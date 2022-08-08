黃國英專訪｜一招應對波動市　繼續押注「西升東降」　兩類股跑出

今年港股、美股一樣難玩，即使是身經百戰的基金經理亦難免損手。本港著名基金經理黃國英最近成立「黃國英資產管理」，也趁機闡述個人最新的投資配置建議，更分享其操作手法。

黃國英在訪問再次「表明心跡」，無意投放大量心機和資金在港股身上，始終認為港股市場規模細、選股範圍狹窄，加上成交奀，難讓基金安然部署。



今年美國經濟連續兩季錄得負增長，再加上利率上升、通脹高於預期、高額債務負擔等不利經濟發展因素，常被形容為正步入衰退期。

面對衰退危機，聽來讓投資者感恐慌，但基金經理黃國英坦言，投資不必深究是否正經歷經濟衰退，衰退僅代表考量的因素增加。投資者該把重心放在企業的財務狀況、盈利能力，從而作適當的調配，以適應市場變動。

股神巴菲特亦鍾意傳統能源股，最近再增持西方石油（OXY）。（資料圖片）

因應市況輪動板塊 兩類股份可核心持有

今年市況波動「難玩」，連基金經理都被難倒，相信一眾讀者對黃國英的配置策略感興趣。黃國英亦大方分享，最重要懂得「Sectors Rotation（板塊輪動）」，選擇因應市況而受惠的股票，並可分為兩大類。

第一類，因通脹而受惠的農業及能源股。黃國英建議，投資者應主攻一隻農業股，如強鹿（DE；John Deere），其餘農業股則「炒下就算」。而西方石油（OXY）受全球喜愛，更是股神巴菲特最近大手增持的公司，其股價更在5月升至兩年來高位，連續四個季度超出華爾街的預期，可作核心持股。

第二類，必須性消費及科技股。黃國英將消費品製造業簡單分為三種，包括必須品、中產奢侈品，以及高價奢侈品。在高通脹時期，由於中產階級最受影響，對非必要消費品需求下降。如李寧（2331）、安踏（2020）等中產奢侈品，需求彈性較大，在大眾減少消費時，該類品牌自然首當其衝。

黃國英認為功能性服裝的替代性較少，變相Lululemon的前景比Nike更好。（資料圖片）

細分消費股 中產奢侈品需求彈性大

以衣履鞋襪為例，對比休閒類型，黃國英認為功能性服裝的替代性較少，市場需求彈性較低。故此，投資者傾向買入Lululemon（LULU）也不買Nike（NKE），始終功能性服裝較為突出，市場選擇有限，不易被淘汰，反而走休閒路線的Nike大有其他同類型的選擇，競爭較大，或削減成本以保持競爭力。

除此之外，亦有部分另類的「必須消費品」深受黃國英關注。其中，提供專業資訊的湯森路透（TRI），除了商務和專業智能信息，亦有提供法律資訊服務，黃國英認為這類業務不太受通脹或衰退影響之餘，同屬「必須消費品」需求穩定。

黃國英資產管理有限公司董事黃國英認為，投資者在波動市應該更靈活，因應市況將核心板塊交替買賣。（李澤彤攝）

波動市況宜彈性 交替買賣炒短線

在月初辦公室開幕當日，黃國英早已提及過要關注「Cool Tech」板塊，除了因為近期環球熱浪引起關注之外，他認為在節能的大趨勢下，未來商廈升級冷氣設備是一大投資機會。不過，在中港股票市場上，他坦言選擇不多，就財務報表來看，格力（深：000651）和美的（深：000333）表現較為「削」。英Sir透露，論中港的話，投資在雪種生意為上策，他自己亦配置了國內從事製冷的A股。

有別於早一兩年的大牛市，現時「Buy & Hold」或許不能適應波動市、上落市。黃國英亦不介意公開操作手法，「走少少又換少少」，在兩大類持股加減比例，實際操較為彈性，因應市況不斷交替買賣。

或許讀者主要交易港股為主，而黃國英則偏好美股。他認為，港股「玩法差無幾」，都是在必須消費、大型科技股尋找機會。可是，香港市場規模更小，選擇範圍狹窄，他舉例指，香港人人都湧入農夫山泉（9633），令估值炒至高位，現價已經不吸引。

黃國英減少配置港股的原因之一是，港股交投大幅收縮，當基金需要緊急撤退時，難以尋找資金承接。（李澤彤攝）

港股市場深度不足 基金難配置

不僅如此，黃國英最忌諱香港市場交投大幅收縮，對一些基金而言，買貨不成問題，反而「散水」才是，當基金要急速撤退時，難有資金承接沽盤。提及到中資股，黃國英坦承現時基金持有中資股佔比「少到不得了」，他形容中資股只是組合的配菜，但目前情況是「搵唔到配菜」。

回歸大家關心的港股預測，黃國英重申，港股當前是面對三大股災的合體，包括2000年科網股泡沫、03年沙士，以及08年美國房地產爆破。但他認為港股相比以前較硬淨，「俾着以前有依家咁既Crisis（危機）， 萬五（點）都唔知有冇啦！」黃國英預料，恒生指數下行空間未必太多，但料出現「陰乾式下跌」，整體格局持續偏差。