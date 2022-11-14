花旗江碧彤︰客戶波動市尋覓另類投資　2025年望香港財管AUM翻倍

今年以來市場持續並面臨較多不明朗因素，香港花旗銀行總經理江碧彤表示，旗下客戶偏好的投資包括投資級別債券，以及浮息結構性產品，也有客戶開始尋覓一些另類投資例如私募基金，例如一些房地產類別的產品，她預計這類投資偏好將在短期內維持。花旗第三季香港區業務仍保持穩健，江碧彤期望今年全年業績也能夠保持平穩，並維持去年提出的至2025年香港財富管理客戶數目增三倍，資產管理規模（AUM）翻倍的目標。



江碧彤表示，目前花旗高端客戶持有現金及理財產品的比例分別為50%，而大眾客戶持有現金比例則更高。（陳葦慈攝）

投資者傾向持有現金

她表示，目前市場各類別的投資者都傾向增持現金，花旗高端客戶持有現金及理財產品的比例分別為50%，而大眾客戶持有現金比例則更高。隨著明年息口有機會見頂及經濟復甦，對於客戶投資意欲會持樂觀態度。

她表示，花旗的觀點（house view）是關注固定收益投資，主要為中短期美債，以及投資級別美國企業債等，這些波動性較長期債券為低的產品，股票方面會關注高股息股為主，另外還有環球醫藥類別股份為主的基金等。

江碧彤表示，會關注固定收益投資，主要為中短期美債，股票方面會關注高股息股為主，另外還有環球醫藥類別股份為主的基金等。（陳葦慈攝）

花旗關注中短期美債及高息股

第三季業務表現方面，江碧彤表示，季內收入表現平穩，資產負債表現屬健康， 存款按年增7%，貸款增5%，高端客戶（私人客戶及Citigold）數目按年增14%，淨新資金較去年同期超過雙倍，按季也有大幅增長。江碧彤表示，加息環境對於花旗淨利息收入會有正面影響。

市場營商環境展望方面，她預計，美聯儲仍將持續加息，息口仍會維持高位一段時間，客戶對於理財產品的選擇會繼續受到影響。同時，環球經濟仍不容樂觀，各項市場指標包括樓市仍將面臨壓力，但會期望香港會逐步復甦，包括零售及整體市場，從而能夠帶動營商活動。

內地近日放寬入境檢疫日數，江碧彤表示，會期望有進一步放寬，幫助香港有更多訪客並帶動經濟，有利營商環境，最終期望能夠恢復疫情前的正常狀態。

高端客戶數目按年增14%

在數碼應用方面，目前逾85%零售客戶為活躍客戶，透過線上平台進行股票交易比例近100%，外匯交易宗數達約90%，敘造定存交易接近90%，基金交投宗數逾80%。今年以來推出了逾260個數碼創新項目。

Citi Pluse創新全數碼理財服務方面，今年9月的客戶數目較去年增40%，客戶平均結餘超過15萬港元，較一般同行的2至3萬元為高。客戶在該平台會進行定存、信用卡機外匯等交易活動。

花旗信用卡業務方面，第三季新客戶數目按年增18%，本地零售銷售額按年增2%，海外零售額增13%。