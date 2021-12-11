股價已反映內房危機　專家籲吼實呢3隻內銀股　股息愈低愈吸引！

內銀股一向是散戶「收息之選」，惟受多項因素拖累，包括內地經濟前景轉差、中央要求銀行讓利、內房債務危機等等，一眾內銀已跌至年內的低位，大部分股息率已升至超過7厘，如建行（0939）。



有經濟學家認為，內銀壞消息已盡出，已跌到估值的底部，但股價大幅上升的動力有限，僅吸引「收息客」。亦有分析師直言，大市氣氛差，令內銀股股價偏軟，散戶可趁機吼實股招行（3968）、郵儲行（1658）及建行（0939）。



五大國有銀行的往績股息率均在7厘以上，如建行有7.33厘。﹙資料圖片﹚

五大國有銀行的往績股息率均在7厘以上。截至周五﹙10日﹚收市，中行 （3988） 的股息率最高，達8.51厘；農行 （1288）、交行（3328）、建行（0939）及工行（1398）的股息率則分別有8.26厘、8.04厘、7.33厘、7.31厘。

至於風險相對較高的二、三線銀行股，股息率更加高，如光大銀行（6818）達9厘、重慶農村商業銀行﹙3618﹚達9.73厘。

而受市場追捧的招行﹙3968﹚及郵儲行﹙1658﹚股息率自然低一截，分別為2.26厘及4.41厘。

內銀今年首三季業績大部分表現不俗。（資料圖片）

內銀盈利按年錄增長

翻查主要內銀今年首三季的業績，大部分表現不俗，其中建行、農行及中行首三季增盈利增長逾一成二；招行﹙3968﹚、郵儲行﹙1658﹚及交行﹙3328﹚等增幅更逾兩成二。

若單計第三季，五大內銀大體表現一致，建行多賺15.6%，農行多賺14%，中行多賺13.2%，工行多賺10.6%，而交行受惠交易活動淨收益按年增長逾4倍，季內多賺37.8%。

去年初人民銀行多次調降中期借貸便利利率，帶動市場報價貸款利率（LPR）下降，以減低借貸利率，協助中小企應付新冠肺炎對經濟的衝擊，但淨息差於今年第三季仍然企穩，建行、工行和中行的淨利息收益率較上半年僅稍跌0.01厘，交行則持平。

另外若果要進一步了解行業前景，「不良貸款率」這個指標亦不能忽視。據各內銀業績，首三季不良貸款率按年均有下跌。

內銀貸款組合當，不少都是與房地產相關。（資料圖片）

內房債務違約或拖累內銀

單看業績，內銀業務持續堵長，壞帳水平低，股價照理來說不應處於低位，但一場債務危機，就令內銀前景出現陰霾。

內地加強調控房地產市場，限購、限貸等措拖齊出以限制供需，房企資金鏈出問題，多間龍頭房企如中國恒大﹙3333﹚、 佳兆業﹙1638﹚等均傳出或已債務違約等情況。由於內銀的貸款組合，離不開房地產業務，內房債務問題，如何衝擊內銀的貸款質素，成市場關注焦點。

例如，建設銀行上半年境內個人貸款餘額7.53萬億元（人民幣，下同），其中個人住房貸款餘額就達6.11萬億元，而房地產開發類貸款餘額亦高達5,020.75億元。截至第三季末，招行房地產企業貸款餘額近3,589億元，佔該行貸款6.93%，而值得注意的是，該行對房地產行業貸款和墊款餘額為3,588.74億元，較去年底增165.54億元。至於民生銀行，與內房相關貸款亦佔逾一成， 不良貸款率由去年同期的0.69%升至1.04%。

人行早前宣布，12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1.2萬億元人民幣。（資料圖片）

經濟學家：股價反彈動力有限

不過整體而言，銀行資產質素似乎未明顯受內房債務問題所影響。截至第三季末，各大銀行不良貸款率按季大致持平。以首三季計算，建行和中行信貸減值損失減少11.95%和12.39%，工行微降0.23%；交行首三季的信貸減值損失微增0.99%。

撇除內房問題，對於內銀近日的利好消息，或許是人行宣布「全面降準」，本月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，估計將釋放長期資金1.2萬億元人民幣，或有利內銀業務表現。前海開源基金首席經濟學家楊德龍接受《香港01》訪問時指出，內地銀行本身盈利能力較強，但估計未來增速放慢，主要因為傳統的貸款大戶，都出現產能過剩問題，加上當局近年以「三條紅線」，加強調控內房的融資能力，令龍頸房企都有資金壓力，大幅減少投地。

他指內房目前面對的困局，或令內銀的壞帳水平上升，同時今年港股表現差 ，亦拖累了股價表現，雖然目前已跌到估值的底部，但股價大幅上升的動力有限，相信只會吸引追求派息的投資者入場。

溫傑認為，市場對內地經濟轉差及內房的憂慮，已經反映在股價上。﹙資料圖片﹚

溫傑：看好招行、郵儲行及建行

光大新鴻基財富管理策略師溫傑受訪時亦認為，市場憂慮的內地經濟轉差及內房問題已經反映在股價上，近日股價下挫與市況差有關，「唔係有咩新消息，都係受大市氣氛轉差影響，大家咩都沽，所以造成股價下跌。」

他提到，內房問題的確有可能成為明年的「黑天鵝」事件，惟估計正常情況下問題可控，除非真的有房企倒閉，屆時衝擊或會大一點。他較為看好招行、郵儲行及建行，其中招行與郵儲行的盈利增長達雙位數，撥備前利潤（Pre-Provision Operating Profit）水平不俗，反映營運效率及增長都做得好；至建行前景雖然「麻麻」，但估值已跌至低水平，建議5.2元以下可隨時吸納。

他又建議，投資者待郵儲行回落至5.2元水平時再購入股份；至於招行年內有一定的升幅，或再待回落至55元水平後再作考慮；但明言不考慮地區銀行類股份。