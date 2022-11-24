虛擬資產政策宣言 象徵FinTech蓬勃發展？專家探討金融科技熱話

數字化技術與金融科技環境持續演進，普及金融服務、場景金融和區塊鏈應用的需求更趨多元化，未來金融產業發展勢必與時並進。無論協助創新企業創造更好的用戶體驗，或是提升中小企營商效益，關鍵之一是如何積極導入雲端AI科技的協同能力，配合用戶數據分析、整合資源及應用方案，使金融服務於動態的環境下保持競爭力。

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活動詳情︰

日期︰2022年11月24日（星期四）

時間︰16:00 - 17:00

講座語言：廣東話

主持：

香港銀行學會行政總裁 — 梁嘉麗女士, MH

嘉賓（排名不分先後）：

騰訊雲港澳業務總監 — 蔡毅海先生

香港應用科技研究院前行政總裁、慧科科創投資合伙人 — 周憲本先生

Blue 行政總裁兼執行董事 — 孔德秋先生

StashAway 集團聯合投資總監兼香港區董事總經理 — 梁穎瑩女士

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主持背景：

香港銀行學會行政總裁 — 梁嘉麗女士, MH

作為學會行政總裁，梁女士致力提高本港銀行從業員能力和專業水準的持續發展。此外，梁女士擔任多項公職，獲邀成為多個政府委員會、理事會、專業機構委員會及嶺南大學校董會的成員。並曾任香港學術及職業資歷評審局議會成員。梁女士亦應邀於不同國際機構就銀行及金融業培訓分享專業知識。

嘉賓背景：

騰訊雲港澳業務總監 — 蔡毅海先生

蔡毅海先生在IT行業擁有超過25年的豐富經驗，特別是在企業銷售領域，專注於基礎設施解決方案、管理服務和雲技術。在加入騰訊雲之前，蔡先生也在IBM領導了香港和中國大陸不同的業務部門超過23年，之後也在香港亞馬遜AWS任職。 他亦擁有香港科技大學的MBA學位。

香港應用科技研究院前行政總裁、慧科科創投資合伙人 — 周憲本先生

周憲本先生在高新科技領域擁有三十年的全球高級行政、業務運營、市場拓展、產品開發、技術研究、股權投資、董事會治理、項目和工程管理的經驗。2018年，周先生通過香港政府全球聘任被委任為香港應用科技研究院總裁，帶領香港政府資助最大的應用研究所。

Blue 行政總裁兼執行董事 — 孔德秋先生

孔德秋先生在業務發展、創新策略、科技及企業營運，以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗，涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區，行業涵蓋保險、資產管理及銀行業。孔先生在擔任Blue 行政總裁兼執行董事前，曾出任英傑華香港之亞洲區首席風險官。

StashAway 集團聯合投資總監兼香港區董事總經理 — 梁穎瑩女士

梁穎瑩（Stephanie）女士為環球宏觀定量投資的專家。加入金融界前，獲美國史丹福大學頒授計算機科學（人工智能專業）碩士學位，並於亞太區顧問公司McKinsey&Co.建立首個事業里程碑。往後她曾任高盛、多間投資機構及家族辦公室的投資經理。

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