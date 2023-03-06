通關帶旺財富業務　渣打香港：跨境內地新客增逾兩倍　擬加聘人手

中港通關後兩地經貿往來加快，對跨境理財需求增。渣打銀行香港區個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成透露，今年1月至2月中，跨境內地新客較去年同期升2.5倍，已超越疫情前水平，其中對保險產品需求甚殷，首兩個月內地客戶保單年度化保費（APE），達到去年全年的總和。



渣打銀行香港區個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成指出，今年2月份跨境客戶預約數量，較1月份升超過一倍。（林靄怡攝）

渣打銀行香港區個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成接受傳媒訪問時指出，1月份財富管理業務收入，較去年12月升超過一倍，受惠「高端客戶終於可以親身落黎香港，直接同RM傾理財產品」。他透露今年2月份跨境客戶預約數量，較1月份升超過一倍。

今年首兩個月，跨境內地新客較去年同期升2.5倍，已超越疫情前水平；內地客戶保單年度化保費，達到去年全年的總和。文偉成指出，隨著市況復常，相信未來增長趨勢將持續，目標是今年財富管理業務收入雙位數增，增長動力主要來自外匯、基金投資及債券買賣等。

渣打今年有意加大財富管理團隊規模，計劃將員工數目倍增至約100人，招募目標主要是熟悉大灣區業務的前線人員以及客戶關係經理（RM）等。（梁鵬威攝）

三個跨境客 一個來自大灣區

在內地眾多城市中，文偉成指出大灣區是業務拓展一大重點，並透露：「每三個跨境客戶，就有一個是來自大灣區」。認為大灣區的理財業務需求高，因此，今年有意加大財富管理團隊規模，計劃將員工數目倍增至約100人，招募目標主要是熟悉大灣區業務的前線人員以及客戶關係經理（RM）等。

保險業務方面，他形容，內地客戶對於醫療保險及儲蓄保險等保障型產品需求較高，期望相關收入可以在今年第二季重返疫情前水平。

去年本港銀行業總貸款量跌3%，是自2003年以來首次錄跌幅。展望今年，文偉成相信，該行貸款業務將會受惠經濟復常而恢復增長，估計今年有單位數升幅。（古美儀攝）

去年港銀貸款跌3% 今年料恢復單位數增長

金管局數字顯示，去年本港銀行業總貸款量跌3%，是自2003年以來首次錄跌幅。展望今年，文偉成相信，該行貸款業務將會受惠經濟復常而恢復增長，估計今年有單位數升幅。在貸款取態上，會保持審慎放貸，估計增長主要來自信用卡的貸款。

信用卡業務的海外消費增長加快，隨著港人增加出國旅行，文偉成透露在12月，信用卡海外消費額按年急升1倍。

渣打信用卡業務的海外消費增長加快，隨著港人增加出國旅行，文偉成透露在12月，信用卡海外消費額按年急升1倍。（林靄怡攝）

港人外遊增 海外消費簽帳倍升

問及去年渣打國泰萬事達卡（前渣打Asia Miles萬事達卡）出現大批客戶被不法份子盜用簽帳事件，文偉成回應指出，事件屬單一事件，該行已經對受影響的交易作出退款及安排客戶換領新卡，同時致力提升網上交易的安全性，形容事件對客戶申請信用卡的信心影響不大，因為港人踴躍出國旅行，很多客戶申請開卡，「去旅行就想要儲里數」。

Hibor倘回升 定期利率將跟加

本港銀行上月未有跟隨美國加息，提到銀行對定期存款的利率取態，他指出，近期銀行同業拆息（Hibor）回落，因而令銀行的定期存款利率亦跟隨下跌。不過，該行會保持存款利率具競爭力，未來當Hibor回升，該行會跟隨調高定期利率。