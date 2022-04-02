內房停牌潮 ｜資產公允值有排拗　林智遠批當局迫企業「二選一」

4月1日打開港交所（0388）的披露易，駭然發現逾30間企業發停牌通告，令人聯想是否愚人節的玩笑？可惜的是這些企業的確因為未能如期公布業績而被迫停牌，更甚的是，陷入債務危機的內房企業，成為重災區。



會計師公會理事、選委會界別立法會議員林智遠接受《香港01》訪問時直言，兩地疫情爆發，令到不少上司公司及核數師難以完成審計工作，他更估計，由於市況不停變化，加上財匯局加強對會師計的監管下，企業與核數師之間，單是如何就資產公允值作評估，已經「有排拗」。



9間內房因未能如期刊發業績而停牌，包括融創中國﹙1918﹚。﹙資料圖片﹚

據統計，由3月20日至昨日（1日），有約200間公司發出延遲刊發經審核業績公告。其中，連未經審核業績也未能刊發而要停牌的上市公司達到32間，當中14間稱受疫情影響而未能完成審計工作。

這一股「審計風暴」中，不乏內房商身影，涉及至少18間房企，當中至少9間主要內房已先後宣布停牌，包括為人熟悉的中國恒大﹙3333﹚、融創中國﹙1918﹚、佳兆業﹙1638﹚，以及世茂集團﹙0813﹚等，停牌前市值合共771億元。

翻查通告，年報「難產」的原因，不外乎是新冠疫情影響，另外亦包括「財務人員流失」、「集團流動性問題以致人員變動」又或「公司人員變動」等。近月，多間內房於期內更換核數師，如世茂集團、融信中國、寶龍地產﹙1238 ﹚及中國奧園﹙3883﹚等，也或多或少影響審計工作。《彭博》還引述分析師指，去年內房流動性問題及有違約風險，令核數師採取非常嚴格要求，直言這已是「公開的秘密」。

詳細報道：起碼18家內房年報「難產」 人員變動也成理由 7股預告明停牌

財匯局「睇到實」 業界寧棄小型內房核數工作

無獨有偶，《REDD》引述消息，稱羅兵咸永道計劃逐步退出對中資民營房企的審計業務，並會更審慎發表「無保留意見」的業績報告；狀況較差的更傾向發表「保留意見」。

這一切也許與財匯局「發功」有關。該局去年表示，會對中國恒大2020全年及2021上半年財務報表展開查訊，並一併調查為其核數的羅兵咸永道，主要質疑恒大帳目有否遵守「適用財務匯報準則」，及其核數師有否就此遵從該準則。

有屬四大會計師行的業內人士向《香港01》透露，財匯局擴權後，其工作的公司已經踢走規模較細、內部審計報告混亂的企業，主要因為可從以上公司收取的審計費用不多，又要額外人手，加上財匯局「睇到實」，所以寧願不接。至於是否不會再為內房核數，該業內人士稱，未知其他公司，但其所屬的則視乎該公司的規模，同樣規模較細的，公司亦考慮不接或辭任。

財匯局去年表示，會對中國恒大2020全年及2021上半年財務報表展開查訊，並一併調查為其核數的羅兵咸永道。（資料圖片）

恐資產公允值「有排拗」

香港會計師公會理事、選委會界別立法會議員林智遠接受《香港01》訪問時表示，有留意相關報道。他認為，出現如此多公司如此多公司需要延遲發表業績，主要有兩大原因。

首先是資產公允值評估問題。他相信因應疫情及內地當局對行業的調控措施，如何影響資產公允值評估，上司公司與核數師之間已經「有排拗」。他舉例，去年底大家都覺得市道暢旺，甚至有機會可以通關，「﹙我﹚樓下間餐廳話會執，因為業主加租！但今天回頭看，聽番你都覺得搞笑。」

由於資產公允值，是要測量師及核數師等，去為資產未來收益，如售樓或租金預期收入等進行評估，若果市況波動，公允值好大機會有落差，「我聽聞過，﹙公司﹚今日同你講呢個數得，聽日就話要改。」

林智遠認為，疫情嚴重影響審計工作，但當局未有提供支援。（資料圖片）

但現時未能發表業績的公司，都是以去年全年為一個完整財年，理論上公允值的評估，亦應以去年底為標準。林智遠解釋，情況的確如此，但核數師亦會用之後的市況，去了解當時的經濟假設是否有變，「舊年又點會估到今日咁，可能忽略疫情因素，咁就要改。」

他坦言，若果不小心處理，最終仍是由核數師及上市公司負責，「我問過一啲大嘅會計師樓，幫上市公司做審核，佢哋都話（公允值）跌得好勁，但應該用（去年）12月31日去反映？定係今日去反映呢？」

他笑言，不同專家都用不同的方法，去推算疫情幾時完、幾多人因此離世，但他們即使出錯，仍沒有責任，「大家都係靠估，但核數師及測量師講完要簽名負責任，唔小心啲睇多兩眼點得？」

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趕死線「唔敢報自己中招」

另一方面，當然是疫情問題。他指今年情況與往年不同，大量市民「中招」，影響日常工作，「如果一間上司公司，兩、三成人染疫，會計師樓又有兩、三成，每一個部分已經少兩、三成人做嘢。」同時亦影響文件交收，「銀行又唔開，郵局都派唔到信。」

更甚的是，內地亦大規模爆發疫情，「好似上海，浦東過唔到去浦西，如果個客喺浦東，你喺蒲西就過唔到去，就算只係爭少少嘢要處理，你都未必得，物流方面做唔到，簽完確認書，你要拎返正本。」

他表示，自己早已提醒當局，若果疫情再度爆發，要提供充足時間及援助予上司公司及核數師，「因為你有deadline（死線），聽過有例子，同事唔敢報自己中招，（若果）完全返唔到工點趕deadline？聯交所好似鐵板一塊，完全唔改。疫情好似舒緩咗少少，但就到內地爆發……核數師同上市公司成為磨心。」

（資料圖片）

倘企業未能出業績 倡僅發通告交代原因

他亦質疑政府及聯交所容許公司提交未經審計報告的做法，反問公司一旦公布未經審核數字，但將來經審核後，兩者差距太遠，究竟責任誰屬呢？「公司應該要確保數字冇分別，但就算兩個人食飯，食乜嘢都可能會拗......最終出現好大差距，聯交所又問一大堆嘢，甚至要付上法律責任，但點解一定要我（公司）負責？」

他建議，聯交所應容許上市公司，以公告形式向投資者解釋未能如期公布業績的原因，是否受到「不可抗力」的因素，再由投資者去決定，而不是要求上司公司，在公布未經審核業績與停牌之間作出選擇。「市場好過癮，冇人知將來會點，咪透過買賣成交去反映！」