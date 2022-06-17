陶冬專訪｜中美關係料有Small Break　港聯匯脫鈎屬「自找麻煩」

美國對數千億美元中國進口商品徵收的懲罰性關稅，限期將於下月屆滿。總統拜登不下一次表明研究削減對華關稅，不過從白宮官員的「搖擺」言論看來，內部似乎仍未有共識。事實上，關稅背後，佈局更深的是中美大國關係，特別是今年俄烏戰爭爆發，令局勢更添複雜。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬接受《香港01》專訪時指出，眼下拜登的外交重心似乎不在亞洲，中美關係雖長期難以調和，不過短期卻有機會出現一個「Small Break」﹙「中場休息」﹚。



從關稅政策、中概股美國審計風波，到金管局就遭踢出SWIFT（環球銀行金融電訊協會）做準備預案等連串事件看，市場普遍認為現時中美關係仍相當緊張。陶冬指出，中美關係的核心，就是老大和老二之爭，從長期來看，這是難以調和的局面。

不過，他帶出從短期看，現時白宮對華政策是有鬆動的。究其原因，是美國的外交重心，眼下是放在歐洲，而不是亞洲。

瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬認為，現時白宮對華政策是有鬆動的。究其原因，是美國的外交重心，眼下是放在歐洲，而不是亞洲。（Reuters）

拜登外交重心非亞洲 中美料有「Small Break」

以上月底拜登上任以來首次亞洲之行，主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF）來看，這是美國聯同日本、南韓、澳洲等12個國家建立的經濟合作機制，佔全球經濟生產總值約四成。外界認為是美國對中國實施經濟圍堵的新機制，是抗衡由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

陶冬指出，雖然拜登出訪時多次強調重視印太地區貿易，不過卻只是口惠而實不至。實際上，拜登最重視的，是和歐洲的關係。自拜登上任總統以來，他已經三度出訪歐洲；相反，今次才是他首次的亞洲之旅。而且從出訪的國家名單看，只有日本和南韓，未有到訪其他東南亞國家。

上月底拜登上任以來首次亞洲之行，主導「印太經濟架構」；外界認為是美國對中國實施經濟圍堵的新機制，是抗衡由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」。（Evan Vucci／美聯社）

因此，陶冬認為，拜登的外交重心，並非如其言語所指一般放在亞洲，如此一來，對中美關係而言，現時可能是一個「Small Break」﹙「半場休息」﹚。然而，他補充指，這個窗口期，相信會較以往小布殊及奧巴馬出任總統的年代更為短暫。

關稅貿談「只聞樓梯響」 官員各執一詞

中美經濟目前可謂各有難題──中國要扭轉經濟下滑預期，而美國要壓抑高物價。問及當前形勢可否促成中美重啟新一輪貿易談判，甚至美國削減上屆特朗普政府遺留下的對華關稅問題。陶冬認為，美國自2018年特朗普任期時，開始對中國進口的數千億美元商品加徵關稅。三年多過去，美國早意識到，加徵關稅，是傷害美國居民利益，多於損害中國企業利潤。

他指出，拜登上台以後，美國政府自去年11月開始，已表明要重新審視上屆政府遺留下的關稅問題。不過，直至現在，仍然是「只聞樓梯響」，可見美國是猶豫不決的。陶冬解釋，從拜登的政治理念去看，其實貿易關稅壁壘，並不符合他的經濟理念，但是當前美國仍未有全面放寬關稅，反映到問題除了是經濟範疇，也是有政治意圖在內。

陶冬解釋，從拜登的政治理念去看，貿易關稅壁壘，並不符合他的經濟理念，但是當前美國仍未有全面放寬關稅，反映到問題除了是經濟範疇，也是有政治意圖在內。（張浩維攝）

從近期美國財長耶倫、美國貿易代表戴琪等財金官員的講話，對於關稅問題是各執一詞的。從財政部的角度，控通脹保經濟是重任，着眼點是關稅對減輕物價成本的作用；然而，對於貿易代表而言，關稅問題卻正好是增加中美貿易談判的籌碼；因此，如何調和當中的矛盾，全看拜登的一念之差。

中美角力本港成磨心 保匯率穩定為先

中美政經大棋局之下，本港難免成磨心。早前，財政司長陳茂波撰文表示，「最近的俄烏衝突讓人清楚看見美國如何把美元和一些國際金融系統武器化，赤裸地扭曲和干擾國際金融市場運作。」又認為，在地緣政治局勢持續緊張下，香港作為全開放的國際金融中心，必須對各種風險做好不同的準備和預案，引起財金界對港元和美元聯繫匯率制度的討論。

陶冬指出，目前人民幣暫時並未具備完全自由兌換的能力，此時此刻，香港若主動和美元脫鈎，是「自找麻煩」。（資料圖片／鄭子峰攝）

陶冬認為，監管部門對各種風險因素，進行推演及考慮預案是必然之舉。不過，對於港元聯匯制度，在可預期將來，看不到香港和美元主動脫鈎的可能性。香港作為一個金融中心，維持匯率穩定是極為重要的，而目前人民幣暫時並未具備完全自由兌換的能力，此時此刻，香港若主動和美元脫鈎，是「自找麻煩」。

反而，對於本港金融中心的角色，他提出一個擔憂，就是香港如何維持競爭力，諸如是應對人才流失問題，當中包含多方面因素，既有中美大國關係、疫情防控「通關」問題，亦包括政策監管等原因。

事實上，特首林鄭月娥早前也承認，近月香港有人才流失是一個不爭的事實。陶冬提到，身邊有些金融機構的朋友，開始轉往去其他國家工作，例如是新加坡，並指出新加坡對於吸引外商的計劃，是十分積極的，提供大量補貼以及税收優惠，鼓勵企業到當地建立亞太總部。他提醒道，倘若金融機構將香港的總部移至其他亞太地區，會衝擊本港的金融中心地位，對各行各業，以至政府税收有很大影響。