年銷飲料填滿250個奧運泳池　屈臣氏增大埔廠房產量　谷本土製造

提起屈臣氏集團，許多人即時聯想起其零售商的角色，殊不知「廠味」一樣濃。原來，該集團旗下的屈臣氏實業，早於1903年便開始生產蒸餾水，港人常飲的蒸餾水都是香港「土生土長」，於大埔廠房生產，年銷飲料可填滿250個奧運規模的游泳池！



一樽水看似平平無奇，市場競爭卻激烈。屈臣氏實業董事總經理陳雲美接受訪問時表示，計劃增加大埔廠房物流投資，並開拓大灣區市場，冀產銷規模每年都有增長。同時，將持續產品多元化策略，7至8月推出自家品牌的椰青水，於去年尾推出的滴雞精，今年會在陸續推出新口味。



屈臣氏旗下大埔廠房生產的飲料產品，主要為蒸餾水，主打香港市場。(資料圖片）

屈臣氏實業早於1903年便開始生產蒸餾水，是本港歷史悠久的製造實業之一，旗下30個零售飲品品牌，年銷6.3億公升，相等於250個奧運規模的游泳池。

倘疫情回穩 飲品業務料夏季續反彈

市民每一天都飲水，但飲用水生意，經營上來毫不平淡。今年以來第五波疫情嚴峻，不少市民一度減少外出又或WFH，陳雲美坦言，公司飲品銷量確實有受到疫情影響，但隨著第五波疫情完結，企業客都逐漸恢復正常運作經營，5月對企業銷售已經完全恢復疫情前水平，若果防控措施沒有再度收緊，市民能保持正常的戶外活動，預計夏季整體飲品業務能有所進一步反彈。

各類飲品的市場競爭中，陳雲美指出，飲用水市場競爭較大，但屈臣氏作為香港人較為喜愛的品牌，信心保持競爭力。公司會繼續緊貼市場需求，研發或引進不同口味、種類、包裝甚至新服務模式。同時，透過互聯網、數碼營銷新渠道直接接觸顧客，擴大消費群。

陳雲美表示，現時屈臣氏擁逾30款零售飲品品牌，未來將持續產品多元化策略。（梁鵬威攝）

現時屈臣氏擁逾30款零售飲品品牌，除了蒸餾水，還有鹼性水9.0 ，該產品在今年上半年的銷售按年翻倍。另外還有蘇打汽水系列、碧泉茶飲料、沙示汽水、新奇士果汁及汽水、菓汁先生 (Mr. Juicy) 果汁飲料等。始自 1974 年的菓汁先生，乃首個源自香港的果汁品牌。除自家研發、製造及營運不同口味的飲品外，也從不同地方引入不同飲品，例如if 100% 椰青水。

大埔廠房產量仍有提升空間

2020年疫情肆虐初期，屈臣氏實業迅速改建部分蒸餾水廠房生產 WatsMask口罩，但陳雲美強調，生產口罩並沒有影響水飲品的產量，是因應市場需求而作出的調整，而口罩業務銷量一直表現良好。

她續稱，大埔廠房現時仍有產量提升空間，未來會增加物流方面的投資，加快回收及運送時間，增加運送次數，從而進一步提升產銷量。目前大埔廠房生產的飲料產品，主要為蒸餾水，並主要供應於香港市場。

大灣區投資方面，佛山新廠房預計將於2024年投產，用以供應中港市場，特別是大灣區市場，並期望能藉此提升香港就業率，因屆時會需要物流、市場開發等方面的人才。該廠房將會實行全自動化，利用太陽能電力，並使用環保材料建築，配以綠化環境。

陳雲美表示，屈臣氏包裝水上門及回收服務市佔率達70%，目標為提升至80至90%。（梁鵬威攝）

回收膠樽非為獲利 環保政策與智能結合

除了產品創新，屈臣氏在環保回收方面也進行了不少工作。近期受到俄烏軍事衝突，石油關聯商品包括飲用水包裝原材料如鋁等存在上漲壓力，對於回收會否減輕成本壓力，陳雲美就回應稱，回收只會帶來成本增加如運輸費用，而非獲利，故此會依賴提升生產過程中的自動化，來控制成本。目前屈臣氏包裝水上門及回收服務市佔率達70%，目標為提升至80至90%。

近年，商界十分強調可持續發展及社會責任。陳雲美指出，屈臣氏的環保政策早已與智能結合，例如以智能遠程管理系統操作 的Green Point 智能膠樽回收機及斟水機，確保水機全天候維持正常操作，水質新鮮。智能膠樽回收機至今已回收超過2,000萬個膠樽。目前有27部全天候全防水的入樽機及27部斟水機分別放置於人流量高的地點如商場、院校、公園、政府設施等。

她透露，計劃在2023年增設過百部入樽機，並會設計較小型的膠樽回收機專供商用。此外，屈臣氏在2015年推全港首批100% rPET環保再生樽，現全線蒸餾水產品樽身及樽身招紙已用100% rPET製造，是香港 rPET 樽裝水的最大生產商。去年推出PATHWATER 鋁瓶裝水，鋁瓶70％回收物料製成，無招紙，可循環再用或回收。

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