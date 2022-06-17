陶冬專訪｜環球經濟處「錯位之年」　審視四大風險　儲局加息居首

美國開始加息「收水」，為環球資金泛濫盛宴劃上句號，觸發資產市場急跌。早於年初，瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬表明，對全球市場而言，今年是一個「錯位之年」，直指四大風險因素，即疫情、中國經濟放慢、美國加息，以及環球通脹將激發股市大幅波動。



半年過去，陶冬預測「不幸」言中，他近日接受《香港01》專訪時，重新審視上述四大風險，認為最需要關注的，當屬央行政策風險，特別是美國聯儲局加息幅度之急，是二十多年來未曾遇過的，並認為即使聯儲局深知加息並未能完全解決通脹高企難題，仍會堅持加息，主因利率上調實際上存雙重意義。



美國聯儲局加息步伐日益激進，並於本月正式開始縮減逼近9萬億美元資產負債表(縮表)。加息的最大原因，是美國正經歷超過40年以來最強的通脹，要透過加息來為物價降溫。美國5月CPI升至8.6%，超市場預期，並連續第六個月突破7%；數據公布後一周，聯儲局決定以1994年以來最大的幅度加息，一口氣加息75點子，主席鮑威爾誓言要令通脹率推回至2%。

聯儲局決定以1994年以來最大的幅度加息，一口氣加息75點子，主席鮑威爾誓言要令通脹率推回至2%。（資料圖片）

拆解通脹三大成因

不過，陶冬一語點明，美國的通脹情況，並不能單單靠加息來控制的，今年的加息步伐急速，全因去年聯儲對通脹及就業走勢的誤判。展望下半年的加息步伐，直指聯儲局並不能如部分市場人士樂觀所預期，在9月份暫停加息。

陶冬分析指，現時美國的通脹，分為三大成因：第一是周期性通脹，也就是由經濟及工資增長所帶動的；第二、是貨幣增發的通脹，也就是美國在疫情爆發時，推動量化寬鬆政策、貨幣濫發所造成的；第三、是人為因素，如俄鳥戰爭爆發，拉高糧食及能源價格所致。

值得留意的是，聯儲局的貨幣政策，只能有效處理第一個成因；局部應對第二個成因；惟對第三個人為因素卻是無能為力的。

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬：「那怕聯儲局明知加息不能夠壓物價，大幅加息的的步伐也不會改變」，因為一旦在選舉前暫停加息，將會向選民發出一個放棄調控物價的錯誤信號。（張浩維攝）

「收水」效用有限

他解釋指，加息能令經濟降溫，將工資增長稍為放慢，化解周期性通脹上升力量。不過，對於由貨幣濫發所造成的問題，效果有限。事關，聯儲局的資產負債規模，由新冠疫情前的約四萬億美元，急增至現時直逼近九萬億美元，不可能完全收回，「今輪縮表，可能縮減一萬億、甚至二萬億美元，但卻不會是八萬億美元，並不足以令聯儲資產負債規模重返新冠疫情之前，因此只能局部解決貨幣增發所造成的通脹。」陶冬說道。

對於人為問題，包括各國實施的貿易壁壘、俄鳥戰爭及國家限制糧食出品所帶來的糧食及能源價格急升亂局，是無力透過貨幣政策去解決的。此點，鮑威爾在周四議息結果公布後的記者會上，也多番提及。

陶冬表明：「不要指望通脹可以很快回落至正常水平，貨幣政策的效用有限。」他預計，即使未來美國通脹有機會回落至4%，與聯儲局2%的政策目標，仍會維持一段距離。因此，展望下半年，美國聯儲局的加息步伐難言止步。

美國民眾對物價高企而政府的不作為，已經感到憤怒，令現屆拜登政府的民意，在年底中期選舉前，跌至新低。（路透社）

縱知利率難壓物價 聯儲大幅加息難停步

特別是，目前美國民眾對物價高企而政府的不作為，已經感到憤怒，令現屆拜登政府的民意，在年底中期選舉前，跌至新低。

陶冬預期，拜登政府在中期選舉，很大機會將輸掉眾議院，更甚者連參議院都不保。這對拜登的施政是不利的，因此，在11月美國中期選舉前，聯儲局將一如以往大幅加息，全因加息存在雙重意義——表面上是控制物價，而深層意義，是要向美國選民交代。

他指：「那怕聯儲局明知加息不能夠壓物價，大幅加息的的步伐也不會改變」，因為一旦在選舉前暫停加息，將會向選民發出一個放棄調控物價的錯誤信號。總括而言，陶冬形容今輪聯儲的加息周期，就是「短而急」，而且出現失誤的機會率持續存在，對市場帶來威脅，是投資者最需要關注的風險。