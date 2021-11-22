專訪｜接待「特困生」家中居住　許正宇獲啟發︰愈肯付出愈得到多

經濟發展，離不開人才。粵港澳大灣區的建設，已升至國策層面，政府近日推出「灣區啟航——金融才俊計劃」，希望向本港大學生傳承港人在內地發展的成功經驗。人影響人的例子，財經事務及庫務局局長許正宇也有一些分享。



他接受《香港01》專訪時透露，自己曾接待數名內地「特困生」到家中居住兩星期，過程中得到不少啟發。許正宇認為提供機會予學生見識更多，比起金錢支援來得重要，人生閱歷有助他們豐富想法，為未來規劃提供更多「Perspective﹙角度﹚」。



港府曾有援助計劃支援內地「特困生」，許正宇接受《香港01》專訪時指，當年與內地廈門大學合作，通過學校尋找一些醫學系的「特困生」，再提供金錢支援，但後來發現要幫助這些「特困生」，有時還要「行多一步」，令他們有機會見識世界，「他們由農村去城市，雖然讀書好叻，但同儕之間信心不大，覺得自己不如人，我記得有數個面試時，握手都不夠膽望我！」

中國經濟加速發展，惟貧窮人口仍有不少。﹙資料圖片﹚

看事物觀點與角度 依靠歷練

計劃讓他們有機會來到許局長家中作客，生活約一、兩個星期，一方面介紹香港予他們認識，另一方面讓他們有一些特別的經歷，可重拾自信，「他們都是成年人，不用我特別湊，都是食飯傾計，帶他們四圍參觀，以及介紹親戚朋友給他們認識……重點不是他們去過什麼古蹟，而是回去後可以跟朋友說『我去過香港 』，這個經歷令他們Outlook（視野）會好不同。」

訪問期間局長多次提到「Perspective Matters」（角度很重要），經歷令人生更豐富，看事物觀點、角度亦一樣，依靠的是人生歷練，「客觀條件不是獨立於你存在，﹙關鍵﹚是你怎樣看、怎樣塑造環境…….同一粒種子，你花心機，栽培得耐會茂盛一些，（如果）你一開始就覺得種花好難，種仙人掌就好，不會死，那你便没有花看。」

這個看法，亦印證於「特困生」身上，令許局長深感受的是其中一位現時於福州當主任醫師的學生，但他父母是文盲，靠墓碑刻完字後，將字油上金漆謀生，由讀書至醫學博士到工作，靠的都是自己的選擇，捉緊機會，一步一步衝破困難，「無人講到他條路點行，做決定為自己負責，例如畢業後去北京還是回福州﹙發展﹚，父母都給不到意見，因為他們可能連北京都未去過…….他會問下我意見，但講真我不是讀醫，我都給不到意見，只可以由宏觀角度分析。」

許正宇認為，年青人,可通過別人的經驗、體驗，去擴闊自己未來規劃的選項。﹙張浩維攝﹚

愈肯付愈會得到獎勵

擴闊了視野，十多年後亦有「回報」，他接待過的部分「特困生」後來成為醫生，在不同的地方工作，從他們身上亦可了解內地實際情形，「有一位在鄭州工作，他說早前鄭州出現水浸，因為停電，當時電子支付買不到食物，好多都没想過會有這樣的情況。」

人生沒完美，許正宇說，在「特困生」身上看到的反而是如何一步一步去規劃自己，以及利用好客觀環境。對政府而言，今天香港的「客觀環境」，正正就是粵港澳大灣區的機遇，因此於本月18日，當局推出「灣區啟航——金融才俊計劃」，透過近距離與企業領袖交流，令年青人能夠裝備自己，了解內地的發展前景，發掘大灣區的機會，「人生經驗有時比錢更重要，你令到自己也好、同學之間都好，交流、識見都提升了，所以點解（特困生）部分啟發了搞這個計劃。」

他認為，年青人在交流的過程中，可以看到自己什麼地方是優秀，通過別人的經驗、體驗，去擴闊自己未來規劃的選項，亦可令自己更易代入對方的角度，更易明白對方的想法，「過程中可以突破一些客觀條件，好像你種花，不是種植本身，而是你放什麼進去，﹙有時﹚同種子無什麼關係，是你有幾多心思、幾多投入，有幾多付出？上天很公平，愈肯付出的人，愈會得到更多獎勵。」