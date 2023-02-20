虛擬銀行｜助推動金融創新　學者議員籲適時檢討　加強虛銀競爭力

金管局為推動「智慧銀行」，先後發出8張虛擬銀行牌照。業務發展至今近三年，有立法會議員認為，虛銀的出現成功令銀行界提升電子銀行服務，消費者亦體會到不同的創新服務，但受疫情等問題拖累，面世至今尚未扭虧，認為當局是時候檢討，放開監管限制，令虛銀與傳統銀行之間的「差距」收窄，可以公平地去競爭，比併之間的服務、效率及經營成本。



亦有學者認為，政府當初推動虛銀發展時未有其他拆牆鬆綁的政策加以配合，致使虛銀發展受阻，建議由財政司長帶領，研究如何將目前本港的金融服務通過虛銀等基建整合，推動整體金融科技發展。



近年各國都提出「開放銀行」（Open Banking），冀為金融機構帶來數據革命。通過開放API，將過去銀行封閉式管理的產品及用戶數據，與第三方服務供應商共享，提升用戶體驗、促進競爭，並有望帶來更多元化的服務及優惠。其中以英國最為進取，通過立法強制要求國內市佔率前九大銀行（CMA9）開放API。

至於香港，一度被各界批評發展得太慢，要「追落後」，當局似乎亦了解到金融科技的重要性，接連「出招」，其中就包括2017年公布的「智慧銀行」新紀元策略，先後發出8張虛擬銀行牌照，更於2021年提出「金融科技2025」，旨在鼓勵金融業界於2025 年前全面應用金融科技。

立法會金融界別議員陳振英指出，虛銀的出現對銀行業界起到促進作用。（資料圖片）

虛銀面世 加快銀行數碼化步伐

虛擬銀行的出現，亦真的加快銀行數碼化步伐。立法會金融界別議員陳振英接受《香港01》訪問時表示，虛銀對銀行業界起到促進作用。他舉例說，虛銀利用人面識別等技術去處理開戶，令傳統銀行亦要研究如何簡易開戶流程；虛銀利用大數據去主動為客戶提供信貸額度，亦令傳統銀行推出類似的產品。

虛銀同時向用戶提供數千到一萬元左右的小額貸款，傳統銀行批出貸款時，要通過一系統的審批程序，由於成本高，因此往往不會批出小額貸款，相反虛銀利用金融科技去簡化程序，令大眾可受惠於普惠金融。

的確，畢馬威中國於去年中曾發表報告，指傳統銀行因應虛銀出現的挑戰，已改善電子銀行服務，從而令收費降低。金管局副總裁阮國恒亦曾撰文，指除一般迎新優惠和銀行卡消費回贈外，虛擬銀行瞬間開戶體驗、無號碼銀行卡、虛擬扣帳卡、聯乘電子錢包使用銀行服務等，令大眾體會到銀行服務亦可帶來不一樣。

李兆波直言，政府在金融科技發展上一下子「走得太快」，現階段應重新審視政策，進一步拆牆鬆綁，以免「人、財」兩失。（資料圖片）

李兆波：金融科技發展出現錯配

競爭帶來服務創新，不過整體市場似乎未有因此而相應擴大，8家虛銀至今仍未扭虧，與開業時熱鬧盛況成反差。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《香港01》訪問時直言，政府在金融科技發展上一下子「走得太快」，現階段應重新審視政策，進一步拆牆鬆綁，以免「人、財」兩失。

李兆波解釋道，本港「金融科技」發展出現錯配，意謂金融科技當中的「科技」只是渠道，更重要是服務，但目前銀行業務受制於監管要求，業務未有重大突破，政府卻選擇在這個行業引入更多競爭時政策卻未能跟上，相反其他金融領域，如保險和強積金等的金融科技水平未見有大進展，「有啲市場（保險、強積金）大把錢，但科技行得慢；有啲市場（銀行）有科技，卻因為監管發展慢咗，有競爭而冇政策配合，咪仲死？」

從粗略的畫像可勾勒出「港漂」的基本面相：青年、高學歷、流動性強、主要從事「金地保」行業。(鄭子峰攝)

以吸納存款為例，受eDDA、開放 API及出糧系統等問題困擾，虛銀較難從傳統銀行手上吸到新資金，8間虛銀過去雖然各出奇謀吸客，但去年底存款總額僅約252.8億元，較2021年底的253.1億微跌。

李兆波直言，虛銀要擴闊顧客群並不容易，雖然沒有鋪租等成本，但若果長期以高息吸客，營運成本亦會上升，而且客戶較多以年輕人為主，「長者呢？唔會用（虛銀），但年青人呢？相對資產又冇咁多，資產高嘅，又唔識用。（年青客戶）要養好耐，先可以有一個長遠關係。」

再者，他認為香港金融科技發展「各自為政」，市場之間相互競爭，「做支付，高消費有信用卡，平少少有八達通，咁你（虛銀）做儲蓄，又唔可能用嚟出糧，投資又有證券行，強積金又唔到，你諗下，虛銀有咩做呢？」

金管局為推動「智慧銀行」，先後發出8張虛擬銀行牌照。（資料圖片）

陳振英：資金成本高限制虛銀業務發展

陳振英亦有相近的見解。他指出，虛銀在金管局推出時，已初步定位為補充傳統銀行的不足，但目前虛銀主要靠提供高利率才可吸引到客戶存款，令資金成本高，限制了業務的選擇，如虛銀難與傳統銀行競爭銀團貸款等業務，只可靠較高風險同時高回報的無抵押貸款。

他指出，由於虛銀經營時間短，令金管局規管較嚴，但經過疫情及經濟環境轉變等情況，他認為金管局是時候檢討，放開監管限制，令虛銀與傳統銀行之間的「差距」收窄，如容許虛銀經營跨境生意，可令兩者可以公平地去競爭，比併之間的服務、效率及經營成本。

李兆波則認為至少要由財政司長的層級帶領下，將虛銀、保險、強積金等服務之間的規限逐步拆牆鬆綁。（陳茂波FB圖片）

應由「財爺」帶領 逐步拆牆鬆綁

李兆波則認為至少要由財政司長的層級帶領下，將虛銀、保險和強積金等服務之間的規限逐步拆牆鬆綁，通過虛擬銀行的特點，將不同的服務通過科技整合，「成個金融科技發展就就有少少希望。」

陳振英強調，虛銀雖然只是金融科技發展一部分，但亦是重要的一環，他不希望見到有虛銀因經營問題而退出市場，「市場係需要虛銀，先有競爭......依家定成敗太早，實力未完全顯示出來，要令虛銀可以經營落去，補充傳統銀行不足的功能。」

金管局：發展非落後預期 日常有溝通檢討

就當局可以如何支持虛銀發展，金管局副總裁阮國恒於銀行業工作回顧記者會上提到，與一眾虛擬銀行營運者有日常溝通，檢討監管措施有否阻礙虛擬銀行的正常發展。目前虛擬銀行發展並非落後於預期，參考部分虛擬銀行提交的計劃書發展預測，現時進度未見相差甚遠，個別發展合乎預期。

針對有虛擬銀行近年反映eDDA受到限制，阮國恒引用銀行公會的說法，鼓勵會員盡量配合，透過eDDA「資金能入也能出」，並非單向流動，而是本著雙向流動的精神。阮國恒又指出，客戶調動資金有好多方式，不一定要使用eDDA，亦可考慮轉數快等方式。

考慮在客戶授權下享API

另外，對於有虛銀反映傳統銀行不願「開放API」，助理總裁（銀行監理）陳景宏稱，金管局2018年推出Open API框架，令銀行與第三方服務供應商加強合作，在2019至2022年期間已完成落實四階段Open API，登記使用這些 API的第三方服務提供者一直穩定增長，截至2022年12月已錄得逾1,300宗登記，而每月亦有逾60萬宗銀行產品申請和支付交易經開放API完成 。

陳景宏補充說，未來會與銀行公會及28間有份參與分享API的零售銀行，在得到客戶授權之下共享API，他強調新構思仍在初步階段。

ZA Bank 就回應指出，虛銀是香港金融科技發展不可或缺的一員，期望繼續獲得政府及各界的支持，藉助自身現有的科技優勢，幫助香港金融業於國際舞台上再下一城。