地產商要「守規矩」的報道，指中央向本地地產大亨提出新任務，直言「遊戲規則已經改變」，中央不會再容忍「壟斷行為」，消息引發「地產股」股災。



不過一眾大孖沙卻趁機密密增持股份，其中以新地郭氏家族最為進取，據《香港01》統計，自9月初至今，李嘉誠、郭氏家族、呂志和、黃志祥及陳文博這五位城中富豪，已豪擲18億元增持股份z。惟分析認為，暫時未宜「跟車」。



個多月前一個外電一則有關地產商要「守規矩」的報道，引發地產股重創，五大地產商於消息傳出後的首個交易日（9月20日）股價跌幅逾5%至13%，單日合共蒸發約837億元。市場亦非常關注事件，地產建設商會上月亦在例會中討論相關報道。

外電早前一篇有關地產商要「守規矩」的報道，累地產股大瀉，市場擔心政府會「無償」收地。﹙資料圖片﹚

傳中央打擊地產商 惟施政報告「無下文」

《路透》當日稱，北京政府向香港地產大亨提出新任務，包括將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題，直言「遊戲規則已經改變」，中央不會再容忍「壟斷行為」。市場憂慮內地針對房地產的一系列調控措施，如限價、限購甚至限融資等，會「照辦煮碗」移到香港，更有大行認為，最嚴重是農田均要免費捐贈予政府。

惟隨著沒有進一步的消息傳出，加上《施政報告》焦點落在「北部都會區」的建設，亦表明會研究如何加快「覓地」措施，包括降低新界「祖堂地」轉售門檻、降低市區舊樓強拍門檻等，調控措施未見下文。

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地產股齊反彈 長實最亮麗

市場似乎對地產股恢復信心。截至本周五（22日），主要地產股股價已經反彈，當日跌幅最大的恒地，股價已反彈至32.6元水平，但升幅最勁的是長實，至今已反彈一成四。（見圖一）

事隔一個多月後，截至周五（22日）主要地產股股價已經反彈。（圖一）

郭氏家族豪擲逾11億增持新地

「別人恐懼我貪婪」，今次「守規矩」事件震散地產股，一眾「大孖沙」卻密密增持，其中以新地的郭氏家族最為進取。郭老太郭鄺肖卿對上一次增持，已經是去年底，之後一直都按兵不動，直到今年9月15日，才斥資逾4,801萬，增持45萬股，買入平均價約106.7元；之後她分別於16日、17日再斥資逾1.5億元增持87.5萬股及53.8萬股。

到了大跌市當日，郭老太更「落重本」，以每股平均價94.7981元，買入724萬股，涉資約6.86億元；同日集團主席郭炳聯，郭炳江兒子﹑執行董事郭基煇亦分別出手，前者斥約1.4億元，增持150萬股，後者則增持23萬股新地，涉資近2,200萬元；三人合共斥逾8.5億元「掃貨」。

計及之後的增持行動，郭氏家族9月至今已豪擲近11.3億元增持新地，冠絕一眾地產「大孖沙」！

不少大股東均趁機增持股份。（圖二）

「大好友」信和黃志祥 月內出手21次

至於其他大孖沙，但有出手。信和置業（0083）主席兼執行董事黃志祥踏入2021年9月前，年內僅5次增持，不過由9月14日開始，至今先後24次「出手」，以近3,225萬元增持逾300萬股；恒隆集團董事長陳啟宗的長子、副董事長陳文博亦同樣於9月份開始密密出手，自9月3日起斥逾1億元，增持16次合共609.9萬股。

嘉華國際（0175）主席呂志和，就於9月20日開始，至今已19次增持，斥資逾3,531萬元購入967.3萬股；至於長和（0001）創辦人李嘉誠及其基金會，則不論市況好或壞，依然「風下不改」的持續增持長實集團，9月至今已先後29次增持，豪花逾5.4億元購入逾1,186萬股；值得留意的是，9月20日的大跌市，他大手購入120萬股，較平時分注購入30萬股至逾60萬股為多。

由始可見，五大「大孖沙」在一個多月內，合共斥資近18億元去增持自己的公司；而未有任何動靜的則包括九倉（0004）、九倉置業（1997）、恒地、新地界、太古地產（1972）等。

分析指市場仍有顧慮

光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受《香港01》訪問時表示，地產股下跌好大程度與施政報告及報道有關，最近反彈只是報告予人「雷聲大、雨點少」的感覺，但認為，「依家冇，唔知將來有冇」，在「共同富裕」，以及「地產霸權」的爭議下，「可能之後都要賣或者捐地畀政府。」

他以新世界為例，跌到約30元左右後，即使反彈亦只回升至近35元水平，之後亦回軟，反映市場都有些擔心，「呢一刻最好觀望住先，又唔係睇淡，不過依家個市叫好番啲，都大把嘢買。」

至於不少大股東增持，他認為只反映公司「抵買」，「估值夠平，同啲土地都值錢」，不過他們一系列的舉動，對散戶而言是只是參考，「大股當投資期係講緊3、5、到10年......誠哥幾年前開始增持，如果（散戶）跟住的話，至今未必賺錢。」