專訪｜「灣區啟航」傳承北上經驗　許正宇︰港人憑能力可找到機會

近年，政府官員談到香港規劃，又或分享施政方針時，總離不開「大灣區」這三個關鍵字，不過港人對此仍感到「離身」，未必有意去了解。近日政府就主動向年青人「埋手」，推出「灣區啟航——金融才俊計劃」，通過與企業領袖交流，增加年青人對內地的認識。



財經事務及庫務局局長許正宇接受《香港01》專訪時，就以自己年輕時到內地工作的經歷為例，直言趁年輕擴闊經歷及視野，比賺多少人工更重要，「香港（發展）最靠的是人，不可以閉關自守，要張開眼睛、張開耳朵，看看外面發生什麼事、多吸收人家的經驗。」



「粵港澳大灣區」已成中央及香港未來的發展重心之一，為鼓勵更多年青人加深對中國的認識，政府上周推出「灣區啟航——金融才俊計劃」，希望透過近距離與企業領袖交流，令年青人能夠裝備自己，了解內地的發展前景，發掘大灣區的機會。

「灣區啟航——金融才俊計劃」上周啟航，名額增至120名。﹙資料圖片﹚

財經事務及庫務局局長許正宇接受《香港01》專訪時表示，政府早前透過「金融服務業創職位計劃」（FIRST），創造逾1,470個職位，涉及銀行、保險、會計及證券等行業；而新的「灣區啟航」計劃，就希望在職位之外，通過一班在商界精英現身說法，將他們在內地成功的經驗與大學生分享，「給予一個方向、目標，讓他們有個『樣板』，﹙證明﹚以香港人的才能、視野，完全能夠在內地搵到機會。」

他續稱，計劃有「Job shadowing﹙工作影子﹚」的元素，希望年青人可以很「埋身」地看看在內地取得成功的港人，過程中如何發揮自己，「企業領袖有做CFO﹙首席財務官﹚的、有創業的、有做生物科技的，也有在內地做高管的，希望組合更多元、更豐富，助年青人職場部署時能有多一些新想法。」

香港與內地在經濟及文化關連度很高，港人在大灣區的機會很多。﹙資料圖片﹚

加深了解內地 視野更整全

香港作為一個國際金融中心，擁地理優勢，不少機構都會以此作為據點，進軍內地又或走出海外，本身已是一個大展拳腳的「英雄地」，讓年青人啟航灣區，想達致什麼效果？

許正宇指出，現今社會對人才的要求，除了看個別專業知識外，還要看你是一個「怎樣的人」，因此個人視野及經歷變得十分重要，「香港（發展）最靠的是人，不可以閉關自守，要張開眼睛、張開耳朵，看看外面發生什麼事、多吸收人家的經驗。」

他認為，香港與內地在經濟及文化關連度很高，大灣區機會很多，當大家深入了解內地後，將來工作時更能應付不同的要求，「國際金融中心服務的客人，來自五湖四海，許多時外國人來到香港，就是想看看你用什麼角度睇內地；又或者內地人來到香港，想透過你的角度看世界，這些需要透過工作、生活上的積累，等你有一個整全的視野。」

許正宇曾在內地工作，認為國家很大，有不同的人，看事情的角度會更加闊。﹙張浩維攝﹚

曾主動北上工作 看事情角度變闊

但港人到內地工作，除了重新適應生活外，亦要面對內地人競爭。許正宇則認為，香港人擁有國際化及靈活變通的優勢，「香港是在內地最國際化的城市，而且港人好靈活、思考快，懂得在不同的客觀限制下，將一件事做得成、做得好。靈活變通及國際化，在任何地方，任何崗位都需要。」

政務主任出身的許正宇，於2003年一度離開政府轉戰金融界，曾主動要求到內地工作，即使當時得不到家人的支持，「他們會問，你在英國已讀了三年書，現在有份工『好地地』為什麼又要走？」許正宇花了一點時間說服家人，「自己還年輕，暫未有家庭包袱，盡可能體驗多一點。」 他坦言，當時去的是北京、上海這些大城市，也在大機構工作，未至於叫做「闖下」，但能夠了解一個地方是很難得的體驗，故盡用時間豐富自己，「國家很大，有不同的人，看事情的角度會更加闊，例如每個人都是被周邊的環境所塑造，別人發表意見後，自己都會想一想背後有什麼Context﹙情境﹚或想法令他有這個意見。」

許正宇指，自己仍深信一定要熟悉自己國家，「始終我們許多東西，包括文化等都與國家發展息息相關，而且做生意又好，工作又好，都會面對內地的朋友，對他們的生活環境、歷史文化有了解，對整件事幫助好大。」

許正宇指出，年輕的一大優勢是機會成本較低，應多擴闊自己視野。﹙資料圖片﹚

機會成本較低 成年輕優勢

可是有年青人抗拒到內地工作，其中一個主因是薪酬與香港比較的話較低。許正宇則認為，內地始終市場大，不少行業的收入一直以來都有上升的趨勢。他又指，年輕的另一大優勢，就是機會成本較低，原因是從經驗看，人生賺錢最多的時候，絕對不是剛出來工作的那一段日子，「你20多歲時，入什麼行，跟什麼師傅，以擴闊自己視野，又或找到方向，比起一個月賺多少錢更加更重要。」

談及職場規劃的「貼士」 ，許正宇強調 「Perspective Matters（角度很重要）」，若果只是從擔心、負面的角度去看侍每件事，對未來發展無太大幫助，「反而令自己看不到好處，失去發掘好處的動力。」他補充，一件事對自己的影響，視乎如何反應，最好能通過不同經歷或體驗，擴闊自己規劃的選項，把好的因素放大。